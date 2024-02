A tartaruga mariña AROU

Unha fría mañá de decembro, do ano 2022, unha tartaruga mariña común, Caretta caretta, saíu do mar á praia de Arou en Camariñas. O seu corpo estaba esgotado e o mar botouna fóra. Como non era capaz de nadar nin unha milla máis decidiu saír á terra atravesando a praia.

Aí foi atopada por un veciño, que puxo inmediatamente o feito en coñecemento da Rede de Varamentos de Galicia xestionada pola CEMMA, a través do teléfono de EMERXENCIAS 112.

Así comeza o periplo da tartaruga AROU e, con ela e xunto a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), imos facer un repaso do significado e funcionamento da Rede de Varamentos.

Para que serve? Que animais asiste? Quen son os que adican o seu esforzo a coidar os seres do noso mar?

A primeira pregunta é clara: Como chega a Galicia unha tartaruga mariña e de onde ven?

As tartarugas mariñas crían nas costas do Caribe. As femias saen ás praias a depositar os ovos na area seca, e un mes despois nacen as pequenas tartarugas que logo de romper a casca do ovo, de escavar a area para buscar a luz, atravesan a praia e introdúcense no mar. Aí percuran a corrente do Golfo que percorre todo o atlántico como una cinta de ida e volta, e nela introdúcense para levar a cabo un longo recorrido a través do cal retornaran a esa mesma praia a reproducirse uns 30 anos despois. Deste xeito, hai un momento no que pasan por fronte da costa de Galicia, e, se teñen algún problema, é cando dan á costa.

A Rede de Varamentos analiza ós animais mariños con todas as ferramentas "do CSI"

A especie máis frecuente é a tartaruga mariña común, mais hai outras como a tartaruga de coiro, Dermochelys coriacea; a tartaruga verde, Chelonia mydas; a tartaruga pequena, Lepidochelys kempii ou a tartaruga carei, Eretmochelys imbricata, todas elas chegaron ás nosas costas nalgunha ocasión.

AROU, a tartaruguiña que baixou a terra, hai tempo que tivo un acontecemento. Viuse atrapada nun obxecto, un aparello de pesca ou lixo mariño. Este feito causoulle graves lesións: amputoulle o extremo da aleta e desfíxolle os ósos do brazo. Afortunadamente sobreviviu para contalo, mais a súa aleta dereita quedou afectada e aínda así, magoada, sérvelle de remo adicional. Seguramente foi un dos motivos que a levou varar.

A Rede de Varamentos

A R.V.G. é unha estrutura na que calquer cidadán pode verse involucrado tan só con trasladar un aviso ao 112. A partir dese momento póñense en marcha os protocolos de actuación segundo o caso. Está xestionada pola CEMMA, dende o ano 1990, que colabora co teléfono de emerxencias 112, con protección civil e as institucións de seguridade e vixilancia litoral.

A RVG conta con varias unidades móbiles, equipo veterinario, instalacións de recuperación e un equipo de voluntariado moi entusiasta e que con todo iso asisten aos animais mariños que o precisan. Está dirixida por Pablo Covelo, que coordina a Uxía Vázquez e Mónica Gonzalez, responsables das Unidades móbiles, que a súa vez contan cun nutrido grupo de voluntariado ambiental colaborador.

Anualmente rexístranse varados en Galicia unha media de 280 varamentos. / CEMMA

Por que varan os animais mariños?

Algúns animais mariños, como as tartarugas ou os lobos mariños, teñen capacidade de baixar a terra nalgún momento da súa vida. Mais, os cetáceos, golfiños e baleas, desenvolven toda a súa vida no mar. O habitual é que se un exemplar destas especies dá en terra e non pode ou non quere voltar ao mar ten un problema que adoita ser normalmente grave. Moitos exemplares varan xa mortos, o 90%, nesta situación os equipos da RVG atenden os casos e proceden á recollida de mostras e a esclarecer a causa da morte con todas as ferramentas dos CSI para os humanos.

Mais un 10 % dos animais varados chegan vivos. É o momento onde resulta necesario actuar con máis premura, tratando de reintroducir aos exemplares no mar, caso dos cetáceos e tartarugas grandes, ou de recollelos, caso das tartarugas e lobos mariños pequenos, para devolvelos sans e salvos unha vez rehabilitados.

Anualmente rexístranse varados en Galicia unha media de 280 varamentos, mais hai anos que poden chegar a superar os 700 casos.

Entón, temos baleas e golfiños na costa de Galicia?

En Galicia temos rexistradas 24 especies diferentes de cetáceos: baleas, golfiños, caldeiróns e cifios. Son moitas e variadas. Algunhas especies pasan por aquí só de cando en vez, outras pasan estacionalmente e outras viven aquí sempre. Arroaz, golfiño común e toniña son os nosos cetáceos veciños do mar, viven moi cerca nosa.

Os lobos mariños son uns animais moi curiosos, con aspecto de can mais co corpo modificado para vivir no mar. Antigamente eran considerados os homes mariños, orixe dos míticos tritóns e sereas. Ao igual que as tartarugas mariñas, nacen noutros lugares e veñen visitarnos. Cando un lobiño chega esgotado a unha praia compre recollelo para poder coidalo e liberalo con garantías de sobrevivencia.

E AROU, esquecémonos dela?

Non! Foi recollida na praia, e o equipo veterinario, con Xabier Pin á cabeza, examinouna concienzudamente. Ingresou na UCI de Nigrán onde se reproducen as condicións ambientais do Caribe, e precisará de exercicios de rehabilitación para aprender a nadar e a comer coa súa aleta amputada. Pronto volverá vivir aventuras no mar!