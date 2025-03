"Pegadas de igualdade": Os centros educativos de Vigo sumáronse á reivindicación do 8 de marzo

Con motivo do Día Internacional da Muller, varios centros educativos de Vigo levaron a cabo diferentes actividades para conmemorar o 8 de marzo. A través de proxectos creativos, debates, murais e actividades interactivas, os centros concienciaron sobre a importancia da igualdade de xénero e o papel das mulleres na sociedade.

O "Paseo da Fama"

No CEIP A Carballeira, o alumnado creou un "Paseo da Fama" dedicado a mulleres importantes nas sús vidas. Neste proxecto, "cada neno e nena seleccionou unha persoa significativa, como nais, avoas, tías, mestras, irmás, adestradoras ou mesmo científicas" comentou Charo Martínez, profesora do centro. Ademais, cada un deles escribiu unha pequena descrición explicando por qué era relevante para eles. O resultado foi un corredor escolar decorado con imaxes e mensaxes que destacaban o papel crucial destas mulleres no seu día a día.

A actividade non só permitiu aos alumnos recoñecer e valorar o papel das mulleres no ámbito persoal e profesional, senón que tamén serviu como unha oportunidade para fomentar a reflexión sobre a igualdade de xénero dentro do propio centro educativo.

O alumnado do CEIP A Carballeira creou un "Paseo da Fama" dedicado a mulleres importantes nas sús vidas. / Cedida

A pegada das mulleres viguesas

Pola súa parte, o CPR Monterrey participou nunha iniciativa promovida polo Centro Comercial Travesía de Vigo en colaboración co colectivo Expostas. O proxecto consistiu na realización dun mural dedicado a cinco mulleres viguesas relevantes na historia. Un dos elementos máis simbólicos do mural foron as pegadas do dedo índice de todos os alumnos, profesores e alumnos en prácticas do centro, que deixaron as súas marcas como símbolo do seu compromiso coa igualdade.

"Nos tamén quixemos deixar as nosas pegadas pola igualdade da misma maneira que estas cinco mulleres deixaronas na historia", explicou Adela Domínguez, profesora do centro.

O mural estivo exposto nun local do Centro Comercial Travesía que se inaugurou o sábado 8 de marzo, permitindo que visitantes e cidadáns puideran coñecer o traballo do alumnado.

O mural presenta cinco mulleres relevantes da historia viguesa e as pegadas dixitais de todos os participantes. / Cedida

Fomento do pensamento crítico

No colexio Escuelas Nieto, a conmemoración do 8M centrouse na reflexión e o debate. A través desta actividade, fomentouse o pensamento crítico e a igualdade, promovendo conversas que permitiron ao alumnado analizar e comprender mellor a importancia deste día.

Estas iniciativas amosan como os centros educativos de Vigo están cada vez máis comprometidos coa educación en igualdade, impulsando actividades que fomentan a reflexión e a participación activa do alumnado. Celebrar o 8M con accións tan significativas contribúe a xerar conciencia sobre a importancia de recoñecer e valorar o papel das mulleres na historia e na sociedade actual.