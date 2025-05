Na mochila de hoxe, o libro de matemáticas e o traxe de neopreno

Iñaki Ferreiro González leva dende o 2009 facendo dunha paixón a súa profesión. Dende entón exerce como instructor de mergullo -actualmente en Buceo Islas Cíes- e realiza bautismos en diferente entornos e lugares: Vigo, Pontevedra, Ourense...Precisamente da súa man correu que o alumnado do IESCidade de Antioquía puidese celebrar un bautismo na piscina municipal.

Ao tratarse dun primeiro contacto e nun espazo que ofrece unha profundidade de dous metros, a actividade centrouse en que experimentasen como se fai e se sente respirar cun equipo autónomo baixo da auga. Tamén os introduce noutras cuestións como a comunicación e as principais sinais baixo a auga, como consultar os reguladores, o uso da máscara ou as sensacións co chaleco. Cando se trasladan a outros entornos como o mar -desexo do alumnado que participou na actividade- a profundidade que se acada aumenta ata, aproximadamente, os 8 metros. É entón cando se traballan outros aspectos como compensar a presión nos oídos.