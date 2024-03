¿Buscando nombre de bebé?: los 10 mejores nombres griegos para niños

Entre los muchos preparativos que se afrontan cuando un nuevo miembro de la familia está por llegar, escoger el nombre para el bebé ocupa un lugar destacado. En ese momento, las familias se debaten entre opciones más tradicionales, otras más rompedoras o aquellas que apelan a las emociones escogiendo en nombre del niño en función de recuerdos o seres queridos.

También está la otra cara, aquella que invita a desechar opciones pensando en personas que no nos caen tan bien o que no traen malos recuerdos. Ya se sabe aquello de que no sabes cuántas personas te caen mal hasta que debes escoger el nombre de tu hijo o hija.

A muchas familias lo que mejor les funciona es buscar inspiración por temáticas, y una de las más populares son los nombre griegos para niños. Aquí te dejamos un listado de 10 opciones que podrían encajar:

Adonis Apolo Ares Asclepio Dioniso Hefesto Hermes Hades Ulises Zeus

La 'Estadística de nomes dos neonatos galegos' de 2022, publicada el pasado mes de septiembre por el Instituto Galego de Estatística (IGE) recoge que Noa, Sofía, Valeria, Olivia y Martina son los nombres femeninos más escogidos por los padres y madres gallegos.

De esta manera, en el 'top 5' entra como novedad Olivia (en 2021 se quedó en séptima posición) y sale Lara, que se situó como octavo nombre más repetido en 2022.

Bebé con su madre. / FDV

En la lista completa también aparece en sexto lugar Lucía, seguida de Daniela y de otros nombres como Lara, Sara, Mía, Carmen, Vera, Lía, Valentina, Vega, Alba, Lola, Alma, Julia y Antía. Así, las novedades de 2022 son Alba, Alma y Antía, que sustituyen a Sabela, Emma y Carla, que salen del 'top 20'.

En cuando a los niños, Martín, Mateo, Leo, Lucas y Hugo, por este orden, son los nombres más elegidos en 2022. Todos ellos ya formaban parte del 'top 5' en 2021.