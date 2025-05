«¿Y el niño pa’ cuándo?» El peso de una pregunta mal formulada.

«¿Quieres tener hijos en algún momento?». La explicación que siguió a esta pregunta fue respetuosa y empática, pero también clara y directa. En aquella revisión del mes de octubre, al revelarme conceptos como «reserva» o «calidad ovárica», mi ginecóloga acabó por desmentirme una más de las mentiras del discurso happy-flower con el que crecimos los hijos de la clase media de los 90.

Si en la veintena no se tarda mucho en descubrir que ni el esfuerzo garantiza cumplir los sueños, ni es seguro que se vaya a vivir mejor que las generaciones anteriores; en cuanto el reloj da los 30, no falla: uno se para a pensar por primera vez en que, muy probablemente, es cierto: no, las familias no tienen «todo el tiempo del mundo» para concebir.

Y el tema, que hasta entonces ha pasado asombrosa y absolutamente desapercibido, empieza a correr como la pólvora por todos los entornos sociales.

¿Qué hay detrás del tópico más puntual de la historia? Según recoge el ‘Documento de Consenso sobre Natalidad y Salud Reproductiva en España’ de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), las mujeres menores de 30 años tienen un 20% de posibilidades de quedarse embarazadas cada mes, pero este porcentaje cae hasta un 5% a los 40 años. Además, si los hombres tienen 45 años o más, aumentan las posibilidades de sufrir un aborto natural y de que su descendencia nazca con condiciones neurodivergentes.

España es el país con el segundo índice de fecundidad más bajo de Europa y uno de los que registran una mayor brecha entre el número de hijos que se desean y los que se tienen

Tal vez exponer estas cifras no sea lo más popular, o contradiga el discurso dominante de una sociedad que prioriza la productividad por encima de todo, ese tantas veces costoso «rendir siempre, no rendirse nunca», pero si los datos están presentes en las consultas, ¿no deberían estarlo también en el debate público?

No para ejercer presión sobre la población en edad fértil ni para juzgar las decisiones personales de cada uno, sino para facilitar que quienes enfrentan estas decisiones puedan tomarlas de forma informada más allá de los eslóganes; para reducir el sufrimiento que genera la desinformación; y, sobre todo, para poner el foco en la necesidad de que el sistema garantice las condiciones estructurales para que quienes sí desean concebir no se vean forzados a postergar ese deseo por razones socioeconómicas, en un proceso en el que, coinciden los expertos, la edad es determinante.

Factores como el cambio social en el rol de la familia, la precariedad laboral o las dificultades para acceder a una vivienda son claves a la hora de entender por qué estamos ante el «escenario perfecto» para que, «como mínimo» se «retrase» el momento de tener hijos, en palabras del Doctor Juan José Espinós, presidente de la SEF y especialista en Endocrinología Reproductiva y Reproducción Humana, que resume: «Prácticamente estamos en la cola de fecundidad del mundo».

El número de personas que recurren a técnicas de reproducción asistida se ha duplicado en la última década

«La edad media para tener el primer hijo en España ya alcanza los 34 años. Primer hijo, ¿eh?», enfatiza el experto, que recuerda que «la fertilidad está estrechamente ligada a la edad» y descarta otros motivos a la hora de explicar este creciente problema. «De hecho», argumenta, «muchas de las causas clásicas como factores tubáricos, ETS o endometriosis mal diagnosticadas se han reducido porque la gente se cuida y acude con mayor frecuencia a revisiones médicas».

Este desfase entre la edad reproductiva biológica y la edad social, al lado del auge de modelos familiares diversos, ayuda también a explicar por qué el número de personas que recurren a técnicas de reproducción asistida se ha duplicado en la última década, pasando del 6 % de los recién nacidos a casi el 12 %.

En la misma línea se pronuncia la responsable de la Unidad de Reproducción del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Emilia Ocón, que intuye: «Dado que se tiene el primer hijo cada vez más tarde, es lógico pensar que puedan presentarse mayores dificultades». «Existe una tendencia ascendente en el número de personas que acuden a consultas de reproducción y cabe esperar que también en su edad», añade, aunque matiza que los datos de fecundación in vitro en su unidad apenas han variado en los últimos cinco años: si en 2019 la edad media era de 36,8; en 2024 es de 37,2.

Sorprende la escasa atención social y mediática que reciben los problemas de fertilidad y natalidad en relación a su incidencia. Una falta de visibilidad que se ve agravada por la escasa formación, e incluso desinformación, que persiste en torno a estos temas; y a lo que puede estarse sumando — en el contexto del modelo familiar actual, caracterizado por núcleos más pequeños— la perdida de la transmisión intergeneracional de la sabiduría y la experiencia colectiva.

En un país como España, segundo en Europa en baja fecundidad y con una de las mayores brechas entre hijos deseados y nacidos, la generación que creció creyendo que el embarazo se producía de forma inmediata, descubre ahora una realidad distinta: Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por la SEF, el 17,6% de los adultos (alrededor de 1 de cada 6) son estériles en algún momento de sus vidas, y entre un 15 y un 20% de las gestaciones terminan en aborto espontáneo.

