Esto es lo que le encontró un profesor de primaria a uno de sus alumnos: "Es facilísimo comprarlo aunque seas menor"

Algunas mochilas de colegio parecen el bolso de Mary Poppins: desde bocadillos hasta juguetes, pasando por consolas, teléfonos móviles, peines y cepillos de dientes y, si queda sitio, libros de texto.

Muchas veces son las protagonistas de escenas divertidas, pero otras dejan entrever un problema grave: eso es lo que le ocurrió al tuitero y maestro de primaria @elmaestrojota.

"Nada mejor para quitarse el estrés de los exámenes de segundo de primaria" "Esto tienen que regularlo ya" "Lo más seguro es que se lo hayan vendido los de sexto".

Esa fue la conversación que se generó alrededor del post, donde se ve al profesor con el objeto encautado: un vapeador sabor sandía.

A pesar de ese formato engañoso y de lo atractivo que pueda resultar su sabor a frutas, estamos hablando ni más ni menos que de un cigarrillo electrónico, que sigue conteniendo nicotina y adictivos y que muestra un gran fallo en el control de menores: "Se venden en lotes de 10, salen a 5€ y es facilísimo aunque seas menor" comentaba otra usuaria en el posr, que ya acumula más de 33 mil visualizaciones.

Se venden en lotes de 10, salen a 5€ y es facilísimo aunque seas menor

Lo más grave no es solo la edad a la que los pequeños comienzan a utilizar estos aparatos (pues en su clase los alumnos tienen entre 7 y 8 años) si no que no es la primera vez que sucede. Según @elmaestrojota, es el segundo que incauta este año:

Como puntualiza el propio tuitero, probablemente se trate de un objeto que se ha "agenciado" de algún adulto y que lo lleve solo para jugar, sin saber exactamente de qué se trata, pero ello no exime del peligro de que un menor de 3 años lleve un cigarrillo en la mochila.