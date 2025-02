Atlántico, «o bosque que se perdeu»

Acivro, bidueiro, carballo, castiñeiro… Poderías seguir ti ata completar os nomes das 25 especies arbóreas historicamente orixinais do subsector bioxegráfico Rías Baixas? Coñecelas? Sabes onde se atopan?

Os que xa saben a resposta a estas e moitas outras cuestións son os arredor de 60 estudantes de 4º da ESO e FP do IES Chapela que o pasado xoves recibiron a visita do programa ambiental Bosque Atlántico, unha iniciativa posta en marcha por un colectivo de biólogos e educadores galegos co obxectivo de concienciar aos nenos e mozos de hoxe para que actúen os adultos que serán mañá.

«En 2020 decatámonos de que había que actuar fronte a perda do bosque autóctono, o maior problema ambiental que temos nas Rías Baixas, e decidimos comezar a facer actividades en colaboración cos centros educativos», explica Marcos Guiadanes, director do programa e Técnico Superior en Educación e Control Ambiental, visiblemente preocupado polas «alarmantes consecuencias» deste fenómeno tanto en termos de «perda de biodiversidade» en prexuízo de «especies de plantas, paxaros ou invertebrados», como de «valor paisaxístico», «cun claro impacto na nosa calidade de vida». «É como se veñen agora e che din que desapareceron 5.000 quilómetros do Amazonas», exemplifica.

Para Guiadanes, traballar cos mozos nas aulas é sinónimo de formar cidadáns sensibilizados coa problemática ambiental e a pulsión por recuperar o ecosistema orixinal e é que, «tendo en conta que a maior parte do monte de Rías Baixas é de titularidade privada ou mancomunada», ten sentido pensar que serán eles os que o día de mañá «herdarán esas fincas privadas ou xestionarán eses montes en man común».

Varios estudantes xogan a «Viaxe ao corazón da fraga» guiados por Marcos Guiadanes para medir os seus coñecementos sobre o noso bosque. / Marta G.Brea

O auxe da educación ambiental

A propia traxectoria do programa que dirixe, con máis dun millar de actividades realizadas en ata 150 colexios da zona en menos de cinco anos, dá boa conta de que imos polo bo camiño, cun crecente interese pola formación ambiental por parte de institucións, profesorado e familias.

«O profesorado entende esta problemática, contamos co seu apoio de antemán. A verdade é que hoxe os rapaces están máis abertos á información ambiental, nótase que os mestres os preparan desde pequenos», comenta o educador co respaldo das cifras.

Xa en 2022, o estudo «A educación ambiental na contorna familiar» realizado por More Than Research para Naturaliza no marco dun proxecto de Ecoembes, recollía como case o 70% das familias de entre 25 e 34 años considera esta materia de gran interese para os seus fillos, mesmo por riba de outras como o emprendemento ou a educación sexual.

Marcos Guiadanes, director do programa e Técnico Superior en Educación e Control Ambiental. / Marta G.Brea

«Un dos hábitats máis ricos do planeta»

A actividade comezou puntual ás oito e media da mañá no IES Chapela, con sendas intervencións de 45 minutos cada unha nas que Guiadanes logrou espertar o interese do alumnado pola natureza e, máis en concreto, polo bosque atlántico, «un dos hábitats máis ricos do planeta».

Deste xeito e entre moitas outras cousas, puideron descubrir que non sempre as fronteiras cartográficas coinciden coas fronteiras naturais e que, neste senso, cando nos referimos ao subsector bioxegráfico Rías Baixas, non só falamos da provincia de Pontevedra, senón tamén de parte de A Coruña e Portugal.

Unha vez coñecida a extensión do territorio, achegáronse ás evidencias arqueolóxicas que amosan como este estaba orixinalmente ocupado —desde as serras ata a mesma beira do mar— por diferentes combinacións de 25 especies arbóreas; e coñeceron como e por que, actualmente, só se conserva o 1% destes bosques.

