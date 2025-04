Criar en tribu, criar mejor: «Te das cuenta de que no estás sola»

Lola Alonso se empleó a fondo en conocer todas las cuestiones perinatales habidas y por haber desde el día que supo que iba a ser madre.

Ese conocimiento le ofrecía la sensación de tenerlo (casi) todo bajo control. Había leído todo y más; a priori, sabía todo lo que se podía saber. O, mejor dicho, todo lo que se podía aprender en los manuales. Pero ya antes de que su niño naciera se dio cuenta de que la realidad, como todos sabemos, supera la ficción (y cualquier libro de preparación para la maternidad).

«Hubo un momento, cuando ya se acercaba la fecha del parto, en el que necesitaba saber a qué me iba a enfrentar psicológicamente», admite.

Eso la llevó a acudir por primera vez a una reunión de Petís, asociación de apoyo a la crianza y a la lactancia radicada en Pontevedra, que ahora preside. Su objetivo es construir «una tribu» en la que las familias —y especialmente, las mujeres– se sientan acompañadas durante el proceso de educar y cuidar a sus retoños.

Redes de apoyo

Un grupo de «petises» jugando durante un encuentro de la tribu de Petís. / Cedida

Petís se constituyó en mayo de 2023, tomando el testigo de las extintas Vía Láctea y Teta Meiga, ambas lideradas por mujeres que buscaban un espacio en la ciudad del Lérez, en su caso, para la lactancia.

La asociación presidida por Lola Alonso nació con la misión de «tejer redes de apoyo, de ser una tribu en la que las familias, y sobre todo las mujeres, podamos criar y crecer con nuestros petises, sintiéndonos acompañadas en el proceso». Para lograrlo, se reúnen todos los miércoles de 17:00 a 18:30 en una sala del Pazo da Cultura cedida por el Concello de Pontevedra, que les brinda un «apoyo total».

La dinámica de los encuentros, de acceso libre y gratuito, es sencilla: madres y padres acuden con sus pequeños y pasan la tarde charlando, exteriorizando dudas que no surgirían en otros contextos.

«Te encuentras con muchísimas maternidades y te das cuenta de que no estás sola», explica Alonso. «Yo soy la primera de mis amigas que tiene un bebé y, aunque me he sentido muy apoyada en todo momento, hay cosas que ellas no pueden entender ni yo puedo explicar. Por ejemplo, ahora mismo mi bebé tiene 16 meses y no soy capaz de estar más de cinco horas separada de él. Eso es difícil de entender».

En Petís, tanto ella como el resto de integrantes sienten el alivio de sentirse escuchadas por mujeres que viven una situación similar. «De algún modo, somos un poco terapia. Hay gente que no puede pagar un psicólogo y aprovecha las reuniones para desahogarse. No vamos a ayudar profesionalmente a nadie, pero solo que alguien te escuche decir ‘Llevo un año haciéndome pis encima y nadie me entiende’, ya es mucho», relata.

Tal vez sea ese grado de comprensión e intimidad que comparten las mujeres lo que provoca que la presencia masculina en las reuniones sea mínima (y no hay nada de malo en ello). Con todo, Lola reconoce que hay «dos o tres padres» que son asiduos y el resto, aunque no acudan a las reuniones, «sí se han abierto a exteriorizar lo que les pasa con otros padres». Quién sabe si en el futuro se animarán a crear su propia asociación paralela para vivir la paternidad en compañía.

Los huecos del sistema

Las cifras de participación de Petís constatan la relevancia de su misión: si bien las reuniones semanales no superan la decena de asistentes, actualmente hay un grupo de WhatsApp que aglutina en torno a 130 personas, en su mayoría mujeres, en el que se intercambian dudas y consejos.

Desde hace poco, la ‘tribu’ también se reúne en Sanxenxo, ya que muchas se estaban desplazando a la Boa Vila para los encuentros y recibieron una petición directa de la matrona de Portonovo, quien alertó de que «había muchísimas madres muy perdidas». Desde el Concello de Sanxenxo les cedieron un espacio exterior y cubierto que les asegura poder reunirse a pesar del mal tiempo.

Sin embargo, es imposible no preguntarse si, en el fondo, asociaciones como Petís no desempeñan una función que debería estar cubierta por el propio sistema público. «El problema es que no tenemos a nadie a nuestro alrededor que hable claramente de lo que es la maternidad», afirma su presidenta, «por ejemplo, si tú tienes problemas de lactancia, eso no está tan apoyado a nivel institucional».

En este sentido, las matronas juegan un papel crucial. Natalia Alonso, matrona en el Hospital Provincial de Pontevedra desde el año 2004 y supervisora de partos desde el 2017, afirma que «las mujeres se sienten solas, con mensajes contradictorios de los profesionales y una sociedad que busca lo inmediato y no valora el esfuerzo o no entiende el porqué de luchar por conseguir una lactancia materna».

«Fuera de nuestro ámbito laboral, muchas de nosotras hemos ayudado a amigas, amigas de amigas , hemos ido a sus casas o las hemos traído a las nuestras», reconoce. Para mejorar la situación, Natalia Alonso propone medidas como la ampliación de los permisos de maternidad para prolongar el periodo de lactancia o la formación y actualización de los profesionales.

Ella misma ha sido usuaria de asociaciones como Petís, que considera «fundamentales, tanto como profesional como madre». Ahora se mantiene en contacto con ellas y no desiste en su lucha por el cuidado de la lactancia materna, facilitando charlas formativas con sus compañeras o recibiendo a mujeres con dificultades para lactar.

Evolución

La concepción de la maternidad también ha cambiado. En los años 60 se produjo una entrada progresiva de las mujeres en el mercado laboral español. «Hasta entonces, mi abuela crió a sus hijos con sus vecinos. Ella trabajaba en casa y si tenía que hacer la comida, eso significaba que mi padre se quedaba a cargo de mi tía Cuca», ejemplifica Lola Alonso. «Todo eso era criar en tribu en vivo y en directo».

Cuando las mujeres empezaron a trabajar fuera de casa, el tiempo con los hijos se redujo. «Ahora se está defendiendo de nuevo esa crianza en tribu porque es beneficioso para nosotras (a quien a veces nos perjudica estar sobreinformadas), pero también para el bebé», reinvindica.

La periodista especializada en maternidades Diana Oliver defiende que no se puede hablar de maternidad sin hablar de precariedad y de las lógicas de productividad que manejan nuestro sistema. Contra esto, ella anima a «empezar por nosotras mismas y generar alianzas a nuestro alrededor», con nuestros vecinos o incluso nuestras amistades, para que criar no sea una responsabilidad individual de las madres.

En algunos casos, las redes sociales están ejerciendo parte de ese acompañamiento; en otros, inscribirse en una asociación como Petís puede ser el gran paso para quienes viven solas –o mal acompañadas– el peso de la maternidad.