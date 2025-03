Tolear á avoa, pasalo pipa

Con collages, frases enxeñosas, verzas, fíos, filloas ou peixe, o alumnado do CEIP de Laredo, en Chapela, vén de gañarse o amor de todos os galegos de aldea coa súa homenaxe a través do certame fotográfico «Superavoas».

Un proxecto inspirado na serie de murais «Fenómenos do rural» do artista Joseba Muruzábal (Yoseba MP) e que conta con «Matriarca», de Gaudi Galego, como inmellorable banda sonora.

Resoan no vídeo quentiños os acordes, doces e ao tempo fortes, como as mulleres dos nosos fogares, como os fogares que elas construíron para nós: os que foron netos, os que o son.

E, na pantalla, ao seu ritmo, desfilan elas: as avoas, superheroínas; de seguro que si, como di a canción: «Aleitadoras. Conquistadoras. Brillantes activistas da vida cotiá».

«Disque non había quen lle sacara unha foto ata que llo pediron as netas. Botaron todo o día de sesión fotográfica, toleárona canto quixeron, elas pasárono pipa coa avoa; e, a avoa, pipa con elas»

July a través dos ollos do seu neto Antón, de 5º de Primaria. / Certame Superavoas, CEIP de Laredo.

Vemos a July a través dos ollos de Antón, de 5º de Primaria, que, explícanos, «non precisa nin capa nin espada» porque é «capaz de cambiar o mundo con pequenas puntadas».

A «Súper Bisa Luisa» colleita a mellor nabiza, tal e como da testemuña Enma, que cursa 4º de Infantil. / Certame Superavoas, CEIP de Laredo.

Abraiamos tamén coa «Bisa Luisa», nas verbas de Enma, que cursa 4º de Infantil e deixa claro co seu poema quen «colleita a mellor nabiza»: «sementa patacas, pementos e espinacas; rega cebolas, allos e cenorias» e, en fin, «onde ela pon o sacho, sempre hai pa’ coller pa’ o gazpacho».

Berta, a «avoa dos mil brazos» e «a meixoeira raíña das bateas de San Adrián de Cobres», retratada polas súas netas Lucía e Xiana, de 6º de Infantil e 4º de Primaria. / Certame Superavoas, CEIP de Laredo.

Coñecemos do mesmo xeito mellor a Berta. A meixoeira raíña das bateas de San Adrián de Cobres é tamén a avoa «dos mil brazos», a que «coida, xoga e da cariño» a Lucía e Xiana. As súas netas, de 6º de Infantil e 4º de Primaria, remataron por convencela para estar de troula xuntas o sábado e o resultado non puido ser mellor.

«Disque non había quen lle sacara unha foto ata que llo pediron as netas. Botaron todo o día de sesión fotográfica, toleárona canto quixeron, elas pasárono pipa coa avoa; e, a avoa, pipa con elas», comentou a nai na escola.

Ao escoitalo, un non pode evitar sorrir. Entende o poder de proxectos educativos que, como este, apostan polo diálogo xeracional para que a aprendizaxe tome forma de regalo.

Malia que aínda non o saiban, retornarán a miúdo a eses recordos: para volver ser nenos, para sentirse a salvo, para saberse quen de ser queridos.

Figuras anónimas que sostiveron Galicia

O concurso, que xorde no marco da conmemoración do mes da muller, busca pór en valor «a figura anónima e silenciosa das mulleres galegas que sostiveron a moitas familias co seu traballo dentro e fóra dos fogares; heroínas anónimas que abriron o camiño a todas as que viñeron despois e ás rapazas de hoxe en día».

Así o explican María Pérez, profesora de PT e a cargo da dinamización da Biblioteca; e María do Carme Marqués, profesora de música e coordinadora de Dinamización Lingüística no centro.

Ambas son as impulsoras desta iniciativa educativa que retou ao alumnado a compartir composicións fotográficas das súas avoas destacando algún dos seus superpoderes, do mesmo xeito que Muruzábal encheu as fachadas de ducias de vilas e cidades galegas de mulleres anónimas con capa.

Divina, bautizada como a «Samurai do mar» polos seus propios netos Eire e Lucas, de 3º e 6º de Primaria, e protagonista da fotografía gañadora do concurso, que xa recibe ao estudantado todos os días impreso nun cartel de 2x1 metros na entrada do centro. / Certame Superavoas, CEIP de Laredo.

Mulleres como Divina, bautizada como a «Samurai do mar» polos seus propios netos Eire e Lucas, de 3º e 6º de Primaria, e protagonista da fotografía gañadora do concurso, que xa recibe ao estudantado todos os días impreso nun cartel de 2x1 metros na entrada do centro, onde a acompañan o resto das 60 imaxes participantes colgadas cunha baraza.

«A avoa dicía que ‘bueno’, que estar así tan grande non sabía se lle daba un pouco de vergoña», relata a profe María, pero os que «están contentísimos de ver a avoa no ‘cole’ en tamaño xigante todos os días son os netos».

A eles, e ao resto das nenas e nenos, conta a mestra, bríllanlles os ollos ao ver entre os corredores do cole a «esas mulleres que enchen as nosas vidas de sabedoría e recordos inesquecibles, creando un vínculo especial que nos marca para sempre».

Credencial da lingua, sentido de pertenza

A aposta polo diálogo xeracional e a transmisión de saberes herdados vai máis alá da aprendizaxe académica para entrar de cheo no desenvolvemento persoal. Proxectos como este reforzan o sentido de pertenza e os lazos afectivos, axudando á cativada a responder quen son e a entenderse mellor a si mesmos e aos demais, con vantaxes para maiores e pequenos.

«Os máis novos e as máis novas poden aprender do pasado e das experiencias das persoas maiores e, as persoas maiores, poden comprender mellor o mundo actual», argumentan as profes María e Marica sobre o certame que, de feito, enmárcase nun programa máis amplo posto en marcha polo centro hai agora cinco anos con moi bos resultados.

Trátase da «Credencial da lingua», unha iniciativa que funciona a modo de Compostela, con pequenos retos mensuais voluntarios que o alumnado vai completando para gañar cuños na súa acreditación ata chegar a destino. En lugar da praza do Obradoiro, neste caso, o obxectivo apunta á promoción do uso do galego e ao intercambio xeracional no seo do fogar.

«Un gran vehículo para transmitir valores, tradicións e coñecementos culturais de xeración en xeración» e unha aposta que «axuda a preservar a identidade familiar e cultural»; «algo» que, subliñan as mestras, resulta «especialmente importante no caso da lingua».

Un exemplo paradigmático do papel chave que están xogando moitas escolas galegas como salvagardas da identidade e o pulo aos beneficios do tempo compartido cos maiores. Sen dúbida, «unha inversión de futuro que axuda a construír familias máis unidas, sociedades máis inclusivas e persoas máis empáticas».