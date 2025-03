Choiva de carteis polo 8M: «Que queremos ser de maiores? Iguais»

Centros de todos os rincóns de Galicia súmanse estes días á conmemoración dunha das efemérides máis importantes do curso; esa que, cada 8 de Marzo, chega para recordarnos a necesidade de traballar pola igualdade de xénero durante todos e cada un dos 365 días do ano.

E é que se algo «queremos ser de maiores», iso é «iguais», tal e como subliña a obra gráfica gañadora da primeira categoría dos VIII Premios do concurso de carteis conmemorativos do Día Internacional das Mulleres.

Organizados pola Xunta de Galicia a través das direccións xerais de Promoción da Igualdade e de Ordenación e Innovación Educativa, estes premios buscan dar visibilidade á participación das mulleres nos diferentes eidos da vida pública.

A importancia de seguir fomentando a igualdade real entre as mozas e mozos tanto dentro como fóra das aulas representou deste xeito a mensaxe principal durante o acto de entrega dos Premios, celebrado este xoves en Santiago e no que resultaron gañadores un total de seis centros pola súa «orixinalidade e capacidade de reflexión»: tres de Ourense, un de Vilalba, un de Lugo e outro de Vigo.

Na primeira categoría, resultou gañador o grupo de alumnos de 3º e 4º de Educación Primaria do CEIP Monseivane de Lanzós, no concello de Vilalba, autor do xa referido cartel «Que queremos ser de maiores? Iguais». O segundo premio desta categoría recaeu nun grupo de alumnado de 5º de Educación Infantil do CEIP A Ponte de Ourense, que presentaron a proposta titulada «Arela de muller: igualdade e poder».

«Arela de muller: igualdade e poder», segundo premio na primeira categoría. / CEIP A Ponte Ourense

Na segunda categoría, dirixida a nenas e nenos de 5º e 6º de Primaria, 1º e 2º da ESO e Educación especial, o primeiro premio foi para o cartel titulado «Xuntas», presentado por un grupo de alumnado do CEE O Pino de Ourense. O segundo galardón foi para outro grupo de rapaces e rapazas do CEIP Monseivane de Lanzós, en Vilalba, pola súa proposta «Camiñando cara a Igualdade». Nesta categoría concedeuse un accésit a un grupo de alumnos do CEE Santa María de Lugo, que presentaron a obra «Sempre con forza NOSOUTRAS».

Por último, na terceira categoría do certame, o primeiro premio recaeu en estudantes de 3º da ESO do IES Alexandre Bóveda, co cartel «A igualdade non é un soño, é un dereito». Ademais, o segundo premio foi para a peza «Xuntas somos máis fortes», de 3º da ESO do Colexio Plurilingüe Santa Teresa de Jesús de Ourense.