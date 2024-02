Aprender sobre arte, ler sobre nós mesmos

Sempre falamos do que nos aporta saber de matemáticas ou de filosofía. Do importante que é coñecer a nosa lingua (e as linguas veciñas). Non esquecemos facer deporte cos compañeiros nin aprender sobre a historia do mundo que nos rodea. Pero, que pasa coa arte? Que aporta aos máis pequenos aprender sobre a historia da expresión creativa, da pintura, do deseño?

“A arte é unha ferramenta indispensable para o correcto desenvolvemento de calquera sociedade, dende comprender o entorno ata saber quen somos” comenta María Lapido, a ilustradora do libro Galegas nas Artes, un percorrido polas biografías de 21 mulleres galegas do mundo das artes plásticas e visuais: fotógrafas, pintoras e escultoras... nacidas entre o final do século XIX e a metade do século XX.

E é que a través dos libros podemos introducir o aprendizaxe da arte, ben da parte máis estrictamente histórica (neste caso enfocándoa ás historias das mulleres artistas) ou ben achegando a parte máis intimista relativa ao interior do individuo. Por expemplo, Un círculo rojo (sobre Joan Miró) que tamén trae á lectura a vida dunha figura da arte mundial, transmitindo a nenos e nenas a importancia do pensamento creativo, demostrando que a literatura pode servir de ensinanza para descubrir artistas e incluso xerar inquietudes en torno á pintura.

“A opción de coñecer o que aconteceu na historia e o que acontece no ámbito social da creación mergúllanos nun analise profundo do momento social que vivimos, e afondar nisto é parte do camiño evidente cara o benestar dos individuos” explica Lapido.

Por outra banda, A fotógrafa Perpetua é un exemplo de lectura que, sen falar dun artista en particular, navega pola idea da importancia da creación nas nosas vidas.

“Creo que a creatividade é unha ferramenta individual moi potente que a medida que imos crecendo precisamos entrenar”, explica, xa que ademais de ilustradora, é docente de debuxo e pintura, tanto para cativos como para adultos: “Coñecer a técnica fai que as persoas nos capacitemos e nos vexamos a nos mesmas dende a premisa da acción: se eu podo crear, se eu podo facer, preséntome como un individuo que ten a opción de mudar a súa realidade e aportar a nivel colectivo.”