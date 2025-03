«Aprender a ser, sin prisas ni etiquetas»

Siempre es fascinante observar cómo aprendemos. No me refiero a la escuela, a los libros o a las lecciones programadas, sino a ese otro aprendizaje que sucede en la vida: cuando un menor experimenta la satisfacción de superar un reto, cuando un adolescente comprende el peso de una decisión o cuando una persona adulta asume su rol cuidador.

En este contexto, resulta inquietante leer titulares como: «Más de 11.300 menores de 15 años toman ansiolíticos y antidepresivos» o «Cuatro de cada diez adolescentes sufren un problema de salud mental».

No se trata de restar aquí importancia a la salud mental—un derecho fundamental e irrenunciable—sino de preguntarnos si se está delegando de forma exclusiva en la clínica lo que también debería abordar la educación; y, en el mismo sentido, si deberíamos ajustar las alianzas entre ambas con el objetivo de que nos permitan transitar de forma coordinada la delgada línea que asoma entre la salud y la educación.

Paula Suárez Gullón, pedagoga especializada en conducta e intervención social y presidenta de COPEGAL, autora de esta tribuna. / FARO

Aprender es un proceso innato. Se adquiere información, se almacena y, casi de manera mágica, se recupera cuando se necesita. Pero este proceso no es sólo cognitivo, sino profundamente emocional. La inteligencia emocional es clave para el bienestar personal; y, la competencia emocional, una de las herramientas más poderosas para alcanzarlo.

Sin embargo, se acostumbra a entender la «alteración de conducta» únicamente a través de un prisma clínico, encajándola en diagnósticos y olvidando que la educación juega un papel insustituible en la manera en que se transita por la vida.

No todo lo que nos desafía necesita una etiqueta ni una medicación. Pero todo lo que nos desafía sí necesita un espacio educativo en el que aprender a afrontarlo. Y, en este espacio, la familia es fundamental: representa en sí misma una acción preventiva.

Se vive en la inmediatez, en la búsqueda constante de soluciones rápidas y, en esa urgencia, los adultos no están en condiciones de acompañar el crecimiento saludable de la infancia y adolescencia

¿Qué pasaría si, en lugar de preguntar «qué tiene una persona», la pregunta fuese «qué siente»; si, en lugar de interpretar cada reto como un signo o un síntoma, estos se leyesen como una oportunidad que contribuya a fortalecer sus capacidades y su bienestar emocional?. ¿Y si el foco no apuntase sólo a la detección del problema, sino también a la búsqueda de recursos para afrontar y transformar el aprendizaje en aprendizaje significativo?

Para aprender también hay que educar. Se aprende en el hoy y se educa para el futuro, pero parece que se ha perdido el horizonte del proceso educativo. Se vive en la inmediatez, en la búsqueda constante de soluciones rápidas y, en esa urgencia, los adultos no están en condiciones de acompañar el crecimiento saludable de la infancia y adolescencia.

Se habla mucho de la sobreexposición a las pantallas y del impacto de la tecnología en la socialización de niños y adolescentes. Sin embargo, la verdadera desconexión digital comienza con la educación. Y para ello, es imprescindible que los adultos prediquen con el ejemplo y conecten con sus hijos/as, sobrinos/as o alumnado.

Acompañar y dar tiempo para aprender a ser no es solo una opción, es una necesidad. Educar no es imponer etiquetas, sino abrir caminos. No es apresurar respuestas, sino ofrecer herramientas. No es sólo enseñar, sino también sostener. En definitiva, la verdadera forma de prevenir y construir un futuro con menos etiquetas y más oportunidades. Somos sentir, pensar y hacer. Y, en esa ecuación, la educación no es solo la clave; es el punto de partida.