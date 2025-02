Mundos pasados e incribles, pero certos!

Divulgación

Esta sección de ‘Ciencia para o día a día’ elabórase coa colaboración de persoal do CSIC a través da Unidade de Cultura Científica CSIC-Galicia

María Silva Gago, Investigadora Posdoutoral-Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT-CSIC). / CSIC

«Cando eu ía a escola...»

Creo que a miña curiosidade pola historia existe desde sempre. Recordo pasar horas vendo documentais, pedir que me compraran revistas de arqueoloxía e coleccionar todo tipo daqueles fascículos que traian figuriñas de deuses exipcios, romanos ou gregos. Devoraba calquera libro que me abría portas a mundos pasados, que me resultaban incribles, coma se nunca tiveran ocorrido, e imaxinábame a min mesma descubrindo as historias que contaban.

«O meu camiño na ciencia»

Deste xeito, tiven bastante claro que quería ser arqueóloga. Cando chegou o momento de elixir carreira, non tiven dúbidas e estudei Historia en Santiago, coa idea de querer dedicarme á investigación. Nos primeiros anos xa comecei a participar en escavacións que levaba a cabo a universidade e pouco a pouco funme decantando pola Prehistoria, os Neandertais e outras especies humanas distintas á nosa, buscando o que nos fai iguais e diferentes. Unha visita a Atapuerca, en Burgos, fixo que me decidira a estudar despois o máster de Evolución Humana alí, onde quedei ata rematar a tese de doutoramento e volver a Santiago para formar parte do Incipit. A miña investigación céntrase en estudar cognitivamente evidencias arqueolóxicas, é dicir, como usamos as nosas habilidades mentais para pensar, aprender e resolver problemas que inclúen desde ferramentas de pedra ata arte rupestre.

«O meu agasallo: unha curiosidade»

O meu traballo desenvólvese máis no laboratorio que no campo, facendo experimentos nos que as persoas fabrican, usan ou simplemente observan diferentes obxectos arqueolóxicos. Porén, un dos momentos máis especiais que vivín foi o descubrimento do resto humano máis antigo da Península Ibérica nas escavacións de Atapuerca. Ao final puiden participar nunha desas historias que lía de pequena!

As aulas preguntan. O CSIC responde

Grazas, María! Foi unha experiencia moi educativa e divertida. Puidemos descubrir máis sobre a arqueoloxía e as posibilidades que ten a profesión. Chamounos moito a atención a historia de Atapuerca e como a través de diferentes obxectos podemos coñecer como vivían os nosos antepasados. Non sabiamos que os arqueólogos traballaban tamén no laboratorio!

Podes dar algún exemplo do traballo no laboratorio?

O laboratorio no que traballo eu non é moi común, xa que empregamos técnicas que non son habituais da arqueoloxía, senón das neurociencias, porque estudamos igualmente o comportamento humano, pero desde outro punto de vista diferente. Por exemplo, analizamos como unha persoa fabrica ferramentas de pedra a partir dos movementos dos seus ollos porque nos dan información de cara a onde está dirixindo a atención. Para iso, pedímoslle á persoa que vai tallar que leve postas unhas gafas de seguimento ocular (eye tracking) que rexistran os saltos que fan os ollos durante o proceso.

Cal é a parte máis complicada do traballo?

Cada parte do proceso ten as súas complicacións e dificultades, pero algo que é común a todas é recoller ben a información, que non se perda nada, xa que a arqueoloxía implica a «destrución» do xacemento. Unha vez escavado, non se pode volver reconstruír e toda a información recollida ten que ser accesible e comprensible para as demais persoas que o queiran estudar.

Que foi o máis interesante do Máster en Evolución Humana?

A verdade é que aprendín moito, sobre todo de anatomía humana, como foi cambiando o esqueleto e tamén como funciona o noso corpo. Pero o que máis me impresionou foi unha materia na que tiñamos que practicar a disección dun primate. Foi toda unha experiencia para alguén coma min que viña das humanidades.

Por que escolliches a Prehistoria?

Creo que non houbo unha razón concreta. Sinxelamente, sentínme máis atraída polas especies humanas distintas á nosa: que as volvía particulares?Por que non sobreviviron coma a nosa? como e cando se foi habitando o planeta hai tantos miles de anos? Un montón de preguntas que aínda hoxe en día non sabemos responder con certeza.

Podes contar máis do descubrimento do resto humano máis antigo da Península Ibérica nas escavacións de Atapuerca?

Foi no verán de 2021, case ao principio da campaña dese ano. No xacemento da Sima del Elefante xa sabían que estaban escavando un estrato que pasaba do millón e medio de anos, pero os restos que aparecían normalmente eran de paxaros, morcegos ou animais pequenos. Nada demasiado grande, posto que nese momento a cova sería bastante inhóspita. Pero de súpeto apareceu un cacho do que parecía unha mandíbula superior dun animal máis grande. Pouco despois apareceron outros cachiños que, ao xuntalos, parecía que podía ser como a cara, do que primeiro pensaron que era primate, xa que pola cronoloxía era case imposible que fose un humano. Porén, tras observalo mellor, as antropólogas máis especialistas do equipo e grazas a que o óso conservaba os buracos dos dentes, dixeron que só podía tratarse dunha especie humana. E converteuse así no resto humano máis antigo descuberto en Europa.

Cales cres que son os puntos arqueolóxicos máis importantes de Galicia?

Galicia está chea de xacementos e todos son ou foron importantes para o coñecemento das sociedades que viviron neste recuncho da Península Ibérica. Hai castros que pola súa localización ou monumentalidade son espectaculares, como Baroña, Viladonga ou Santa Tegra. Despois tamén temos o dolmen de Dombate ou as mámoas da Serra de Barbanza, que axudaron a entender o fenómeno do megalitismo. Barrendo para a casa, porque me queda preto, tamén destacaría os petróglifos de Campo Lameiro, exemplos da arte rupestre da nosa comunidade. Pero se teño que elixir un sitio importante porque evidenciou a existencia de humanos no noso territorio desde o Paleolítico, diría o xacemento de Porto Maior (Arbo) e Cova Eirós (Triacastela), á que lle teño un especial cariño porque foi a cova na que escavei por primeira vez.

Que ferramentas se usan nas escavacións?

Depende do xacemento, do nivel ou estrato no que se estea traballando, pero sempre empregamos ferramentas típicas doutros traballos. Nunca faltan paletiñas, sachas, pas, brochas ou vasoiras. Cando se trata de xacementos paleolíticos, empregamos martelos, desaparafusadores e pinceis porque o sedimento e os restos son habitualmente máis delicados e tes que ir quitando pouco a pouco a terra para non danar nada. Pero, ás veces, se o terreo é moi duro, necesitamos martelos pneumáticos ou trades. Toda ferramenta é susceptible de ser utilizada.