As alumnas Uxía Álvarez e Patricia Álvarez, asistentes á charla e unha mostra do compromiso coa replantación entre parte da mocidade. / Marta G.Brea

Uxía e Patricia, exemplo de implicación

«É incrible. Non nos damos conta da importancia das árbores autóctonas no noso ecosistema e o seu papel á hora de evitar problemas como os incendios», expresou Uxía Álvarez, unha das estudantes asistentes á charla e unha cidadá involucrada na comunidade de montes de Coruxo xunta a súa familia, coa que a miúdo acode a limpar o monte. «Claro, temos que plantar máis árbores autóctonas, quitar as especies invasoras», sorriu Uxía ao ser preguntada por se, despois desta actividade, ía ter unhas palabras ao respecto na casa, onde por certo xa colaboran na replantación.

No mesmo senso pronunciouse Patricia Álvarez, tamén membro dunha asociación de Baiona que colabora neste cometido. «O que máis me sorprendeu foi que o denominado piñeiro galego non fose tal. Non tiña nin idea do seu impacto», dixo e engadiu: «Malia que a algúns compañeiros non lle apeteza, este tipo de charlas son moi necesarias. Ao mellor agora non, pero quizais si dentro duns anos calle a mensaxe».

Coincidiron tamén as mestras de FP Leticia e Olga na importancia de apostar pola educación ambiental, unha área na que aínda se ven «moitas carencias». «Se ben podes notar certa sensibilidade, en moitos estudantes é moi volátil, enseguida a perden», engadiu Olga: «O ideal sería que despois disto, fixeramos cousas que pasen polo corpo, que eles vaian e que se sintan á sombra dun carballo ou…»

«...E que valoren iso, poder facelo», completoulle a frase Leticia. «Fomos facer unha plantación hai pouco e sorprendeume moito ver que había rapaces, estamos falando de 18 e 17 anos, que nunca estiveran no monte», despediuse para ilustrar o «moito que queda aínda por facer».

25 árbores para «botar raíces» Segundo diversos estudos, o ecosistema orixinal das Rías Baixas estaba composto por un total de 25 especies de árbores autóctonas. Coñecelas é o primeiro paso para recuperar o noso bosque, a nosa orixe: 1. Abeleira (Corylus avellana). Cast. avellano 2. Abruñeiro (Prunus spinosa). Cast. endrino 3. Acereiro (Prunus lusitánica). Cast. loro 4. Acivro (Ilex aquifolium). Cast. acebo 5. Amieiro (Alnus glutinosa). Cast. aliso 6. Bidueiro (Betula pendula). Cast. abedul 7. Capudre (Sorbus aucuparia). Cast. serbal de los cazadores 8. Carballo (Quercus robur). Cast. roble 9. Castiñeiro (Castanea sativa). Cast. castaño 10. Cereixeira (Prunus avium). Cast. cerezo 11. Érbedo (Arbutus unedo). Cast. madroño 12. Espiño branco (Crataegus monogyna). Cast. majuelo 13. Freixo (Fraxinus angustifolia). Cast. fresno 14. Hedra (Hedera helix) Cast. hiedra 15. Loureiro (Laurus nobilis). Cast. laurel 16. Maceira brava (Malus sylvestris). Cast. manzano silvestre 17. Oliveira (Olea oleaster) Cast. acebuche 18. Pereira brava (Pyrus cordata). Cast. peral silvestre 19. Pradairo (Acer pseudoplatanus). Cast. arce 20. Sabugueiro (Sambucus nigra). Cast. saÚco 21. Salgueiro (Salix atrocinerea).Cast. sauce 22. Sanguiño (Frangula alnus). Cast. arraclán 23. Sobreira (Quercus suber). Cast. alcornoque 24. Teixo (Taxus baccata). Cast. tejo 25. Ulmeiro (Ulmus minor) Cast. olmo