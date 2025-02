Enfermeras especialistas en salud mental, vínculo y cuidado por la «vía rápida»

Basta con pisar un hospital para darse cuenta de que nuestro sistema de salud no se sostendría sin ellas y, pese a todo, debemos admitir que existe todavía hoy un gran desconocimiento con respecto a la labor de las enfermeras [en femenino porque más de 8 de cada 10 profesionales son mujeres en nuestro país].

Puede que al lector le sorprenda saber que la enfermería cuenta con siete especialidades; o que, incluso en plena eclosión de la preocupación por la salud mental, ni siquiera sepa que esta es una de ellas.

Sin embargo, ahí están: unas 7.600 profesionales, según datos de 2023 recogidos por el sindicato Satse, trabajan cada día en España para velar por el bienestar psicológico de los pacientes y sus familias, tanto en el ámbito intrahospitalario como en el comunitario, de las unidades de agudos a los centros de salud.

Un claro ejemplo de esta labor se encuentra en unidades especializadas de infanto-juvenil gallegas como la Unidad Intensiva Infanto-Juvenil del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde se llevan a cabo programas para el tratamiento de menores con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y/o conductas suicidas.

La enfermera especialista en salud mental Karla Caballero (Lugo, 1987) trabaja en esta unidad y nos explica cómo actualmente una de las puertas de entrada más frecuentes para pacientes es la denominada «vía rápida».

Prevención del suicidio

Puesta en marcha en 2022 en el marco de la actualización del «Protocolo Gallego de Prevención y Actuación en los Ámbitos Sanitario y Educativo ante el Riesgo Suicida Infanto-Juvenil», se trata de un sistema de derivación que coordina centros escolares, 061, atención primaria y servicios de salud mental con el objetivo de garantizar una atención ágil a los menores.

«En el momento en el que se detecta una señal de alarma de riesgo de suicidio, el orientador del colegio pasa un test al alumno y lo deriva a Atención Primaria; después, Atención Primaria nos lo deriva como vía rápida. En función de la gravedad, el paciente tiene que ser atendido en las primeras 24 horas o en los primeros 7 días», traduce Karla Caballero las implicaciones prácticas de este protocolo, que garantiza «obligatoriamente» un «acceso rápido a la unidad intensiva».

«Supone un gran avance porque une las dos áreas, la educativa y la sanitaria, e instruye y coordina a todos los profesionales que están en primera línea con el menor. Se pueden detectar muchos más casos de forma precoz», describe para confirmar que el número de casos que llegan a su unidad ha aumentado desde la puesta en marcha del nuevo sistema.

Para Caballero, la intervención temprana es «clave en toda la clínica»; y la salud mental no es en absoluto una excepción. «A veces, basta lograr que el menor se sienta escuchado y comprendido para reducir su malestar y ganar un factor de protección. Establecer una relación de cercanía y confianza con ellos es fundamental. Si lo conseguimos, solo eso ya es un éxito», apuntala.

Da así inicio un proceso en el que, como parte de un equipo integral compuesto por psiquiatra, psicóloga y trabajadora social, la enfermera especialista participará de las funciones de evaluación, atención y seguimiento, tanto a través de consultas multidisciplinares como de citas individualizadas: «En las citas de enfermería, evaluamos el estado del paciente desde el punto de vista biopsicosocial y, a partir de ahí, empezamos a trabajar en lo que sería un plan de actuación, siempre teniendo en cuenta e involucrando al menor».

Nexo hospital - familia - colegio

El «acoso escolar o la falta de integración entre el grupo de pares» son, nos cuenta la especialista, dos de los problemas que más se repiten entre los menores que llegan a la unidad. Por su parte, las fechas de mayores picos coinciden «con final de evaluaciones, las notas»; y «principio de curso, cuando hay que volver a incorporarse». El colegio es una parte fundamental de la vida de los menores y la coordinación con los centros escolares resulta, por tanto, clave.

«Siempre con el consentimiento informado de las familias y sin desvelar información privada, nos ponemos en contacto con el orientador o con el tutor y le explicamos la situación. Suelen colaborar muy bien todos los orientadores y todos los centros educativos», describe y no podemos evitar pensar cuánto se ha avanzado en los últimos años en el ámbito de salud mental, sin que ello signifique negar cuánto queda aún por hacer.

«Trabajar con las familias, casi formar parte de ellas, y abordar al paciente en una etapa de su vida tan pronta; ver como poquito a poco, las cosas van saliendo adelante. Es un trabajo muy esperanzador», describe la especialista, que no deja de poner en valor al equipo de cuatro profesionales del que forma parte: «Son espectaculares y eso siempre ayuda. Estamos totalmente coordinadas y respetamos lo que hace cada una al 100%»; y no quiere despedirse sin hacer una reivindicación: «Si se puede, me gustaría que quedase reflejado que necesitamos un espacio físico acondicionado que nos permita funcionar como hospital de día, que es lo que hay en el resto de áreas sanitarias y lo que en principio está previsto».

En un país en el que más del 30% de la población padece algún problema de salud mental, Karla Caballero representa una profesión llamada a jugar un papel clave. El vínculo, la escucha y la atención a las necesidades emocionales del paciente son y serán, cadavez más, cruciales.

«Si me pides que te diga qué caracteriza a las enfermeras especialistas en salud mental en pocas palabras, te digo: Acompañamiento constante y cuidado», reflexiona y repite:«Sí, acompañamiento constante y cuidado».