«El debate entre prohibir y educar está viciado»

Licenciado en Informática, Jorge Flores Fernández es considerado un pionero de la educación digital en España. Hace dos décadas que fundó PantallasAmigas, hoy considerada una entidad clave en la promoción de la seguridad y la alfabetización tecnológica entre los menores. Con motivo del Día de Internet Segura, analiza en FARO los desafíos que familias, administraciones y docentes afrontamos en este ámbito.

- Cito: «La sociedad adulta actual se encuentra colapsada por el avance de las nuevas tecnologías entre los menores» y pregunto: ¿Cómo de grave es el problema?, ¿por dónde empezamos para no perdernos en el ruido?

Hasta ahora, parecía algo que todos teníamos en la cabeza, pero a lo que no le prestábamos la suficiente atención: nos preocupábamos, pero no nos ocupábamos. Por ahí se empieza. Hemos pasado el umbral necesario para afrontar cualquier problema: el diagnóstico y la determinación por afrontarlo.

- Habla de diagnóstico. Sé que la pregunta es difícil por genérica, pero ¿cuál es el suyo? Quizás un color sea más visual, ¿rojo, amarillo o verde?

Yo diría que naranja-intenso. Se están empachando con comida basura digital y todo esto tiene un coste de oportunidad muy alto: ¿para qué nos sirve la cantidad de horas que pasamos en la red?, ¿qué nos aporta? Estamos comiendo mucho y de mala calidad.

- ¿Qué hacemos para alimentamos bien?

Cuando hablamos de una buena nutrición, hablamos de fijarnos en lo que comemos y de analizar lo que contiene. Tenemos que fomentar un consumo de los medios digitales que reúna dos condiciones: que sea consciente y que sea crítico. ¿Qué estoy haciendo, para qué y cómo me hace sentir? Debemos ayudarles a plantearse estas preguntas antes de que adquieran hábitos difíciles de cambiar.

- Ciberbullying, sexting, phishing, grooming… Hablamos en efecto de un “empacho” de malas prácticas y riesgos en la red, ¿cuál es la que más preocupa ahora mismo?

El ciberbullying representa una constante, es difícil de evitar y tiene consecuencias graves. Las características de la red vuelven el acoso más sencillo y, en muchos casos, lo dotan de una mayor sensación de impunidad. El anonimato, la conexión 24/7, la permanencia de los contenidos… pero sobre todo la empatía, que en muchos casos está dificultada en los medios digitales: si yo no puedo notar que tú sufres, si no noto que padeces, no me puedo compadecer.

- Cuando escribo sobre educación digital, me da miedo quedarme en la superficie. Pienso en las familias leyendo esta entrevista, en medio de su rutina diaria, pensando en las lavadoras que tienen pendientes… Y me pregunto qué consejos prácticos les podemos dar para ayudar a sus hijos de forma efectiva en el manejo digital.

Lo primero es que existe una educación en valores y habilidades que debe continuar también en el mundo digital.

Segundo, y esto vale para todo: el buen ejemplo. Como tú decías: tengo cuatro lavadoras, tengo que llevar el coche al taller, ¿qué puedo hacer? Pues dar ejemplo: en cuestiones de privacidad — ¿qué fotos publicas?, ¿qué importancia le das?, ¿le estás pidiendo permiso a tus hijos?—; seguridad, manejo y uso diario — ¿es lo primero que cojo cuando me levanto?, ¿y cuando veo un espectáculo natural?—, etc.

El tercero: que resistan el momento de la entrega del primer smartphone. Antes de los 13 años, todo parece indicar que hay más retos que oportunidades.

Y cuarto: cuando decimos acompañar no decimos solo «controlar», sino también y sobre todo «compartir» y para eso debemos conocer e implicarnos en aquello que para ellos se ha vuelto tan importante: si mi hija usa TikTok, igual lo que tengo que hacer es instalarme la app aunque no me apetezca porque nos puede permitir desarrollar un vínculo para nuestra relación en torno a las pantallas.

- No funciona una postura de oposición radical.

Quizás un cambio radical no sea ni posible ni satisfactorio. De hecho, el retraso excesivo en la incorporación de determinado tipo de competencias hasta una época en la que ya tienen mayor autonomía puede hacernos perder la capacidad de influir y acompañar.

- Los límites importan.

Creo que el debate entre prohibir o educar, del que ahora se habla tanto, está viciado ¿Las personas que prohíben cosas a sus hijos no les están educando? Se pueden desarrollar competencias digitales con un uso controlado o acotado de las plataformas, no hace falta permitirlas de forma absoluta. Se puede prohibir, que es lo mismo que limitar, y educar al mismo tiempo.

- PantallasAmigas se fundó en 2004, eso son 20 años que nos dan margen para hacer un análisis con perspectiva.

Ahora se está trabajando en una serie de medidas. ¿Ahora?, ¿2025? Sale en la televisión que Instagram contará con un perfil para adolescentes y lo celebramos. ¿Meta no tenía medios para desarrollar esto antes? Hablamos de las instituciones, pero yo creo que las plataformas tampoco han estado a la altura.

Efectivamente, estamos tomando más conciencia, pero el alcance, los retos y la influencia de la tecnología en nuestra vida son también mayores en todos los aspectos. No sé si estamos mejor o peor, lo que sí te puedo decir es que tenemos un desafío muy muy importante como sociedad.