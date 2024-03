"Culpa mía"

Lo vemos a nuestro alrededor, en nuestras redes de amigas, familiares o compañeras. Las mujeres tienen un sentimiento de culpa mayor que los hombres. ¿Por qué? Por la presión que nos auto imponemos, porque es lo que se espera de nosotras, porque es lo que quieren de nosotras... Porque la historia de la Humanidad empezó con una mujer cometiendo un error y arrastrando con ella a toda la civilización.

Todas las personas somos susceptibles de sentir culpa, pero en el caso de las mujeres hay una estructura patriarcal muy obvia, muy asentada, pero también muy estudiada, que nos afecta especialmente.

“Desde la infancia se nos enseña a ser niñas buenas, serviciales, dóciles y compasivas” explica Priscila Retamozo Ramos, politóloga y fundadora de Prisma. “Se nos ha educado en que la responsabilidad del hogar y la familia, a veces incluso las amistades, es enteramente nuestra”.

“La culpa forma parte de la socialización de las mujeres, desde pequeñas se nos enseña a hacernos responsables de todo lo que ocurra a nuestro alrededor” apunta Marian Moreno, coeducadora, que destaca que es un sentimiento que comienza a aflorar al educar a las niñas en la máxima exigencia “Muchas se sienten presionadas en sus estudios, siempre tienen que ser las mejores. Y esta presión produce consecuencias de vivir en continua tensión por la perfección”.

Y tras esa exigencia se esconde la culpa, esperando a que “fallemos”, simplemente a que no alcancemos ese nivel de perfección que queremos ofrecer a los demás. “La mujer, en esta sociedad, siente la necesidad de ser perfecta” explica Eva López, psicóloga experta en sentimiento de culpa. “La perfecta madre, compañera, la perfecta mujer, profesional, la perfecta hija, amiga, la perfecta cuidadora, empleada, la perfecta experta y por si fuera poco también pretendemos estar físicamente perfectas. Así que nos sentimos culpables en general, en casi todos los ambientes, ya que es imposible llegar a todo del modo en que deseamos.”

La culpa forma parte de la socialización de las mujeres, desde pequeñas se nos enseña a hacernos responsables de todo lo que ocurra a nuestro alrededor. Esto se puede ver claramente, incluso, en casos de agresiones a mujeres en las que se revictimiza a la víctima en los medios de comunicación, con informaciones que hacen referencia a la vestimenta de la mujer, a las horas a las que caminaba por la calle, a su carácter, a su falta de iniciativa a la hora de denunciar, a su falta de fuerza en defenderse, etc. Mientras que se resalta del agresor lo buen vecino que era, que siempre saludaba…Y es difícil educar contra la culpa cuando toda la sociedad está construida sobre cimientos de competitividad, de efectividad y de imagen personal exitosa.

Y es que ese sentimiento de culpa invade todo tipo de situaciones, es omnipresente, incumbe a lo que se escapa de nuestro control y, de hecho, nos hace querer controlar y vigilar lo que no podemos dominar.

“¿Cuántas veces hemos escuchado, a ver si Fulanito conoce a una chica que le haga sentar cabeza? Se espera de nosotras que dediquemos una carga mental descomunal a todas las tareas que hacen la vida más fácil para los demás. Y en palabras de muchas de nosotras: “No me cuesta trabajo”. No nos cuesta trabajo quedarnos un rato más a acabar el informe, no nos cuesta trabajo estar pendientes de la cita del dentista, no nos cuesta trabajo comprarle el regalo del grupo a tal amistad... y cuando nos queremos dar cuenta estamos agotadas. Lo peor es que nos sentimos culpables por estarlo, porque al fin y al cabo hemos sido nosotras las que dijimos, en primer lugar, que no nos costaba trabajo” lamenta Retamozo al otro lado del teléfono.

La culpa es una forma de violencia, silencia nuestras percepciones e ideas. Nos paraliza y nos impide analizar las situaciones con imparcialidad y buscar soluciones que se dirijan a más autoexigencia y sentimientos de no ser lo suficiente. La culpa es sobre todo un mecanismo de control social: mientras estamos preocupadas por la culpa de no seguir la dieta que nos aconseja la televisión, por no comprarnos la crema antiedad que recomienda la revista o por no organizar planes fotografiables como los de nuestras redes sociales, somos incapaces de desenmascarar los mecanismos que nos alejan de la aceptación y de nuestra propia felicidad. Para mí, ser feminista ha significado revisar esos sentimientos de culpa y gradualmente ir abandonando algunos de ellos.