«Siempre es chocante porque todo el mundo da por hecho que es fértil mientras no se diga lo contrario», señala el doctor Juan José Espinós, que aclara que «la forma en la que se afronta depende mucho de cada persona y de cada familia», mientras que la doctora Emilia Ocón describe una situación que puede generar «desgaste» y un «gran sentimiento de frustración».

Y es justo en este contexto, en el que comentarios socialmente normalizados como “¿y el niño para cuándo?” o “¿cuándo vais a ir a por el niño?” pueden hacer mucho daño. Aunque estas preguntas suelen formularse sin mala intención, pueden estar suponiendo un malestar añadido y al tiempo totalmente innecesario para las familias.

En este sentido, los especialistas asienten en la importancia de lo inmiscuirse en la vida reproductiva de los demás. «Lo que le diría a la gente es que eso forma parte de la vida personal de cada uno y que cado uno debería intentar solucionar sus problemas y no meterse en los del resto del mundo mundial», dice Espinos.

Lo cual no significa silenciar el problema, sino respetar que sea cada persona quien decida cómo y cuándo compartirlo, según lo permita y necesite su proceso emocional. En un contexto con escasa educación sobre fertilidad, lo último que se necesita es convertirla en un tabú.

«Cada pareja lo vive de forma diferente: algunas necesitan contarlo y buscar apoyo, otras prefieren el silencio», explica la experta que describe un proceso que aconseja buscar información médica fiable, asumir este proceso como «una carrera de fondo» y tratar de «integrarlo en la vida cotidiana, sin dejar de hacer otras cosas, sin dejar de cuidarse y dedicarse tiempo a uno mismo».

La factura social de una mentira

A modo de conclusión, y preguntados por si nos vendieron una gran mentira cuando nos dijeron «hay tiempo de sobra para tener hijos» o «puedes ser madre y/o padre cuando quieras», ambos expertos responden, sin dudar, de forma afirmativa. Un contexto en el que trascienden el posible sufrimiento individual, para hablar también de la factura social, con efectos para el relevo generacional o la sostenibilidad del sistema de pensiones hasta el punto de que «Europa corre el riesgo de convertirse en una gran residencia para mayores».

«No sé quién nos la contó (la mentira). Es cierto que hay mujeres que se quedan embarazadas con 42 años, pero no es lo habitual. En televisión te enseñan los casos en los que se consigue, pero no los muchos otros en los que no», señala la doctora, que reflexiona: «También hay que pensar que no solo es que yo me quede embarazada con 41. Es que igual tampoco tengo la misma energía para afrontar no el embarazo en sí, sino todo lo que viene después».

Al hilo del nuevo Plan Gallego de Reproducción Humana Asistida y, más concretamente preguntada por la medida que permitirá, a partir de 2026, que progresivamente mujeres sin patologías de entre 30 y 34 años puedan preservar sus óvulos, Ocón confirma que puede ser útil en determinados casos, pero también aclara: «Esto ya se está haciendo en la medicina privada y lo que sabemos por los congresos y por la experiencia clínica es que la mayoría de las mujeres que vitrifican sus óvulos no llegan a usarlos. La tasa de uso ronda apenas el 15 %. Habrá que ver qué recorrido tiene en el sistema público».

«Sé que es muy difícil porque ante todo es una decisión individual, y no tengo claro cuál es la solución. Pero sí creo que desde las administraciones públicas se debería trabajar para crear un entorno que realmente respalde esa elección. Si una mujer de 30 años decide que quiere ser madre, lo ideal sería que pudiera hacerlo sin miedo a perder su trabajo o a quedarse sin recursos» Emilia Ocón — Responsable de la Unidad de Reproducción del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Emilia Ocón

En este sentido, considera que el verdadero foco debería estar en generar las condiciones para que la maternidad pueda darse, si así se desea, a edades más tempranas. «Sé que es muy difícil, porque ante todo es una decisión individual, y no tengo claro cuál es la solución. Pero sí creo que desde las administraciones públicas se debería trabajar para crear un entorno que realmente respalde esa elección», afirma y concluye: «Si una mujer de 30 años decide que quiere ser madre, lo ideal sería que pudiera hacerlo sin miedo a perder su trabajo o a quedarse sin recursos. Y lo mismo si decide hacerlo sola».

Por su parte, el presidente de la SEF hace hincapié en medidas como potenciar la educación sobre fertilidad dentro y fuera de los centros educativos, formar al personal sanitario, fomentar la detección precoz de enfermedades que puedan afectar a la capacidad reproductiva e incluso crear consultas específicas de orientación; ejemplifica con las políticas de los países nórdicos o incluso el caso de Francia, que ha impulsado un plan nacional de natalidad; y recuerda que cada política implica un coste económico directo. Lamenta así la escasa atención presupuestaria y política que recibe la salud reproductiva en España: «Si revisas los objetivos estratégicos del Sistema Nacional de Salud, verás que en ningún momento se menciona la fertilidad».