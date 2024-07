El método viral chino para que los niños no se vayan con desconocidos

Enseñar a los más pequeños a no irse con extraños, aunque les ofrezcan regalos o les digan que son "amigos de sus padres" puede resultar muy complicado. Su inocencia puede jugar malas pasadas, y quizás no entiendan que "no todo el mundo es bueno". ¿Cómo podemos enseñar a niños y niñas a ser cautelosos con los desconocidos?

Método polémico y viral

Muchos expertos coinciden en que darles un pequeño aviso del peligro puede ayudarlos a estar a salvo y a identificar situaciones, una propuesta que se han tomado demasiado en serio en las escuelas chinas, como se aprecia en el vídeo que ya se ha hecho viral en redes sociales: en él, una figura encapuchada ofrece caramelos a los niños y, cuando los aceptan, se los lleva.

El desconcierto se convierte rápidamente en terror, y vemos cómo el resto de la clase de infantil empieza a llorar aterrada. Eso sí: ninguno quiere aceptar las chuches.

¿Pedagógico o traumático?

Las reacciones no se han hecho esperar, algunas a favor de este polémico método de choque, aunque en su mayoría se muestran en contra: "Los niños están traumatizados". "No aprenden nada, solo tienen miedo". "Si un desconocido intenta secuestrarlos lo hará sonriendo y siendo amable, esto no sirve de nada".