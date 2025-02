Con(ciencia) feminista para inspirar desde las aulas

Pensemos por un momento en cuántos nombres de mujeres recordamos de nuestros antiguos libros de texto. Tal vez los primeros que se nos vengan a la cabeza sean los de grandes literatas como Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán o figuras históricas como Juana de Arco, María Antonieta o Isabel La Católica. ¿Y en las materias de ciencias? ¿Cuántas referencias podrías nombrar?

En los últimos tiempos se ha puesto el foco (más que necesario) en la escasez de mujeres que se recogen en los temarios oficiales. Y no es porque no existan expertas referentes en todas las áreas de conocimiento. Por ejemplo, en 2021, el Ministerio de Educación decidió introducir por primera vez las obras de mujeres filósofas en Bachillerato y el feminismo. Hizo falta presentar más de 200.000 firmas para que se hiciera realidad.

Ámbitos como las Matemáticas o la Física, que siempre han representado territorios masculinizados, también avanzan hacia la igualdad, aunque los pasos son más tímidos.

Desde la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, explican a FARO, no disponen de datos sobre la presencia de científicas en los currículos académicos de la comunidad, aunque se han puesto en marcha programas específicos para el impulso de las vocaciones científicas, «con especial atención a las niñas y jóvenes», como es el caso del StemBach, iniciado en el curso 2018/19, o el Club de Ciencia.

Según los datos más recientes ofrecidos por el departamento autonómico, actualmente hay 53 centros incluidos en el programa de Bachillerato enfocado a las competencias STEM, con 1.125 personas matriculadas, de las que el 54,4% (612) son chicas.

Los centros –y por tanto, los docentes– tienen «la última palabra» a la hora de decidir qué se trata en las aulas (cumpliendo con los criterios mínimos autonómicos).

¿Hemos mejorado?

Rocío Paramá es profesora de diversas asignaturas científicas en la ESO en el CPR Plurilingüe Possumus, en Vigo. En su opinión, «la presencia de mujeres en los temarios ha aumentado, y mucho, en la materia de Biología y Geología», una de las que ella misma imparte, y los cambios generales en los planes de estudio «han sido muy notables». «Durante mucho tiempo, las ciencias estuvieron dominadas por los hombres, no porque no existiesen grandes científicas, sino porque sus aportaciones no se visibilizaban», reivindica.

Un pensamiento que comparte Lourdes Acuña Miguéns, docente de materias como Biología o Anatomía Aplicada en Bachillerato y en tercero de la ESO en el IES Castro Alobre, en Vilagarcía de Arousa. «Aparecen más mujeres científicas en los libros de texto y apuntes respecto a años anteriores, pero también son más equitativas las imágenes, dibujos y representaciones», apunta.

Para Pilar Becerra, profesora de Matemáticas y Química en Secundaria y directora del colegio vigués NS Esperanza, se está haciendo un esfuerzo por la visibilización y, según cuenta, este no pasa desapercibido para los estudiantes: «Es curioso cómo muchos alumnos se sorprenden al descubrir que estas mujeres hicieron contribuciones fundamentales a la ciencia, a pesar de todas las barreras a las que se habrán tenido que enfrentar».

Las docentes afirman que los libros de texto citan a más científicas que antes y aprecian mayor equidad en las imágenes o los dibujos que recogen

Con todo, «aún queda mucho por hacer», como subraya la profesora Ana Gallego, del colegio Jesuitinas Miralba de Vigo. Coordinadora del programa STEMBach en su centro, imparte Matemáticas en 2º de ESO, Diseño y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño en Bachillerato, y Dibujo Técnico II en 2º de Bachillerato y ve las carencias del temario.

«Los currículos de las materias que imparto invitan a la reflexión sobre la visibilidad de mujeres y figuras relevantes en estos ámbitos, pero la presencia de nombres femeninos en los temarios es prácticamente nulo», explica Gallego. Por eso, ha decidido integrar ella misma algunas figuras como las matemáticas Ada Lovelace y María Wonenburge, las diseñadoras Eileen Gray y Lilly Reich o la inventora Ángela Ruiz Robles.

Además, las docentes desarrollan diferentes iniciativas para divulgar el papel de las mujeres en la ciencia e inspirar a las alumnas. Lourdes Acuña explica que en el IES Castro Algrobe se celebra ‘A semana da muller e a nena na ciencia’, que el curso pasado contó con la presencia de varias mujeres científicas de Vilagarcía y alrededores.

En el NS Esperanza, por ejemplo, las profes de ciencias organizan una jornada donde las alumnas mayores de la ESO enseñan a los más pequeños «algún que otro experimento en el laboratorio». Y todo esto tan solo es una pequeña muestra de la labor que hacen los colegios.

¡Con nombre propio! Las profesoras consultadas para este reportaje no dudan a la hora de poner en valor a las mujeres que sí forman parte de sus temarios. Por ejemplo, Rocío Paramá destaca a la geóloga y cartógrafa Marie Tharp: «Fue clave en la elaboración del primer mapa completo del fondo oceánico, revolucionando el concepto que se tenía de la tectónica de placas». Otros nombres que no faltan en las clases de estas docentes: Rosalind Franklin (química), Lynn Margulis (bióloga), Ada Yonath (cristalógrafa), Margarita Salas (bioquímica), Barbara McClintock (Premio Nobel de Medicina), Jane Goodall (etóloga), Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna (Premio Nobel de Química), Lisa Meitner (física) o Mileva Marić (científica y matemática que, además, fue la primera esposa de Einstein y desarrolló gran parte de su obra científica sin recibir crédito). Y por supuesto, Marie Curie.

«La ciencia no es cosa de ‘genias’»

Si hay algo en lo que coinciden todas las docentes entrevistadas para este reportaje es en la importancia de que existan referentes femeninos para las generaciones futuras. Lucía Fernández, profesora de Física y Química en Secundaria y Bachillerato en el IES Valle-Inclán de Pontevedra, remarca: «No solo es importante, sino fundamental».

«Muchas de las leyes y teorías científicas de validez actual se remontan a épocas en las que la presencia de la mujer en la ciencia es prácticamente inexistente», denuncia, «Por ejemplo, en el estudio dinámico de la naturaleza, a pesar de contar con la relativamente reciente teoría de la relatividad, se siguen usando las leyes de Newton, publicadas en 1687, ya que son válidas en muchas de las situaciones cotidianas que nos podemos plantear (a no ser que consideremos, por ejemplo, el caso de un agujero negro). En este contexto es más complicado encontrar figuras femeninas».

«La ciencia no es solo cosa de “genias”, sino de personas curiosas, comprometidas y con ganas de buscar respuestas», apostilla Rocío Paramá, del Possumus. Por eso, «lo más importante es que las niñas conozcan referentes próximas, cercanas, mujeres científicas reales que puedan transmitirles de primera mano cómo es el mundo de la ciencia y su pasión por ella».