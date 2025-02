Embarazo adolescente: cómo materializar el derecho a seguir aprendiendo

María tiene 15 años y cursa segundo de la ESO en un centro gallego. Está en el segundo trimestre de su embarazo y no quiere dejar de ir a clase mientras su estado se lo permita.

María (nombre ficticio para preservar la intimidad de la menor) ha repetido curso en el pasado y presenta necesidades específicas de aprendizaje, por lo que ya recibía refuerzo educativo para alcanzar las metas que marca el plan educativo. Su objetivo, compartido por su familia, es conseguir el título de la ESO.

La historia de María es un caso prácticamente excepcional en la Galicia de 2025 gracias al avance de la educación sexual y la mejora de la accesibilidad de los métodos anticonceptivos. De acuerdo con los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2023, en nuestra comunidad se dan 0,59 nacimientos por cada 1.000 mujeres gestantes con 15 años o menos. Los datos son así de bajos desde hace más de una década. El primer registro disponible es de 1975; en aquel entonces, la tasa de natalidad en Galicia en esa franja de edad era del 3,25.

Con todo, en las aulas pueden seguir dándose casos como este. ¿Cómo deben actuar los centros educativos para ofrecer la atención adecuada a las estudiantes? ¿Existe una pauta de consejos a seguir?

Abordaje en el aula

En el instituto de María, que es de enseñanza privada, no hay un protocolo para situaciones como la suya. De momento, mientras no nace el bebé, los profesores gestionan las faltas de asistencia para acudir a las citas médicas o si la joven no se encuentra bien, como si se produjesen por cualquier otra cuestión de salud. También se ha planteado organizar más charlas sobre educación sexual en las aulas. Lo que ocurra tras el parto está todavía en el aire y, teniendo en cuenta que María quiere seguir sus estudios, el centro deberá implementar algún tipo de medida de conciliación.

De hecho, en el Decreto de regulación de la atención a la diversidad del alumnado en Galicia, actualizado en el año 2021 por la Xunta, ya se aborda directamente estos supuestos. La niña gestante se considera «a todos los efectos, como una alumna con necesidad específica de apoyo educativo».

Por ejemplo, en lo relativo a la lactancia, se dice que «se le ofrecerá la posibilidad de llevar a cabo la lactancia en una dependencia del centro docente que cumpla las condiciones de privacidad y tranquilidad». También se recoge el derecho de la menor a «atención educativa domiciliaria» si durante el proceso de gestación necesita reposo «por prescripción médica» y se aboga por emplear medios telemáticos para no interrumpir su aprendizaje.

«La escolarización es un derecho y desde el instituto, aunque no sea una situación común y pueda generar malestar, debería tratarse con total normalidad» Vanessa Rodríguez Pousada — Psicóloga sanitaria y sexóloga especializada en adolescencia

«La escolarización es un derecho, desde el instituto se debería tratar un caso así con total normalidad. Sabemos que no es una situación común y que puede causar mucho revuelo o malestar, pero por ello debemos interpelar a los estudiantes y preguntarles su perspectiva», reflexiona la psicóloga sanitaria y sexóloga especializada en adolescencias Vanessa Rodríguez Pousada, que subraya la importancia de la «prevención» desde las aulas: hablar abiertamente de la sexualidad, de los embarazos, no solo cuando ocurra algo así entre el alumnado.

Los compañeros de María, por su parte, han aceptado rápidamente la situación. Para ellos no supone ningún handicap que esté embarazada y continúe asistiendo a clase con ellos. Tal vez sea un ejemplo de cómo se debería actuar en estos casos: escuchando, intentando entender lo que ha ocurrido, y sobre todo, acompañando.

Enfoque multicausal

Rodríguez apela a la importancia de las familias a la hora de acompañar emocionalmente a la menor gestante: «Comenzar por preguntarle cómo está, cómo se siente, cuáles son sus miedos.... Incluso, como adultos responsables, podemos hacerla partícipe de nuestras propias emociones y decirle que nos costará un tiempo integrar lo que ha ocurrido, pero que estamos a su lado para apoyarla».

