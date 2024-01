A principios de este mes conocíamos el reparto y distribución de las casi 1750 plazas en oposiciones para educación a las que miles de gallegos podrán optar este año.

De esa cifra 875 son para profesores de enseñanza secundaria y 520 para maestros. Unas pruebas que, en esta edición, recuperan su modelo tradicional, que favorecerá a aquellos que preparan el examen en contraposición a los interinos.

Y es que, ahora que hay fecha, se convierten en algo tangible. Toca ese último impulso con el temario, coger aire y repasar durante los meses que les separan de la que, con suerte, será su nueva aventura profesional.

“Las claves son la constancia y la organización: no servirá de nada un empacho en el último momento” explica Cristina Cid, jefa de estudios en el centro vigués de oposiciones Academia Postal.

Hablamos con algunos preparadores de la ciudad para dar esos últimos consejos que todos están deseando escuchar. Muchos ya los conocemos, pero es hora de aplicarlos ‘y aplicarnos’.

Una rutina realista y organizada

Nacho está preparando las oposiciones a profesor de matemáticas de secundaria. “Decidí dedicarme a tiempo completo a estudiar cuando anunciaron que este año sacarían plazas. Llevo desde el año pasado yendo una academia una vez a la semana y estudiando por mi cuenta en casa con el material que nos proporcionan”.

Y es que, como mínimo, necesitamos un año para preparar “de verdad” unas oposiciones. “No vale de nada esperar a que haya un examen para despertar, hay que cumplir la planificación con tranquilidad”. Una planificación que, explica Cristina Cid, debe ser realista y establecer objetivos concretos que se puedan medir día a día.

Está bien darse pequeñas recompensas si vamos cumpliendo la planificación

“Lo importante es crear ese hábito, estudiar siempre a la misma hora en el mismo lugar, y no utilizar el móvil o redes sociales mientras lo hacemos, fijándonos siempre objetivos realistas y asumibles. Por ejemplo, establecer unos temas por día y dejar para el final el tiempo de repaso. Hay que avanzar, pero también dejar tiempo para revisar lo que ya estudiamos. Está bien darse pequeñas recompensas si vamos cumpliendo la planificación”.

Francisco Suárez, responsable de Nós Oposicións, hace hincapié en esa planificación con tiempo: “En una oposición de docencia no vale de nada llevar temas ‘leídos’. Debemos trabajarlos y repasarlos muy bien. No son exámenes tipo test como en otras pruebas, a las que les funcionan otro tipo de estrategias de estudio. Aquí son exámenes de temas, con exposiciones orales y ejercicios prácticos. Por eso es fundamental que lo que llevemos lo llevemos muy bien. Si a mayores, una vez sabemos la fecha fija, nos da tiempo a mirar alguno más, genial. Pero no debemos distraernos”.

Otros consejos son visitar el lugar donde se celebrará la prueba e incluso presentarse a exámenes donde no se juegan nada, para ver las sensaciones

Y es que lo más importante es tomarnos el hábito de estudio como si fuera una jornada laboral, y como tal, se adaptará a las posibilidades que cada uno, conciliando vida personal, trabajo y cuidados, dedicando cuanto más tiempo de estudio mejor, “pero calidad ganará siempre a cantidad” apunta Cristina Cid.

En el examen, ‘ante todo mucha calma’

Seguro que, si estás opositando, has abierto esta página buscando una palabra clave: “trucos”. Esa fórmula mágica que nos dirigirá en el buen camino o que nos permitirá concentrarnos el día del examen. Desgraciadamente, aunque por dentro ya lo sabías, no existe esa magia para opositar: “El truco es la pedagogía y el trabajo riguroso” continúa Suárez “Claro, para cada prueba y en función de la especialidad de cada uno se trabajará de un modo u otro con los preparadores.Nosotros enseñamos, por ejemplo, a programar, pero no puedes estudiarte una programación con un truco nemotécnico. No eres una inteligencia artificial”.

Pero sí hay una serie de recomendaciones a la hora de enfrentarte a la fecha del examen: “Es ideal hacer muchos simulacros de examen presencial, siguiendo todos los puntos de los de verdad” explica Cid “Desde el llamamiento a la distribución en el aula, para evitar ponerse nervioso”.

Muy relacionado con esto también recomienda visitar el lugar donde se celebrará la prueba tiempo antes, para conocer el entorno, e incluso presentarse a exámenes donde no se juegan nada, para ver las sensaciones.

Y es que al final, “es importante asumir la realidad de ese día: uno donde te juegas lo que has trabajado durante meses o incluso años” señala Suárez. “Serás evaluado y te pondrás nervioso, es inevitable: bienvenido al mundo de los normales. Pero no te preocupes y mantén la calma, si has hecho todo lo que hemos hablado, dará sus frutos”.

Y el mejor consejo es ese: tranquilizarse, visualizar el objetivo y estar seguro de que esto es lo que quieres. Entonces saldrá solo.