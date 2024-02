“Octavio, recuerda lo de las felaciones”: anécdotas virales de profesores que te parecerán increibles

El ingenio, la inocencia y la creatividad de adolescentes y niños dan para mucho en el día a día en el aula y si no que se lo pregunten a los docentes que les acompañan. Aunque lo intenten, muchos reconocen lo difícil que les resulta a veces aguantarse la risa.

Para muestra, el hilo viral con el que la profesora más conocida de twitter @maestradepueblo reta a los profesores españoles a responder a la pregunta: “¿Cuál es la anécdota más divertida, desternillante o surrealista que os haya pasado en clase?”

Respuestas hay para todos los gustos, edades y materias y estamos seguros de que más de una y más de dos van a alegrarte el día con unas buenas risas.

“Un alumno me entrega una lámina en blanco, se lo digo y me contesta "anda, de cayó el dibujo". No aguanté la risa”. Esta anécdota de @Vicente_Nino ; o esta otra de @jareyesguindo "–Mmmmmm, ¿eso es una chuleta? – ¡No, profe! En absoluto. Tan solo es un recordatorio” son solo dos de las anécdotas que nos brinda el hilo de @maestradepueblo, con más de 300 respuestas.

¡Tienes que leértelo porque se va a convertir en tu confort content número uno! Aquí te dejamos algunas de nuestras respuestas favoritas: