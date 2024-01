Non era unha nena moi aventureira, senón todo o contrario. A miña nai sempre me di que me gustaba moito ir á praia para andar e ir recollendo cunchiñas e pedras nun caldeiro. Quizais iso foi o principio do que fago agora como arqueóloga, pero cos materiais arqueolóxicos.

De adolescente empecei a interesarme pola historia. Creo que foi en Bacharelato cando me adentrei na realización de investigacións históricas grazas a un dos meus profesores, que nos propoñía facer pequenos traballos de historia local sobre o municipio. Podería dicir que foi grazas á súa forma de ensinarnos a facer historia que me decantei pola licenciatura de Historia. Durante eses anos descubrín que a miña vocación era a arqueoloxía. Despois fixen un máster, a tese, traballei en varios laboratorios diferentes e participei en moitas intervencións arqueolóxicas. Hoxe en día, como investigadora en arqueoloxía, emprego a prospección arqueolóxica para documentar como vivía a sociedade romana.

Propóñovos que fagades unha lista daquelas cousas que permitirían a unha arqueóloga do futuro saber da vosa vida cotiá (colexio, comida, xogos, amizades, a ccións, etc.):

As aulas preguntan. O CSIC responde

...Unha mensaxe de Leticia para a clase de 6º do CEIP Plurilingüe San Salvador:

Moitas grazas por todas as preguntas e por compartir comigo esta experiencia tan enriquecedora. Espero responder ás vosas preguntas e poder acudir pronto ao voso centro para ensinarvos de primeira man cal é o traballo que facemos as arqueólogas. Está a ser unha experiencia moi bonita poder intercambiar convosco algunhas ideas sobre o meu traballo.

— Cal foi o resto máis antigo que atopaches e onde estaba?

— Creo que o resto máis antigo que atopei foi na primeira escavación arqueolóxica na que estiven, aínda sendo estudante da licenciatura de Historia, alá por 2007, nunha cova de época prehistórica na que atopamos varios útiles en sílex do Mesolítico, un período de transición entre o Paleolítico e o Neolítico.

— Cando atopas algún resto nunha escavación, que ocorre despois con el?

— Cando facemos unha intervención arqueolóxica, sexa unha escavación ou unha prospección, temos que documentar moi ben todos os restos que localizamos. Despois levámolos ao laboratorio onde facemos o seu estudo (inventario, debuxo, fotografías etc.). Cando terminamos o estudo dos restos, temos que depositalos no museo arqueolóxico correspondente para a súa conservación. Por exemplo, no Museo Arqueolóxico de Pontevedra.

— Fixeches algunha escavación nos restos romanos de Vigo?

— Non, polo momento non fixen ningunha escavación en Vigo, aínda que si teño escavado e prospectado xacementos romanos noutras zonas da Península.

— Canto tempo dura unha escavación? Algunha vez non atopaches nada despois de facela?

— A duración dunha escavación depende moito dos obxectivos da investigación que teñamos, poden ser 5 días, un mes, e mesmo máis tempo. Se a superficie para escavar é moi grande, tardaremos máis tempo. Ás veces, mesmo podemos facer campañas de escavación no mesmo sitio durante anos. E si, nalgunhas ocasións fixemos algunhas sondaxes (pequenas escavacións para saber se hai un xacemento arqueolóxico ou non) e non atopado nada.

— Cal foi o teu descubrimento máis importante ou o que máis che impresionou nunha escavación?

— Aínda que creo que todos os descubrimentos que facemos son importantes porque nos dan información sobre as xentes que viviron no pasado (sexa unha cerámica, un obxecto en metal ou fragmentos de ósos), quizais o descubrimento que máis me impresionou foi un anel de ouro que atopamos nunha escavación na que participei nunha cova de Cantabria. Foi en 2014 e foi un momento moi bonito, xa que non adoitan atoparse este tipo de obxectos moi frecuentemente.