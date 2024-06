¿Por qué infravaloramos la timidez en la infancia?

Escribo este texto para dar aliento a las personas tímidas y a sus familias. Hace unos días viví una situación que me hizo preguntarme por qué, ante la timidez en la infancia y en la adolescencia, nos falta tiempo para lanzarnos a la búsqueda de recursos y actividades que la reviertan.

Es común que escuchemos expresiones como: ‘¡Uy! Este niño es un poco cocón, siempre está metido entre las faldas de la madre, hay que tomar cartas en el asunto’; y, también desde la escuela, se proponen rápidamente un sinfín de actividades para fomentar su extroversión.

¿Por qué ser tímido está mal visto, por qué infravaloramos este rasgo de la personalidad, en lugar de fijarnos en la potencialidad y las fortalezas asociados a él?

En muchos casos, detrás de la timidez, encontramos seres reflexivos, con gran capacidad de introspección y autoconciencia, que saben disfrutar de la tranquilidad, de la calma y de la apreciación de los detalles, y con un rico mundo interior. Asociamos timidez con soledad, cuando lo cierto es que las personas tímidas suelen ser muy empáticas y tienen una gran capacidad para la escucha activa.

La timidez no es un defecto, sino una característica de las personas que no necesitan tantos estímulos o relaciones con otros, que no necesitan ser extrovertidos para sentirse mejor. De hecho, mucho podríamos aprender de ellos en un mundo en el que todo va tan rápido y en el que a menudo olvidamos lo importante que es para nuestra salud mental y nuestra autorregulación aprender a vivir en el presente, conectados con nosotros mismos.

Así que, en lugar de enfocarnos en que ese niño “supere” la timidez, por qué no nos preguntamos por cómo apoyarles y valorarles. Desde el hogar y desde los colegios, podemos impulsar sus intereses y habilidades, apostar por aumentar su confianza y sentido de competencia, brindarles oportunidades para que puedan destacar en aquellas áreas que les apasionan y en las que se sienten seguros y con autoestima.

En tiempo de educación y sensibilización, yo apuesto también por llamar la atención de padres, maestros y compañeros sobre la comprensión y la aceptación de la timidez, que no solo nos enriquece a cualquier grupo social o entorno educativo, sino que también nos aporta una perspectiva única y valiosa para equilibrar las dinámicas sociales.