Convencidos... en só noventa segundos

Dende o debate académico deixano claro: temos 90 segundos para convencer aos nosos interlocutores. Precisamos os primeiros 30 para captar o interese dos que escoitan. Chamaremos a súa atención en só medio minuto. Nos últimos 30 os recuperaremos. Entre medias, desenvolveremos o noso argumento.

É nese tempo onde os oradores demostran todo o que prepararon, non só académicamente, senón tamén na forma de falar, moverse, expresarse e relacionarse. No ámbito educativo destacan os debates unviersitarios, pero é unha actividade que se ofrece dende a ESO (optativa) e que pode e debe incorporarse dende Primaria.

“Eu son un namorado do debate, da oratoria e da palabra” explica Juan Santamaría, xuíz e preparador de debate académico a diferentes niveles: “Poderíamos ofrecer debate para alumnos de 5º e 6º de Primaria sen problema, con preguntas adaptadas e definidas por sorteo. Ou incluso antes, adecuando tarefas como as redaccións e o storytelling. Respecto á oratoria, podemos empezar cos máis cativos: vemos unha peli e, a partires das pautas que dan os mestres, tratamos de ‘vendela’ en noventa segundos”

"Os alumnos que practican oratoria suben a súa nota media nun punto e medio, afrontan doutra forma os exames"

Adáptase así o famoso elevator pitch (a técnica baseada en convencer dunha idea durante o que dura un viaxe en ascensor) a tarefas clásicas de Primaria, coma explicar a túa fin de semana ou a profesión dos teus pais, pero en lugar de preparala nunha redacción buscamos exercitar a síntese, a capacidade de análise e a comunicación verbal e non verbal: “As veces atopamos diferencias entre escribir ben e falar ben” explica Juan Santamaría “Preparar o discurso a calquer nivel será moi beneficioso para diferentes situaciones ao longo da súa vida, non só académicas: aprender onde levantar a vista, facer unha pausa...”.

1ª Edicion Oratoria do Divino Salvador. / Cedida

O alumnado de Primaria galego ten a oportunidade de participar en torneos de oratoria cada ano da man da Fundación Barrié, que os organzia destinados a alumnos de entre 3º e 6º (é dicir, entre 8 e 11 anos). No Divino Salvador acudiron a todas as citas ata agora (tamén o farán est 2024): “Van dous equipos do centro, que desplegan toda a súa ilusión. Non para gañar, para superarse e deixar o listón un pouco máis alto ca o ano anterior”.

Para Javier Estévez, o mestre que os acompaña, a oratoria implica a capacidade de estruturar argumentos sólidos: “O que fomenta o pensamento crítico e a capacidade de analizar e evaluar a información de manera efectiva. Fai necesario aprender a escoitar atentamente a os demáis, a respetar diferentes puntos de vista e a traballar en equipo”.

É, de feito, unha estupenda preparación para futuro, unha maneira de aprender a enfrentarse aos retos que chegarán.

Tres eixes, tres beneficios

“O debate a idades escolares é beneficioso en diferentes sentidos. Para min, afecta en tres eixes distitos” explica Juan Santamaría. “O máis chamativo, o primeiro no que reparamos, é o eixe académico: un estudante que debate practica e exercita as súas habilidades de síntese, análise, escoita activa, pensamento crítico... e aprende a resumir, a evidenciar e analizar a súa argumentación”.

Aínda que sen dúbida o que máis destaca é que o debate “sube a media un punto e medio. Tamén educa para os exames: analizas a pregunta doutro xeito, a enmarcas no contexto e es capaz de contestar ordenadamente”.

"Fomenta todas as características que se demandan na esfera profesional"

O segundo eixe fala do futuro, da esfera profesional: “Son todas as características que demandan as empresas: funcionar ben en dinámicas de grupo, defender ideas, desenvolverse entre iguais coas mesmas inquietudes...”

Porque practicar oratoria ensina, sobre todo, a expresar ideas de maneira clara e coherente,o que nos leva ao terceiro eixe: a autoestima.

Como ben apunta Javier Estévez “saber expresarse axúdalles a gañar confianza en si mesmos, na súa capacidade de falar en público e expresarse fronte aos demáis. Convírteos, en definitiva, en persoas seguras de si mesmas que saben dicir as cousas: “Non hai debate sen ego. Un ego medido, iso si” sorrí Santamaría.

E coas miras postas no futuro, no traballo e no esforzo, non esquecen que estas actividades son , ante todo, unha forma de disfrutar da investigación: “Teñen, dependendo do tipo de debate, máis ou menos tempo para ler sobre o tema e preparar as súas intervencións. Veríamos mellores oradores se o practicasemos dende a infancia. Na televisión, na radio ou mesmo nos tribunais de universidade. Algúns estudantes o pasan realmente mal defendendo a súa tese: non é un momento para sufrir! Que viva a palabra”