Asimismo, nos anima con sus palabras a ir más allá de la óptica eurocentrista. Para la experta, fenómenos como los embarazos tempranos deben ser abordados «a partir de un enfoque multicausal», y sin caer en estereotipos. Y es que la experiencia vital de una adolescente española no tiene por qué corresponder, por ejemplo, con la de una procedente de un país latinoamericano, como es el caso de María.

Según las cifras más recientes del INE, se registraron 3,35 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre madres menores de 15 años y de nacionalidad extranjera. Entre las españolas de la misma edad, el dato desciende a 0,44.

La investigadora Gloria Córdova-Chaccha, en su artículo Educación sexual en los adolescentes de América Latina 2012 - 2021: una revisión sistemática, expone lo siguiente: «El Fondo de Población de las Naciones Unidas (2020) menciona que América Latina y el Caribe posee un alto índice en adolescentes de 15 a 19 años embarazadas, con 62 casos por cada 1.000».

¿Y ellos? Las investigadoras italianas Chiara Pagnotta y Francesca Lagomarsino, en un trabajo académico publicado en 2013 en el que exploraban los discursos en torno a la sexualidad de las jóvenes latinoamericanas migrantes a través de un proyecto práctico llevado a cabo en Génova, exponen: «Las muchachas se convierten en objeto de atención principalmente cuando el tema analizado está relacionado con la sexualidad (...), relegando al elemento masculino de la pareja a un plano en el que parecería inexistente o menos interesante». La psicóloga Vanessa Rodríguez ve un motivo claro: «A nivel corporal y social, llevar un embarazo no es lo mismo para la adolescente gestante que para el chico». Esto no quiere decir, en cualquier caso, que él deba estar exento de responsabilidades: «Es importante hablar con la menor, y una vez se sienta acompañada, preguntar qué pasa con el padre, si lo sabe, si quiere hacerlo partícipe de esto. A partir de ahí, como progenitores del menor, se debe abordar el asunto con él y hacerlo asumir sus responsabilidades en el proceso».

Hablemos de educación sexual

Para la psicóloga, todavía queda mucho por avanzar en el campo de la educación sexual. «Es importante hacer una diferenciación entre información y conocimiento. Los adolescentes actuales tienen mucho acceso a la información, pero el conocimiento es otra cosa», repone Rodríguez Pousada, quien detecta en los jóvenes carencias incluso en lo que concierne a sus propios cuerpos.

La experta defiende que «hablar con los niños de sexualidad debería ser como hablar de cualquier otro tema», pero es algo que nos cuesta como adultos debido a nuestra educación, «donde todo lo relativo al sexo era tabú». El principal objetivo de la educación sexual no debe ser retrasar la primera vez de los adolescentes, sino dotarlos de conocimiento para que puedan decidir de la mejor forma posible.

El principal objetivo de la educación sexual no debe ser retrasar la primera vez de los adolescentes, sino dotarlos de conocimiento para que puedan decidir de la mejor forma posible

Además, subraya que el objetivo de tratar estas cuestiones con los menores no debería ser «retrasar» su primera relación sexual, sino que «cuando se decida tenerla, sea de la mejor forma posible, teniendo conocimiento de lo que eso implica y partiendo del consentimiento y de la voluntad de ambas partes». Educar otorga herramientas, no da alas, como ciertos sectores piensan, a que los niños desarrollen comportamientos que no corresponden con su edad.

De hecho, si la infancia está recortando sus tiempos es por ‘culpa’ de la sociedad en la que vivimos. Vanessa Rodríguez lo define como «infantoscencia»: «Los niños entran cada vez más pequeños en un mundo relacional típico de la adolescencia; sus modos de actuar, de vestir, incluso de divertirse. Los adultos tenemos la responsabilidad de revisar qué se está haciendo».