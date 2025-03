De vocación: explorar o mundo!

Divulgación

Esta sección de ‘Ciencia para o día a día’ elabórase coa colaboración de persoal do CSIC a través da Unidade de Cultura Científica CSIC-Galicia

Pastor Fábrega Álvarez, técnico de Investigación do INCIPIT-CSIC. / CSIC

«Cando eu ía a escola...»

Ola! Son Pastor, son arqueólogo e xeomático e traballo no INCIPIT-CSIC. De pequeno era curioso e inquedo a partes iguais. Gozaba moito dos libros de aventuras de Verne, Stevenson e Durrell, dos cómics de Tintín e Astérix, e máis dos atlas e dos mapas.

Xa daquela me gustaba moitísimo dar brincos polos montes e subir ás montañas máis altas para ver o que había máis aló. A miña vocación era explorar o mundo!

«O meu camiño na ciencia»

Despois de estudar na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago, comecei a carreira de investigación centrada na aplicación das tecnoloxías xeo-espaciais á Arqueoloxía. A miña tese doutoral desenvolve métodos de análise con software para explicar a localización de xacementos arqueolóxicos. Hoxe traballo moito con drons para captar imaxes que nos permitan localizar e analizar xacementos arqueolóxicos na paisaxe. Neste eido traballo dende fai anos, non soamente en Galicia, tamén no deserto de Atacama en Chile, na cordilleira dos Andes en Arxentina, nas terras baixas de Uruguai e, máis recentemente, na Antártida.

«O meu agasallo: unha curiosidade»

A paisaxe é un gran xacemento arqueolóxico. Se a miras ben aprenderás moitísimo de como os homes e as mulleres transforman a natureza para vivir. Eses homes e mulleres comezaron a construír a paisaxe galega fai miles de anos. A paisaxe é unha construción acumulativa onde se agochan as pegadas da nosa historia. Hoxe en día podes atopar nesas paisaxes elementos prehistóricos e históricos que aínda son visibles. Google Earth é unha ferramenta ao teu alcance para comprender as paisaxes do mundo.

As aulas preguntan. O CSIC responde

Que che inspirou para ser arqueólogo?

En realidade, coñecer mellor o mundo desde a xeografía. Chamoume sempre a atención a paisaxe e tamén a interacción entre a actividade dos seres humanos e a natureza. A partir da paisaxe podemos entender como se organizan os seres humanos, onde e por que vivimos así, a que actividades nos adicamos e como organizamos o territorio. Entón chegaremos á conclusión de que existen moitas paisaxes porque existen sociedades moi diferentes.A xeografía axuda a entender esta diversidade; e a arqueoloxía, a súa vez, permítenos explicar esta diversidade xeográfica e sociocultural a través da súa evolución no tempo.

Que é ser xeomático?

É algo así como un informático que traballa con información xeográfica dixital. Nas últimas décadas, a revolución dixital impulsou novas formas de traballo baseado en información dixital e software. Os mapas en papel e os cálculos que se facían á man perderon importancia, ao mesmo tempo que os drons, os XPS, os escáner 3D e as plataformas satelitais se desenvolveron para producir información espacial en formatos dixitais. Os xeomáticos traballamos con este tipo de información, que é esencial para comprender a paisaxe actual e tamén a prehistórica.

Cal foi o país que máis che gustou visitar por traballo e por que?

Todos e cada un deles. A experiencia de viaxar para facer arqueoloxía de campo é especial porque nos permite acceder a eses lugares onde non chegarías como turista. Nas campañas arqueolóxicas, convivimos as 24 horas con compañeiros e compañeiras de traballo nativos. É a forma máis efectiva de inmersión cultural para comprender o presente e o pasado.

Chile foi o país onde traballei durante máis anos, desde 2010 ata 2018. A paisaxe do deserto de Atacama, con cerros de máis de 6000 metros, impresiona. A conservación dos restos arqueolóxicos impón polo seu ambiente seco e pouco poboado. Para un galego é como estar noutro planeta. Máis alá da análise destas paisaxes, participar nun pago (cerimonia de culto aos antepasados), ver o deserto florido ou subir a un destes enormes cerros foron experiencias que non esquecerei.

Cal foi o teu primeiro descubrimento?

Seguramente foi algunha peza cerámica do xacemento do Pompeo, na zona vella de Ourense, concretamente nunha escavación do patio do IES Otero Pedrayo. Alí estiven facendo as miñas primeiras prácticas en arqueoloxía cando era estudante. Aínda que a primeira peza que lembro pola súa singularidade foi unha conta vítrea no castro de punta dos Prados, en Espasante (Ortigueira).

Cantos xacementos descubriches ata agora e cal é o teu favorito?

Os profesionais da arqueoloxía case nunca descubrimos un xacemento por primeira vez. A maior parte teñen referencias toponímicas e folclóricas que nos indican que as comunidades locais xa sabían deles, aínda que, como parte de traballos arqueolóxicos, puiden rexistrar algúns xacementos por primeira vez. Por exemplo, en Galicia atopamos mámoas e castros en traballos de prospección en Ortegal, Barbanza e Terra de Montes. Na Arxentina, na zona de Catamarca, tamén encontramos moitos xacementos novos en 2018.

Cantos anos ten o resto máis antigo que descubriches?

Pois seguramente foi algunha ferramenta de pedra das sociedades epipaleolíticas e paleolíticas galegas da serra do Xistral. Alí fixen dous anos de prácticas universitarias nas que rexistrei restos destas sociedades que viviron en Galicia hai máis de 8000 anos, aínda que seguramente recollín máis pedras ca ferramentas. É o que ten non saber!

Cal foi o teu descubrimento máis importante para a historia?

Eu traballo máis en metodoloxías, que é algo así como deseñar procedementos mellorados para descubrir novas cousas. Non se trata sempre de atopar un xacemento ou unha peza nova, a maioría das veces o que tentamos é pescudar se as cousas son como son. Por exemplo, por que os xacementos están onde están? Sobre este tema teño traballado na Idade do Ferro en Galicia. Tanto eu coma outros arqueólogos e arqueólogas atopamos relacións entre a localización dos castros e o seu control visual do territorio para controlar as mellores terras de cultivo, as vías de comunicación e os pasos dos ríos.

O contexto académico actual é algo individualista e agocha o traballo que se fai en grupo. Pero non vos deixedes enganar, en ciencia, detrás dos grandes nomes hai sempre un equipo de traballo.