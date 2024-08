La OCU desvela los trucos infalibles para que la vuelta al cole sea más barata: no te fíes de las 'superofertas'

Con los últimos días de vacaciones de verano se acerca la vuelta la cole. Las familias con hijos en edad escolar ya empiezan a sufrir los quebraderos de cabeza que conlleva el regreso a las aulas, sobre todo, en lo relativo a sus bolsillos.

La vuelta al cole casi nunca es barata y los gastos se multiplican cuando la unidad familiar tiene más de un niño. Ante el contexto actual de inflación y subida generalizada de los precios, los padres se preparan para una factura que puede aumentar más que en otros años.

Para combatirlo, los expertos comparten cada curso diferentes consejos para conseguir ahorrar en la vuelta al cole.

Tips para ahorrar en la vuelta al cole

Niños con material escolar / Archivo

Uno de los consejos que aportan los expertos para hacer más asequible la vuelta al cole es apostar por los bancos de libros de texto, una opción disponible en muchas escuelas. Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que "estrenar curso no es sinónimo de estrenar mochila".

Desde la OCU aconsejan planificar un presupuesto previo a la compra de material escolar y poner por escrito los gastos necesarios para evitar las compras impulsivas. Además, recomiendan no comprar todo a principio de curso, ya que hay cosas que los alumnos no necesitan hasta más adelante o pueden reutilizar las del año anterior. Por ejemplo, las zapatillas de deporte actuales les pueden valer todavía un par de meses y en septiembre no hay que adquirir todavía el abrigo o el plumas.

La organización también apunta que no es siempre más barato aprovechar algunas oportunidades pues quizá no se necesita una "superoferta de diez cuadernos". Lo más importante es comprar con sentido común, ciñéndose a lo necesario para el curso escolar y tratando de aprovechar lo que ya se tiene en casa.