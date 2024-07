"Lo siento pero no voy": el vídeo viral de estos estudiantes que compaginan la Eurocopa con su graduación

Saberse de memoria la alineación de la selección, organizar la agenda en función de los partidos, preparar cánticos para la victoria y evitar pensar en la derrota... La Eurocopa 2024 está protagonizando el día a día de más de uno, que no se pierde ni un solo encuentro y vive con total intensidad cada vez que juega España.

No es para menos después de una victoria in extremis frente a Alemania y un frenético partido contra Francia que nos ha llevado a la final del torneo.

POV: tienes graduación y hay Eurocopa a la misma hora

¿Te imaginas perderte alguno de esos momentos por un acto que no puedes cancelar? Esto es lo que les ocurrió a los estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, que se graduaban justo cuando la roja se jugaba el pase a semifinales.

"Estás tú que me gradúo teniendo un Alemania-España" comentan los internautas en el vídeo que ha subido la propia Universidad a sus redes sociales. En él se ve a los estudiantes compaginar birrete y discurso con un móvil conectado al partido.

No solo los alumnos, muchos padres están atentos al teléfono mientras sus hijos e hijas celebran otro tipo de título.

El vídeo, publicado en Tik Tok bajo el título "los chicos haciendo multitasking, sois icónicos", acumula más de 85 mil visualizaciones y una serie de comentarios en la que queda claro cuál de los dos eventos es más importante: "Me imagino en medio de la graduación gritando ¡goooooool!" "Yo lo siento pero no voy, me quedo en mi casa viendo el partido" Y los más inteligentes: "Haber cambiado la hora..."

Esperemos que el resto de universidades hayan tomado nota y que, si quieren atención de alumnado y familias, no programen ninguna cita para el próximo domingo.