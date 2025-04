A capitana Cousteau da «infauna bentónica» galega

Divulgación

Esta sección de ‘Ciencia para o día a día’ elabórase coa colaboración de persoal do CSIC a través da Unidade de Cultura Científica CSIC-Galicia

Antía Lourido Soto, persoal Laboral de Investigación Centro Oceanográfico de A Coruña (IEO-CSIC). / CSIC

«Cando era pequena...»

... Pasaba todos os veráns na praia, onde gozaba do mar, da area e das pozas mariñas xunto aos meus primos e primas. Todas estas experiencias estivais, sumadas a vivir nunha cidade de ampla tradición pesqueira e a dous avós ligados ao mundo mariñeiro, levoume a estudar unha carreira relacionada co mundo do mar.

«O meu camiño na ciencia»

Sempre tiven clara a miña fascinación polo océano, que estivo constantemente presente na miña casa en forma de cadros de nós mariñeiros, da enciclopedia de Cousteau ou dun cuarto adornado a modo de camarote...así que ao rematar o instituto fun estudar Ciencias do Mar na Universidade de Vigo e, tras licenciarme, fixen alí o doutoramento centrado no estudo da infauna bentónica. A infauna bentónica son todos os pequenos bechos, como ameixas, caracois, poliquetos (vermes mariños) ou pequenos crustáceos, que viven nas areas do fondo do mar e que son cruciais para ter un ecosistema saudable. Actualmente, traballo no IEO da Coruña investigando estes animaliños.

O meu agasallo: unha curiosidade

O estudo da infauna permite obter información para comprender e xestionar os ecosistemas acuáticos, e contribúe á reciclaxe de nutrientes, á alimentación doutras especies ou á monitorización ambiental. Para recoller a area do fondo do mar onde vive a infauna precisamos dunha embarcación e empregamos uns aparatos chamados dragas. Esta area pasámola por unha peneira para quedarnos con aqueles bechos que teñen o tamaño que queremos investigar. Xa no laboratorio, separamos os animaliños da area e poñémonos a pescudar o seu nome coa axuda da lupa, microscopio e moitos libros.

O estudo da infauna permite xestionar os ecosistemas acuáticos e contribúe á monitorización ambiental. / CSIC

As aulas preguntan. O Csic responde

Cantos anos levas traballando como científica?

Licencieime en Ciencias do Mar no 2003 e, nese mesmo ano, xa comecei coa miña tese doutoral na Universidade de Vigo e agora no ano 2025 traballo no Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). Así que xa levo máis de 20 anos no mundo da investigación, aínda que non sempre fora traballando no mesmo sitio.

Que ten a cámara para poder ver os bichiños con tanta precisión?

A cámara de fotos está unida a unha lupa binocular que o que fai é producir unha imaxe aumentada do que estamos observando, e por iso vemos os bechiños tan grandes e tan ben.

Que é o que máis che gusta do teu traballo?

O que máis me gusta do meu traballo é a emoción de explorar o océano e contribuír á conservación do medio mariño.

Ata o momento… Cal é o animal máis pequeno que tedes topado?

Eu estudio os animaliños que quedan retidos nunha peneira de 0.5 mm de abertura. Isto significa que para poñerlles nome teño que observalos na lupa binocular e no microscopio: son todos bastante pequenos!

De todos… Cal é o teu animal favorito? Ou… Cal é o animal máis fascinante que tedes estudado?

Os meus animais favoritos son os poliquetos, que veñen sendo as miñocas de mar que se usan de cebo para pescar. Son uns animais asombrosos, dos que hai un montón de familias distintas nos nosos fondos mariños.

Cantos animais da fauna mariña microoscópicos tes descuberto?

Aínda non descubrín ningún animal novo para a ciencia...haberá que seguir traballando para conseguilo!

Viviches algunha vez unha aventura que te apeteza contarnos?

A verdade é que vivimos grandes aventuras cada vez que embarcamos nunha campaña oceanográfica. Por exemplo, na que fixemos o ano pasado por Galicia viñeron un montón de candorcas a saudarnos!

Que hai que estudar para ser científica e despois poder traballar nun centro oceanográfico?

Tes moitas opcións porque aquí traballan persoal experto en bioloxía, química, física, matemáticas...así que podes estudar dende carreiras como Bioloxía, Ciencias do Mar ou Ciencias Ambientais ata facer algún ciclo de FP (Laboratorio, Acuicultura, Química, etc.).

Cales foron os primeiros bechos que estudaches?

Os primeiros bechos que estudei formaban parte da infauna da Ría de Aldán, que está na península do Morrazo.

Estivo de acordo a túa familia coa túa decisión de ser científica e seguir coa tradición do mar?

Si, a miña familia sempre me apoiou nos meus estudos e tamén na miña carreira científica...aínda que iso significara ter que ir a vivir noutra cidade.

Cando topades especies en perigo de extinción, tomades algún tipo de medida de protección?

Intentamos coidar das especies e hábitats que o necesiten. Agora estou traballando no marco dun proxecto chamado Estratexias Mariñas, financiado por fondos europeos, creado para protexer e conservar os nosos mares e océanos e xestionar as actividades que se leven a cabo neles, de maneira que se logre o bo estado ambiental dos sistemas mariños europeos.