Educar contra la culpa inconsciente

Hagamos lo que hagamos nunca es suficiente, nunca llegamos, y si lo hacemos es con una sensación de frustración: “Así que somos mujeres maravillosas, super exitosas, buenas madres, buenas personas, hijas increíbles, cuidadoras incansables... pero llenas de pensamientos que nos hacen sentirnos mal, llenas de culpabilidad” remata Eva López, que nos presenta una de las principales consecuencias en ese sentimiento de culpa femenino que tantas veces ha identificado en su consulta: la vergüenza tóxica. “Es una emoción negativa que puede venir de sentir que no hemos cumplido ciertas expectativas. La vergüenza nos oculta, nos frena, nos paraliza y nos lleva a la inacción”.

Para Priscila Retamozo esa vergüenza se vincula también con el síndrome de la impostora “y con todas las emociones y pensamiento que afectan a nuestra autoestima, haciéndonos creer que no merecemos nuestros logros. Infraestimamos nuestras capacidades y le damos una dimensión a nuestros “fracasos” que muchas veces nos paraliza”.

Y es que, como verbaliza Marian Moreno y en lo que están de acuerdo las tres expertas: “La culpa encoge a las mujeres, las hace pequeñas y más vulnerables, va unida también al deseo de huida y de evasión por no verse capaces de superar los obstáculos”.

No conozco una mejor manera de solucionar cualquier sentimiento que nos desvíe de nosotras mismas que entrando dentro, en lo profundo, en lo inconsciente. Encontrar el lugar donde se originan las ataduras, los bloqueos, donde aprendimos a decir que sí sin cuestionarlo, el lugar donde se originaron nuestros miedos más profundos, donde nos sentimos indefensas, donde residen nuestras heridas. Ese es el lugar al que hay que ir para sanar desde lo profundo a la niña que habita en nosotras, nuestra niña herida, nuestra adolescente herida para poder liberar lo que sea doloroso y transformarlo en amor, sea como madres, como compañeras, como profesionales o como cuidadoras.

Porque aunque lo hacemos lo mejor que podemos, sí, es imposible. Nunca llegamos ni llegaremos a atender a todo como nos gustaría. “O por lo menos no como se supone que debemos hacerlo según el mito de la mujer que nos ha vendido la sociedad” explica Eva López, que analiza junto a nosotras muchas de las situaciones con las que trabaja día a día, y destaca el que es probablemente el detalle más importante: la mayoría de mujeres no somos conscientes de que sentimos culpa: “De hecho, si le preguntas a muchas mujeres, probablemente te dirán que ellas no la sienten. En cuanto trabajamos un poco en consulta acaba saliendo solo, y son ellas las primeras sorprendidas.”

Retamozo lo tiene claro: “Un ejemplo perfecto de esa inconsciencia está en la época de fiestas: si no me quiero hacer cargo de todos los preparativos de Navidad, pero nadie quiere corresponsabilizarse y se cancela la reunión familiar, ¿a que es probable que me sienta culpable? Al final es un sentimiento que se utiliza para que nos hagamos cargo de tareas, actividades o responsabilidades que deberían ser compartidas o no ser”.

Y eso lo ven las niñas, que interiorizan la necesidad de responsabilizarse de todo para “ser buena hija”. Su colega Marian Moreno va más allá, y explica que, quizás “uno de los primeros aprendizajes que deberían tener las niñas es el de analizar los errores como una oportunidad de crecer y mejorar, y también desmitificar la perfección a la que se supone que tienen que llegar. Deben tener referentes de mujeres de verdad que han tenido altibajos en su vida y han seguido para adelante, deben aprender a quererse a sí mismas y a disfrutar de las oportunidades”.

“Las malas madres”

Y esos patrones inconscientes responden a patrones familiares y sociales. Uno de los más claros es lo poco que necesitamos para ser “malas madres” o “buenos padres” respectivamente.

“La culpa aparece especialmente en el ámbito de la maternidad. La figura de “la mala madre” está todavía muy presente en la sociedad y hace un daño emocional tremendo en las mujeres. Aparece el buen padre a la mínima, solo con que le dé a su bebé lo mínimo ya lo es, pero también aparece a la mínima la mala madre.” explica la coeducadora.

López apunta que esa culpa como madre surge de “no tener el tiempo y la energía suficiente para nuestros hijos; y también sentimos culpa como hijas porque la vida a menudo no nos da el tiempo para darle el lugar que merecen a nuestros padres.”

Y como ahora la redignificación de las palabras está a la orden del día, Retamozo recomienda la comunidad online “Club de las Malas Madres”: “Hacen un estupendo trabajo abrazando la idea de que no pasa nada por ser “mala madre”. Y yo agregaría: no pasa nada por ser “mala hija”, “mala amiga”, “mala trabajadora”. Así, tal vez al final del día descubramos que ni somos tan malas poniendo límites ni antes éramos especialmente buenas asumiendo expectativas que no nos pertenecen. La mejor forma de educar es siempre con el ejemplo. Trabajemos el sentirnos en paz con nosotras y muy probablemente estaremos transmitiendo que la culpa es un peaje que no merece la pena pagar.”