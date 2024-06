Así son as fotos rescatadas polo IES Politécnico De Vigo para dar vida a nosa historia este curso

Andrés Iglesias Domeque (2º BACH A)

Meu bisavó é chamado na casa "O avó do mar" porque ía pescar ao Gran Sol, un caladoiro preto das illas Británicas. Dalgún xeito os seus fillos herdaron a paixón pola pesca. Meu avó Eduardo pescou dende sempre, nunha barca de remos, pescaba o que caía e se podía algo de marisco, ía na "Nicanora", que nin el sabe por que lle chama así. No centro desta fotografía atópase o meu avó Eduardo (camisola branca) levantando cun arpón unha quenlla. Dentro do barco está o seu irmán Pepe agarrando a cola dunha das quenllas que pescaron. Remataba o concurso da pesca do tiburón no cal tiñan que navegar mar adentro ao redor de 6 millas dende as Illas Cíes. Coma cebo utilizaban sardiñas e tamén sangue e vísceras de animais (el chámalle "saque"). As quenllas que pescaba non eran pequenas: ata 3 metros e 80 kilos. Pescábanse con canas con liña, tiñan unha preparación especial. Usábase corda en lugar de tanza e os anzois eran de aceiro. Entrambas cousas polo menos metro e medio de cable de aceiro, para que cando picase a quenlla non puidese trincar a corda. Gañaron xuntos varios trofeos que aínda garda no seu salón o meu avó.