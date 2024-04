Nueve aprendizajes que nos deja el deporte para elegir carrera

Empieza el tercer trimestre del curso, quedan apenas unos meses para la ABAU y empieza a notarse en las aulas de 4º de la ESO a 2º de Bachillerato. Hay charlas, sesiones con los equipos de orientación, conversaciones con la familia en casa, y, con todo, siguen siendo muchos los estudiantes que se preguntan: “¿Y ahora qué hago?”.

El psicólogo y autor de varios libros Pep Marí acumula más de tres décadas acompañando a deportistas de alto rendimiento en algunas de las decisiones más importantes de sus vidas. Convencido de que muchos de los aprendizajes del deporte pueden aplicarse a cualquier otro ámbito de la vida, ha escrito un libro en el que traslada su experiencia a la toma de “Decisiones Vitales” como la que muchos estudiantes están a punto de tomar.

Lo primero que Pep Marí quiere dejarnos claro es que “podemos permitirnos fallar”. “Hay dos factores en el deporte que nos dan margen de error. Primero: el talento, la facilidad; y segundo: la juventud, la edad, cuanto más joven eres, más tiempo tienes para equivocarte. Por tanto, si combinas los dos, no te preocupes: puedes fallar, vas a llegar igual. No tienes que acertar a la primera, puedes quitarte esa presión”.

El jamaicano Usain Bolt cruza la meta de la final de los 200 en Pekín 2008. / B. thissen

1.- Formula bien la pregunta

Un deportista me dijo una vez: ‘Pep, la gente suele hacerse mal las preguntas, la cuestión no es si me apetece ir a entrenar, lo que importa es si para conseguir mi objetivo necesito ir a entrenar’. Así que lo que tienes que preguntarte no es si quieres o si te apetece seguir estudiando; la pregunta que tienes que hacerte es: ‘¿qué quieres?’ y ‘si, para conseguir lo que tú quieres, necesitas seguir estudiando’.

2.- Pasión antes que talento

Dedícate a aquello que te guste, no solo a lo que se te dé bien. Esto también se ve muy bien en el deporte: muchas familias me consultaban como psicólogo y me decían: ‘oye, porque no les pasáis unos test a mi hijo y me decís para qué deporte tiene talento’; pero estaban equivocados: el talento no era lo más importante, sino la pasión. Sin esto, sin pasión, la motivación se esfumará muy rápido. En cambio, si te gusta lo que haces: pilas alcalinas hasta el final.

3.- Diversificación antes que especialización

Nadie se compromete con aquello que no elige. Tienes que poder elegir y para eso tienes que tener varias opciones sobre la mesa. Quiero que recojas varios caminos, distintas vías, lo que se te pase por la cabeza; y que te informes muy bien sobre cada uno de ellos. Entonces si: converge, quédate con lo que más te gusta, elige.

4.- La trampa de las “salidas profesionales”

Hay quién dice: ‘Voy a dedicarme a X deporte porque tiene una mayor atención mediática’, pero si tú consigues algo realmente grande, algo diferente y único, en ese otro deporte que te encanta, verás como la atención mediática finalmente llega a ti aunque sea menos conocido. Creo que es una gran trampa escoger grado o FP por sus salidas profesionales. Lo he visto mucho tanto dentro como fuera del deporte: procura estudiar, diferenciarte, esforzarte y verás si encuentras o no salida.

5.- En este caso: cabeza antes que corazón

Una jugadora vino a pedirme consejo y me dijo: ‘Pep, tengo tres ofertas encima de la mesa y no sé qué hacer’. Una era de renovación para su club y otras dos de equipos nuevos y más grandes. Le pregunté cuál era su objetivo: ‘Crecer’. Tenía la respuesta, pero decidió optar por su club. Decidió con el corazón y se equivocó. Las decisiones personales tienen que tomarse con más corazón que cabeza, pero las profesionales con más cabeza que corazón. Por eso, no deberías estudiar psicología porque tus amigos vayan a cursar esa carrera; o medicina porque es lo que quieren tus padres y quieres hacerles felices porque al final acabarás dejando medicina, tus padres no serán felices y tú estarás frustrado.

6.- Si dudas, no tomes decisiones irreversibles

¿Qué pasa cuando no tengo ni idea de lo que quiero hacer?, ¿cuando tengo muchas dudas? Lo primero es no cerrarse puertas. Si dudas, no tomes decisiones irreversibles, elige algo que te condicione lo menos posible el siguiente paso: carreras más generales, asignaturas que convaliden; idiomas, tecnología u otras destrezas que te van a resultar útiles en cualquier profesión. Y ganamos tiempo.

7.- Valores

Otra cosa que puede darnos una pista cuando no tenemos ni idea de lo que queremos son nuestros valores. Ya sé que parece muy esotérico esto que te digo, pero si estás realmente perdido, bueno, te doy esta opción para empezar:trata de informarte sobre carreras u oficios que sean compatibles con tus valores. De todo esto que te voy a decir, ¿qué te llama más la atención?: personas, objetivos, métodos o ideas. Si son personas, puedes empezar por pedagogía, psicología, cuestiones que tengan que ver con la educación; si son los métodos: informática, ingenierías toco lo que tenga que ver con el cómo; si lo tuyo es el qué, económicas, escuela de negocios; y, si son las ideas, hablamos de explorar vías más filosóficas, de literatura, de arte…

8.- No le hagas una p*tada a tu decisión

Te digo una cosa: tómate todo el tiempo que quieras para decidir; pero una vez lo hagas: no dudes, no la revises; si al final te estrellas, pues ya aprenderemos de la experiencia, pero no dudes porque, si lo haces, lo que estarás haciendo es una p*tada a tu decisión. Creer en tus posibilidades no garantiza el éxito; ahora bien, no hacerlo, sí garantiza el fracaso. Un psicólogo que se llamaba Albert Bandura se pasó la vida en el laboratorio para demostrar esto con números. Esto no es una opinión de Pep Marí, esto es una ley de comportamiento demostrado en el laboratorio. Hay una frase del entrenador argentino de hockey sobre hierba femenino Cachito Vigil que resume muy bien esto: “Qué hacemos es importante, cómo lo hacemos es determinante”.

9.- Gana perspectiva, aprende a compaginar

A la hora de decidir carrera, muchos jóvenes dicen: ‘Hago X carrera porque así puedo compaginarla con este deporte en el que quiero seguir'. Yo creo que es un error. Primero porque compaginar es algo que vamos a tener que hacer a lo largo de toda nuestra vida y cuanto antes aprendamos a hacerlo, mejor; y, segundo, porque no puedes hipotecar tu futuro a largo plazo por una cuestión a corto plazo. Cuanto más importante sea la decisión, con más perspectiva debemos de intentar verla. Pon las luces largas.