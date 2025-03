O poder da palabra: se un cativo pode, ti tamén

Falo moito do meu fillo. Se se ten cruzado comigo cara a cara ou a través destas páxinas, seguro que xa o teñen comprobado. El inspírame e permíteme ver o mundo dende outra perspectiva, aplicándoa a outras moitas facetas da miña vida, máis aló da maternidade. Vaia, comezo describíndome como monotemática e chea de tópicos, pero déanme unha oportunidade.

Unhas semanas antes do 8M, conversando na casa, o neno preguntounos por que se papá é papá e mamá é mamá, «xuntos sodes os meus papás e non as miñas mamás». True story.

Como se lle explica a un cativo que é a linguaxe inclusiva para que o entenda? Respondímoslle que isto da fala moitas veces se move por costumes que non responden á lóxica e que na nosa man está cambialo. «Se prefires, podes dicir as miñas mamás, por que non?», propuxemoslle, non sen explicarlle que, se cadra, non o comprendían de todo á primeira. Aquelo fíxoo sorrir, pero dixo que preferiría dicir «a miña mamá e o meu papá». Ao final explicouno el mellor ca nós.

Sen dúbida, o poder da palabra xoga un papel fundamental na construción dunha sociedade igualitaria, tanto as que empregamos como a quen lla damos. O que non se pronuncia non existe. E o que se nomea mal, esvaécese.

O debate vai moito máis aló da banalización que del se fixo. Urxe chamarlle as cousas polo seu nome, fuxir de eufemismos e da romantización das «parellas tóxicas» ou da «emancipación dos coidados» que non fan máis que ocultar dinámicas machistas e minimizar problemas colectivos presentándoos como casos illados.

Se a linguaxe cobra un papel especialmente relevante é na educación, na das aulas, na da casa e na que trasladamos como sociedade. Porque non, non resulta inofensivo dicirlle a un neno que «non chore, que xa é un homiño»; dicirlle «que hai cores que non son para el ou para ela» e tampouco preguntarlle «se a súa mellor amiga, da que vai dado a man, é a súa moza». Son esponxas -si, outro tópico, pero real- e cada unha das mensaxes que lles diriximos inflúen na personalidade que van forxando.

Igual de importante que as palabras que empregamos é a quen lla damos. E aquí nós mesmas temos que romper unhas cadeas que seguimos arrastrando tras séculos de patriarcado. A nosa voz non é menos válida ca dos homes: somos expertas, temos opinións cualificadas, reivindiquemos, reclamemos e ocupemos os espazos que nos corresponden nos foros de influencia.

O dicionario da Real Academia Galega recolle case 60.000 artigos léxicos, coa súa ortografía e significado. Se lle sumamos toda a riqueza que aportan as falas das diferentes zonas contamos coas ferramentas necesarias para chamarlle ás cousas polo seu nome e con perspectiva de xénero. Un cativo de cinco anos pode, e ti?