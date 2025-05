Versión orixinal: Galego

«Normalmente, todo ocorre grazas ao entusiasmo dalgún membro da equipa, que o toma tan en serio que ao final acáballo contaxiando ao resto, que entón pon toda a súa enerxía, talento, forza e recursos no proxecto».

A idea era probar, pero de socato escapóuselles das mans. Corría o curso 2021/2022 cando o Bacharelato de Artes do IES Valadares puxo en marcha un laboratorio audiovisual e decidiu presentarse á II Edición do certame «Senda Litoral de Galicia».

A idea era facer unhas prácticas, sen maiores expectativas. Pero o grupo púxose mans á obra: escribiu, produciu e interpretou unha peza narrativa integramente en galego, deuna en chamar «Unha illa no medio do mar», e o demais forma xa parte da historia da nosa comunidade educativa.

O palmarés, nunca mellor dito, parece de película: o filme vigués foi seleccionado para unha vintena de festivais por todo o mundo — en San Francisco, en Nixeria, en Bangladesh—, quedou finalista europeo do TejadaFilm de Cádiz e acadou o 1º Premio entre todos os bacharelatos da península que se presentaron ese ano ao Cinedfest, en Canarias. O director da curta, Alberto Montull, por entón alumno do IES, estuda hoxe nunha das escolas máis prestixiosas do país, a ECAM de Madrid, e a piques estivo de ser becado por Netflix.

«Fomos os primeiros en quedar impresionados. Eu mesmo íame marabillando do talento e da capacidade de traballo», recorda o mestre e escritor Álex Mene, principal promotor deste laboratorio que cumpre xa catro cursos achegando o galego ao ámbito académico a través da escrita de guións e sumando, polo camiño, unha morea de recoñecementos.

De feito, a sorpresa foi máxima cando ao curso seguinte volveron revalidar o ouro no Cinedfest: dous anos consecutivos, un primeiro premio nacional, con traballos en versión orixinal en galego.

«Moita xente pode ter o prexuízo de que se o fas en inglés ou castelán chegas a máis lugares, pero se o pensas é absurdo porque, ao final, chegas máis lonxe canto máis auténtico e coherente es no teu traballo», reflexiona o mestre. Para algo, tamén é certo, existen os subtítulos, que os rapaces escriben para cada curta en varios idiomas. Unha «experiencia interdisciplinaria lingüística» que sitúa a «lingua propia» nos piares mesmos da súa concepción. «É importante transmitir a través do exemplo o respecto polo galego; e, a través del, polo conxunto das linguas».

Cartel da obra «Un chien galicien», realizado polo propio alumnado. / IES Valadares

«Ansias de facer»: Buñuel, Dalí e un «Can galego» van a Viana

Unha traxectoria imparable que non ten pinta de rematar aquí. A semana que vén, o alumnado do IES estreará a tempada 2025 coa presentación dun «Un chien galicien» (Do francés: «Un can galego») no Teatro Municipal Sá de Miranda de Viana do Castelo grazas a súa clasificación para o Festival Luso-Galaico de Vídeo Escolar, que a localidade portuguesa celebra no marco do seu 25º Festival de Cine.

A curta, que quere ser unha homenaxe ao movemento surrealista e, en concreto, á obra «Un chien andalou» de Dalí e Buñuel, conta a historia dunha moza que aprende a bailar sobre a corda bamba da vida e aborda grandes temas da crise adolescente: a asunción da mortalidade, a busca da identidade propia e o combate entre o medo ao cambio e a ledicia de vivir. Un «tema recorrente nesta etapa», en palabras de Mene, que exemplifica con outras curtas como «Quen son?», neste caso inspirada no romanticismo; ou a peza de animación «Espello», tamén clasificada para o festival de Viana.

Iguanas, granadas, caracolas e outros elementos propios do surrealismo así como maquillaxes imposibles e tolos bailes sucédense sen tregua na pantalla para sacudirnos na curta dirixida e producida por Isis Acea, «unha moza inqueda, con moito talento e cunha actitude activa e receptiva de querer aprender»; e interpretada polas súas compañeiras Iria Gómez, actriz protagonista, Marieta Maguna e a mesma Acea —«é incrible o ben que o fan, sen apenas ensaiar e sen formación en teatro»; e coa maxistralidade de Lúa Villaverde á fronte da maquillaxe.

Unha curta digna de Oscar que amosa á perfección o valor dun proxecto que esperta vocacións, motiva para a aprendizaxe e, ao fin, permite ao alumnado «desenvolver as súas ansias de facer» e, aínda por riba, «quedar satisfeito co resultado».