«La neuroeducación nos dice que la escuela de ‘talla única’ está obsoleta»

La pedagoga especializada en conducta, aprendizaje e intervención social Paula Súarez es directora del gabinete psicopedagógico vigués Positivando y, desde el año 2023, ostenta la presidencia de la Asociación de Pedagoxía e Psicopedagoxía de Galicia (COPEGAL).

La entidad viene de celebrar la I Edición de sus “Jornadas de Neuroeducación y Pedagogía”, un evento que se desarrolló en el Museo Marco de Vigo y que contó con la propia Suárez para ampliar nuestra mirada mirada sobre «el cerebro que aprende».

«La pedagogía tiene que llevar esta trasformación del laboratorio a la práctica»

¿Por qué estamos escuchando hablar tanto de neuroeducación?

La neuroeducación nos muestra el camino para transformar la práctica educativa. Si la neurociencia nos enseña cómo funciona el cerebro, la neuroeducación aplica este conocimiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje para responder a preguntas clave como: «¿cómo aprendemos mejor?», «¿qué métodos nos ayudan a maximizar el potencial de las personas?».

¿Cómo encaja aquí la pedagogía?

La pedagogía tiene que ser la ciencia que estudie estas medidas y las lleve del laboratorio a la práctica. Las personas y los entornos son diversos. Cuanto más conozcamos el funcionamiento del cerebro — memoria, atención, funciones ejecutivas, etc.—, más capaces vamos a ser de mejorar los procesos de aprendizaje.

Usaba antes la palabra «transformar», ¿cómo se concreta este cambio?

La neuroeducación nos dice que el cerebro es plástico; es decir, que tiene la capacidad de evolucionar durante toda la vida; y nos anima a poner el foco en el sujeto del aprendizaje. Con estos dos ejemplos basta para que nos demos cuenta de que muchas de las metodologías actuales se han quedado obsoletas. Muchos autores hablan de la «escuela de talla única» para describir esa idea de educación basada en la memorización que deja fuera tantas potencialidades.

Paula Suárez, durante su intervención en las jornadas. / Copegal

¿El gran reto es la inclusión?

Si y esa inclusión se vertebra a través de la captación de la atención. Ha habido una gran evolución, pero a veces seguimos poniendo mal el foco: se están implementando diferentes metodologías en función de según qué trastornos, en lugar de apostar por una metodología, un temario común, pero dotada de múltiples recursos que nos permitan dar una respuesta multiformal que tenga en cuenta todos los sentidos: vista, oído, gusto, tacto…

Uno aprende haciendo… y emocionándose

La memorización es muy importante, pero es un medio para un fin. El aprendizaje debe ser significativo, con lecciones basadas en contextos reales que nos permitan manipular, «tocar» lo aprendido. Las emociones funcionan como grandes captadores de atención y repercuten directamente en la memoria: aprendemos más y mejor cuando éstas son positivas. Al lado de la curiosidad, que nos lleva a la motivación; estaríamos hablando de uno de los tres grandes pilares del aprendizaje.

Llevamos un buen rato hablando de atención, ¿existe un mayor déficit en esté ámbito por el uso de las nuevas tecnologías?

Se han dado grandes cambios sociales que, a su vez, nos marcan grandes retos. Vivimos en la era de la inmediatez y todo esto conecta con nuestra capacidad de atención, que busca asombrarse… Pero no creo que debamos vincular esta tendencia a un trastorno, sino más bien a un cambio social. Tengo la sensación de que caminamos hacia una sociedad en la que lo clínico tiene mucho poder.

¿Se refiere a que estamos patologizando tendencias sociales?

No sé si la palabra es patologizar, pero sí que estamos tendiendo a buscar las respuestas a problemas personales, emocionales y sociales en lo clínico; retos cuya respuesta, en muchos casos, podemos encontrar en la educación. Creo que debemos volver a ponerla en valor.

¿No es preocupante que necesitemos cada vez más estímulos para estar atentos?

El quid de la cuestión no está en el estímulo, sino en la motivación, que no tiene porque ir vinculada a éste, sino a las ansias de aprender. Si cambiamos el libro por un proyecto; si no me dices que el león vive en la selva, sino que me animas a investigarlo, no me estás sobreestimulando, estás cambiando la forma en la que aprendo. Aprendizaje por proyectos, enseñanza multinivel, trabajo cooperativo… Son realidades que la neuroeducación ya está proponiendo en las escuelas a través de la didáctica, con un cambio de mirada sobre el rol del docente: ya no es el personaje principal, sino un guía que acompaña.

¿Tenemos un problema con las pantallas?

Creo que no hay que ser drásticos en este debate. La tecnología bien llevada cuenta con una gran capacidad para fomentar la igualdad de oportunidades en niños y niñas con dificultades de aprendizaje, por ejemplo. Ahí tenemos un caso de éxito. Otro asunto es que el mal uso que se está haciendo de ella esté generando un input negativo en el desarrollo de los pequeños, pero no es solo la pantalla en sí, es la ausencia de tiempo en familia, de contacto con la naturaleza, de juego libre con iguales que genera.

¿Vive la relación centro-familia su peor momento?

No sé si el peor, pero desde luego no el mejor. Al final, las familias ya no encuentran en el colegio el aliado de antes; y los colegios, por su parte, están viviendo otras dificultades que no les permiten sostener esas necesidades. La pedagogía puede y debe jugar un papel de mediación en este contexto.