Masajes para «ahorrarle la rinoplastia» a tu bebé: el último mito que se extiende en TikTok

«Ahorrándole la rinoplastia a mi bebé». Así titula una usuaria de TikTok llamada Yaqui Parra uno de sus últimos vídeos, en el que muestra cómo masajea la nariz de su hijo, una criatura de pocos meses de vida, con la intención de que en el futuro tenga una forma más respingona.

Según indica, es un consejo que le dieron su madre y su abuela y esperará un año «para ver si hay diferencia». El clip, de apenas 30 segundos de duración, acumula 11 millones de reproducciones y más de 900.000 'me gusta'.

¿Pero es esto cierto? ¿Se puede modificar la fisionomía de los bebés de esta forma?

Un mito

El farmacéutico y creador de contenido Álvaro Fernández (@farmaceutico fernandez), con 1,1 millones de seguidores en sus redes sociales, no ha tardado en reaccionar a este vídeo viral mostrando su indignación y desmintiendo el mito de que los masajes pueden moldear la nariz de los pequeños.

«No va a funcionar. La forma y el tamaño de la nariz es una cuestión de genética y ya le crecerá», advierte el farmacéutico, «Dejad a los bebés en paz, que todavía por hacer eso le afecta al tabique nasal y luego respira mal».

Presión estética desde la cuna

Además, Fernández apunta a una cuestión que no ha pasado desaparecibida para otros usuarios: cómo la presión sobre el aspecto físico puede afectar a los bebés incluso antes de que empiecen a caminar.

«Si ya de bebé hace eso, las exigencias que va a enfrentar ese bebé en cuanto a lo físico no quiero imaginarlas. A un hijo siempre lo vemos hermoso y hay que reforzar siempre en su seguridad para que nadie lo haga sentir mal y no intente hacerse mil rellenos o cirugías», comenta una usuaria en X, a donde también ha llegado el vídeo.

subiendo un tiktok de su hijo recien nacido mientras explica como "masajearle" la nariz para que le crezca "bonita"



hay que empezar a pasar un psicotécnico para tener un hijo urgentemente pic.twitter.com/tu9ZYUNF44 — no me llamo vicenta (@kansaita_) February 17, 2025

En esa misma red social, otro usuario opina: «De verdad, que algunas madres que hay por aquí deberían pasar un examen antes de ser madres. Se pasan el día exponiendo a sus hijos por redes sociales y contando todo lo que hacen y como lo hacen. Alguien debería decirles que dejen de hacerlo. Los están poniendo en peligro».

Y tú, ¿habías escuchado alguna vez este mito sobre los masajes en la nariz? ¿Qué otros mitos relacionados con la estética en la infancia conoces?