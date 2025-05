Xestos para facer máis grande (aínda) o idioma

Medio cento de nenos. Media ducia de docentes. Rural ourensán. O CEIP Emilia Pardo Bazán de Leiro é terreo propicio para conservar e estender a lingua galega. Non exclusivamente por estas condicións que vimos de enumerar, senón polo compromiso que amosaron ao coñecerense os datos devastadores da evolución do galego. Aló polo mes de outubro do ano pasado puxéronse a pensar en que iniciativa extra podían poñer en marcha para por o seu gran de area no uso do idioma.

Malia o que se podería pensar, neste patio predomina o castelán. Como di o famoso trend, «escoitamos pero non xulgamos». Non se trata, nesta ocasión, de pór o foco sobre a escolla lingüística das familias nin nos factores que se agochan detrás dela. Tampouco no decreto de plurilingüismo e o seu efecto sobre o galego na educación. É tempo de resaltar todos eses xestos que aportan á saúde do idioma.

Inspirándose en exitosas iniciativas doutros centros pero co seu selo persoal, o cole de Leiro puxo en marcha o seu paticular reto de 21 días en galego. Non, o galego non é algo para usar só durante un tempo concreto ou con motivo dunha efeméride, pero apoiarse nesa crenza de que tres semanas é o tempo adecuado para adquirir un hábito foi o primeiro chanzo deste proxecto.

Alumnado de Educación Infantil e Primaria do CEIP Emilia Pardo Bazán. / FDV

O obxectivo, que esta lingua sexa a vehicular nas aulas, no patio, na biblioteca, no ximnasio…e mesmo levala para a casa. O alumnado e tamén os profesores. E como o máis importante para falar un idioma é coñecelo, un piar desta iniciativa é un mural no que, aqueles que menos cumpran co compromiso destes 21 días, poidan ir plasmando as súas palabras favoritas. Tamén construirán un mural de cantos rodados coas verbas máis significativas para cada un deles. E, non podemos facer aínda spoiler, pero esperan contar cunha visita ben emocionante como broche ideal.