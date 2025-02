¡Por favor, Montoya, que esto lo ven adolescentes!

No es un programa nuevo. De hecho, ya va por la octava edición, pero cada vez que La Isla de las Tentacionesvuelve a la televisión siempre está en el foco de mira. Este año, el reality ha traspasado todas las fronteras posibles tras viralizarse una escena en la que Sandra Barneda, la presentadora, corre detrás de uno de los participantes, Montoya, al grito de «¡Montoya, por favor!», mientras él escapa hacia la villa donde su novia estaba siéndole infiel.

El vídeo ha llegado incluso al programa de Whoopi Goldberg, The View (ABC), o al periódico The Guardian. Una cobertura internacional que hace pensar que este programa de Telecinco puede llegar (y llega) a mucha gente. También a los más jóvenes. Algo que no ha pasado desapercibido para algunos docentes, como el que está detrás de la cuenta de X @profefurioso_.

Así lo ha constatado en un hilo de varios mensajes que empieza de este modo: «¿Habéis notado que vuestros estudiantes llegan dormidos a clase más de lo habitual? Yo SÍ y es debido a La Isla de las Tentaciones. Algo que debería preocuparnos como sociedad ya que, sacrifican horas de sueño por ver un programa que NO LES ENSEÑA NADA BUENO».

¿Solo un reality?

«Desde luego no es un programa educativo en el que muestren maneras y o modelos saludables en términos del amor y o responsabilidad afectiva», afirma Alba Fernández, psicóloga educativa y general sanitaria, «No deja de ser un programa que promueve el amor romántico, con múltiples comportamientos y dinámicas tóxicas como el control, exponiendo una gran inmadurez emocional que se alejan del buen querer».

¿Habéis notado que vuestros estudiantes llegan dormidos a clase más de lo habitual? Yo SÍ y es debido a “La Isla de las Tentaciones”. Algo que debería preocuparnos como sociedad ya que, sacrifican horas de sueño por ver un programa que NO LES ENSEÑA NADA BUENO.

Dentro hilo 🧵👇 — ProfEFurioso (@profefurioso_) February 13, 2025

La opinión de la experta coincide con la del ‘Profe Furioso’, que considera el programa «potencialmente» dañino para los adolescentes y no solo por las horas de sueño que pierden ante el televisor. Además, el docente indica que, aunque La Isla no está recomendada para menores de 16 años, alumnado de 1º de la ESO lo ve, lo que debería hacer reflexionar a los adultos que lo permiten: «Lo sé porque no paran de hablar de él y me lo han confirmado».

Generaciones y generaciones han crecido viendo contenido inadecuado para su edad y, aunque suene exagerado tachar de perjudicial un programa, lo cierto es que lo que consumen los chavales en la pantalla sí influye en su proceso madurativo. Los adultos podemos ver (y hasta disfrutar, por supuesto) de un show como La Isla de las Tentaciones cuando tenemos clara la frontera entre televisión y realidad, asumiendo que ante nuestros ojos se muestra un contenido destinado al entretenimiento. No ocurre lo mismo en su caso.

«Es aprendizaje vicario y acaba convirtiéndose, por tanto, en un marco de referencia en muchas ocasiones. Al no tener el pensamiento crítico maduro al 100 por 100, les cuesta discriminar si lo que observan es apropiado o no. Además, al tener tanta repercusión y viralización, acaban normalizando dinámicas muy nocivas para desarrollar relaciones socioafectivas saludables», explica Alba Fernández.

Las antilecciones de La Isla

Montoya y Sandra Barneda. / Mediaset

Precisamente el ámbito de las relaciones afectivas es uno en los que, a ojos de ‘ProfeFurioso’, el formato de Telecinco resulta más dañino para los púberes, al difundir ideas como «mi pareja es solo mía». Fernández apunta que «los adolescentes pueden verse rodeados de información, pero sentirse atrapados y perdidos a la hora de abordar sus relaciones interpersonales». Por eso, recalca la importancia de «poner sobre la mesa la educación emocional desde el momento uno que llegan al mundo».

Asimismo, el profesor denuncia en su hilo que el reality promueve entre los jóvenes la idea de que vender su privacidad es una forma de lograr fama y dinero fácil. De acuerdo con la psicóloga educativa, los adolescentes «todavía no cuentan con la madurez del lóbulo prefrontal que es el encargado de planificar, inhibir y tomar decisiones», por lo que el tema de preservar su intimidad se les puede escapar.

«En muchas ocasiones no lo hacen bien porque desconocen los peligros y el impacto que puede llegar a tener la exposición, la inmediatez o la huella digital, por eso es muy importante desarrollar un buen decálogo de la tecnología, donde quizás la clave no sea prohibir, sino adecuar y formar las plataformas y las formas de uso de estas tanto a los adolescentes, docentes y padres», apostilla.

Los adolescentes asocian el pensamiento mágico de que si cumplen o se aproximan al canon, pasan a percibirse como felices Alba Fernández — Psicóloga educativa

Tampoco falta la crítica a la normalización de las operaciones estéticas. Prácticamente todos los participantes, tanto hombres como mujeres, tienen o se han hecho retoques al salir del programa. Todo ello en un contexto en el que, según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, 8.000 menores se someten cada año a un tratamiento estético en nuestro país.

«Los adolescentes asocian el pensamiento mágico de que si cumplen o se aproximan al canon, pasan a percibirse como felices, exitosos, capaces, con plenitud social o éxito financiero», reconoce la psicóloga. ¿Pero cómo podemos combatir ese ‘ataque’ a la autoestima de nuestros jóvenes?

Fernández lo tiene claro: «Es importante entrenar a los adolescentes en pensamiento crítico, ayudarles a observar el mundo real sin adornos, retoques estéticos; enseñarles que el algoritmo juegue a su favor, ofrecerles modelos reales donde puedan percibir la diversidad corporal y, por otro lado, trabajar para que elaboren un autoconcepto saludable y realista, recordándoles sus cualidades y fortalezas».

En este sentido, la terapeuta aboga por «poner el foco en lo que su cuerpo les permite hacer, reducir el tiempo de exposición a este tipo de contenido bien en televisión o redes y desarrollar trabajos en valores, como preguntarse: ¿qué es más importante para mí más allá del cuerpo?»