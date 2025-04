«La infancia no puede pagar el precio de que nos quieran poner a producir a toda costa»

Que una tribu te sostenga mientras maternas. Parece un concepto vinculado a teorías de crianza respetuosa que algunos se empeñan en tachar de «modernidades» con tono peyorativo frente a «lo que se ha hecho toda la vida». Lo que no saben es que, precisamente, criar en comunidad es lo que ha marcado la historia de la humanidad. Sobre esta y otras cuestiones reflexiona Andrea Ros, actriz y divulgadora perinatal, en su libro «Comadres» y lo que lleva haciendo años desde @madremente y «El Refugi de les mares».

Su nuevo libro otorga, desde el título, especial protagonismo a las «comadres» en el sentido más amplio de la palabra.

Realmente, el libro comenzó llamándose distinto porque era otro proyecto. Empecé a escribirlo porque estaba muy enfadada y quería hacer una radiografía de qué es lo que estaba pasando con las madres en España. Después de tantos años acompañando mujeres, estaba viendo un patrón que se repetía: mujeres que estaban muy tristes, muy solas, con mucha ansiedad. Me arranqué con un análisis sobre cuál es su situación, que es en lo que se ha quedado el primer capítulo. Pero, con el tiempo, me enfadaba menos y conectaba más con la ternura. Al final me di cuenta de que estaba escribiendo el libro gracias a todas las comadres con las que había convivido. Ahí decidí que el nombre que tenía pensado ya no funcionaba, que debía ser «Comadres», un homenaje a todas las mujeres de las que he aprendido. El verdadero secreto era precisamente ese, el estar juntas, escuchando a otras mujeres. Me parece que es lo mejor que resume el libro.

Pone el foco en compartir experiencias con otras mujeres. ¿Dejar de ver cómo otras madres maternaban ha llevado a una «teorización» y si me apura a la «patologización» de los cuidados?

Esa sería la clave, que las profesionales especializadas solo estuvieran para resolver problemas de verdad, pero que el resto de cosas las pudiéramos solucionar entre nosotras. Las dudas, los miedos… una aprende a ser madre siendo madre con otras. Yo las cosas más importantes que he aprendido de la maternidad las he aprendido viendo a mis amigas ser madres.

Pero para compartir vivencias tenemos que librarnos aún de nuestros propios tabúes, de los que nos han impuesto...

Compartir nuestros propios miedos, nuestras propias dudas… saber que no eres la única que se encuentra en una situación te ayuda a ver que no eres tú la que lo está haciendo mal. A la que una habla todas nos damos cuenta de que, en realidad, esa madre ideal no existe, ese bebé ideal no existe. Por eso es tan importante hablar con otras tías, por el desahogo y el alivio. Y aunque la otra mujer esté diciendo cosas que a ti aún no te están pasando, porque igual tu bebé es más pequeño o cualquier otra cuestión, ese relato te prepara, te lleva a comprender que todo lo que se hace en la maternidad es normal y es evolutivo, cómo pueden ir cambiando las cosas.

Y qué decir, una vez más, de la conciliación. ¿Las medidas actuales buscan solo suplir la ausencia de las madres en lugar de permitirles maternar?

Claro, sobre todo si quieren, porque hay madres que tras las 16 semanas quieren volver a trabajar, pero esas ya lo pueden hacer. El tema es que las que quieren quedarse no pueden. Y no sólo es la madre o el padre, hay otras muchas redes. Quizá yo prefiero que mis hijos se queden con mi vecina en lugar de ir a una escuela donde hay siete bebés por cada persona adulta o igual quiero que se queden con mi madre, pero no quiero precarizar a todas esas personas, quiero que vean ese trabajo retribuido, por ejemplo. No puede ser que estemos todo el rato creando lugares en los que aparcar a los niños para seguir produciendo. ¡Podemos parar este delirio! No puede ser que la infancia sea quien pague el precio de que nos quieran poner a producir a costa de todo.

¿Es sostenible un sistema que mancomune los cuidados?

Sí, funciona perfectamente. En «El Refugi de les mares» las mujeres hacen yoga, entrenamiento de fuerza, entran a hacerse masajes, luego salen y están trabajando en el coworking y las criaturas se mueven por el espacio sin peligro, sin problema, con sus necesidades perfectamente cubiertas y todo funciona. Mi equipo, las propias mujeres que vienen aquí a trabajar al refugio, muchas veces vienen con sus propios hijos y el trabajo sigue saliendo. Funciona, pero es que no es ninguna sorpresa.Siempre ha funcionado. Esa es la historia de la humanidad, solo en los últimos 70 años hemos decidido hacerlo distinto. Lo que no puede es recaer solo en iniciativas privadas. Estos espacios no pueden ser un privilegio.

En una de las presentaciones de su libro decía que «de la maternidad se sale», entendida como esa maternidad llena de soledad y sufrimiento a la que hacía referencia al comienzo. ¿Qué le dice a las mujeres que están buscando esa luz al final del túnel?

Les diría que busquen a otras mujeres con las que hablar, que confíen en los procesos, que confíen en ellas y que es un aprendizaje constante. La maternidad no es solo de los cero a los tres años, es para siempre. Y todas vamos aprendiendo a ser madres mientras crecemos. A las mujeres nos pasan cosas mientras somos madres. Crecemos, cumplimos años, tenemos proyectos, tenemos anhelos. Que busquen mujeres con las que hablar y para darse ese espacio de reflexión y tiempo.