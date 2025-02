¿Por qué las aulas gallegas se llenan de bichos?

«¡Mamá, mira lo que he encontrado!». Abre la mano y muestra una babosa de dimensiones épicas. Un escalofrío me recorre la espalda. Lo siguiente que pienso es, ¿cómo se saca ahora ese pringue de las manos? Spoiler, no es para nada sencillo.

La manera en la que la infancia disfruta y se relaciona con la naturaleza no tiene nada que ver, por norma, con la posición que adoptamos con el paso de los años. En eso se fijó Miguel Santamaría cuando arrancó con su proyecto «Mundo Bichos». Desde hace cuatro años esta iniciativa lleva por colegios de Galicia talleres para conocer mucho más de cerca el mundo de los artrópodos, entre otras especies. Una de sus últimas paradas, el CEIP Emilia Pardo Bazán de Leiro (Ourense). Allí, el veredicto del alumnado y profesores fue unánime: «Una pasada».

Miguel Santamaría entusiasma al alumnado, en este caso del CEIP Emilia Pardo Bazán de Leiro, a través de los talleres de «Mundo Bichos» con los que promueven el respeto por el medio ambiente y todas las especies, incluidos los insectos. / Cedidas

Santamaría estudio Biología en la USC, donde también trabajó como investigador durante unos años en el departamento de entomología. La vocación le venía de lejos. «Desde niño siempre me gustó el campo, especialmente los insectos. A medida que fui creciendo empecé a criarlos como afición, pero durante casi 20 años mi trayectoria profesional me llevó por otros caminos», explica.

Cuando su trabajo como visitador médico tocó a su fin, vio la oportunidad de retomar su pasión, tomando inspiración en un proyecto similar de Cataluña con el que ya colaboraba.

Mariposas, insectos palo, escarabajos, arañas, escorpiones, milpies… son solo algunas de las especies estrella del taller más solicitado de «Mundo Bichos». En hora y cuarto, aproximadamente, Santamaría adapta una explicación sobre los ejemplares a la edad del alumnado presente. La breve parte teórica se complementa con la observación directa e individualizada de cada uno de los artrópodos. Otros talleres, como el de hormigas o abejas, se realizan con alguna otra precaución, a través de estructuras de metacrilato para que se desarrollen en condiciones de absoluta seguridad.

«El objetivo de esta actividad, además de la parte educativa y de conocimiento de la biodiversidad, es la concienciación en el respeto al medio ambiente y a todas las especies», apunta, poniendo el foco en que a veces, los bichos son los grandes olvidados, «que los conozcan para que así, el primer impulso no sea insecto y pisotón», añade.

Este mismo respeto lo traslada a la ejecución de sus talleres. De hecho, para evitar la sobreexposición de los animales -criados en cautividad- rota los ejemplares de cada especie en las actividades: «Tengo un número importante de cada uno para no llevarlos a talleres consecutivos y velar por su bienestar, del mismo modo que explicamos minuciosamente la manera de manipularlos, para que luego puedan aplicarlo en su día a día», relata.

Al tratarse en su mayoría de animales exóticos, sus características impresionan a pequeños y mayores. Sin embargo, entre toda la variedad, siempre hay uno que sobresale entre los demás: la tarántula. «Esa percepción y concepto de peligro siempre les resulta muy atractivo, así como la sensación de superarlo una vez que conocen sus características. Cuando finalmente se animan a tocarla se sienten genial», cuenta. La sensación no es exclusiva del alumnado, «los profesores también participan, y son los que tardan más en romper esa barrera con el animal».

Dicen que las experiencias en la infancia, aunque de manera consciente se recuerden más o menos dependiendo de la edad, si que nos determinan como adultos. Desde luego, los pequeños que se crucen con Miguel mirarán a su alrededor con ojos diferentes.