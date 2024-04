"Vas durmir quente!": A rapazada do Colegio Losada de Vigo protagoniza unha nova entrega do Dígocho Eu

"Moita palabra, moita palabra... pero que me dis das expresións en galego?" exclama Digochiño no comezo do vídeo, antes de dirixirse xunto a presentadora Esther Estévez ás aulas do Colegio Losada. Tras a visita do programa ao IES Politéctino da cidade olívica, esta vez son os alumnos e alumnas desde centro de Primaria os encargados de explicar o significado e uso dalgunhas expresións galegas que temos interiorizadas, pero que moitas veces non sabemos moi ben onde utilizar.

"Amiguiños si... pero vaquiña polo que vale!"

E é que, durante un intenso partido de fútbol, os alumnos póñense na pel do árbitro e non dubidan en pitar penalti aínda que sexan compañeiros de toda a vida. Así o explica a cámara unha das alumnas: "A vaquiña polo que vale significa que non imos ser flexibles aínda que sexamos amigos"

"Xa caín da burra... de que burra?"

"Significa que por fin te decataches de algo" explica outra rapaza, ante o estupor de Digochiño: "Non, a min as burras non me gustan! que medo!!"

"Vas durmir quente"

Os estudantes do Colexio Losada teñen ben claro o signficado desta expresión (seguro que a escoitaron varias veces na casa despois de facer algunha trasnada): "Quere dicir que che van dar no cu! Que vas levar! Así que eu de ti tería coidado..."