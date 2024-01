Chega o xoves. O día da semana onde os membros do Club de Xornalistas do SEI San Narciso se reúnen na biblioteca. Teñen unha hora para poñer en marcha a redacción.

O seu mestre, Marcos Márquez é o titor de 5º A e profesor de Sociais e Naturais. Pero aquí funciona case de director de xornal. Observa e vixia o traballo dos protagonistas: oito rapaces e rapazas que poñen en común o que teñen preparado para o día.

Na biblioteca están todos os seus útiles: varios ordenadores e unhas valiosas carpetas, cada unha cun separador, que diferencian as distintas seccións. Así, comeza o movemento: “Quen estaba cos Deportes?” “Quen deixou a medio escribir este conto?” “Temos que pasar a word esta reseña!”

“Xa remataron de elaborar a Sección de Cine, e quedaron a medias coa de Vida Sana. Están neste momento buscando dietas para publicar” explica Marcos, facendo unha recopilación do que lles espera nesta volta ao Club tras as vacacións de Nadal.

Ao principio de cada sesión recopilan o traballo, reparten as tarefas e buscan as noticias. As veces, antes de comezar a traballar, montan os seus pupitres en círculo coma se fose unha asamblea: isto ocorre os xoves onde hai noticias que marcan a xornada, exclusivas importantes ou que afectan ao estudantado. “Facemos unha reunión para falar do que pensamos e opinar se debe ou non entrar ao xornal”.

Así, Thalía, Carmen, Roi, Sara, Iria, Nerea, Lucas, Valentina e Jorge saen a buscar noticias cos dous obxectos máis preciados de todo xornalista: un bloc de notas e o seu carnet de prensa: “Son como ratiñas de biblioteca, van buscar ao profe de Lingua Castelá, a preguntar aos de sexto, falan co director… cos carnets de xornalistas van polo colexio adiante preguntando, investigando e molestando!”

Un xornal “do noso para os nosos”

Inspirados polo proxecto de FARO, Faro da Escola, xa levan varios anos utilizando a actividade como pretexto á formación desde Club. Está aberto durante todo o curso e pode participar quen queira, da igual o curso.

O obxectivo é elaborar un exemplar completo ao remate do curso. Para iso, teñen sempre en mente o xornal en branco, sobre o que montan e combinan a colocación das noticias: “Os maiores, Sara e Lucas, moven ao resto coma se fosen os Xefes de Redacción. Organizan e reparten o traballo, deciden o que irá en qué páxina...”.

Son clásicos: apuntan a man os seus pensamentos, coma aqueles xornalistas dos 60, pero iso tamén xoga malas pasadas: “Cren que preparan artigos enormes, e cando o pasan ao ordenador danse conta do complicado que é encher a páxina enteira”.

E é que nesta redacción son moi poucos, e mentres hai seccións onde o material nace só, é fácil de recopilar e aparece aí onde miran (nunca faltan no xornal a Sección de Vigo, a Sección de Galicia, unha sección onde falan do seu Entroido ou a adicada aos de infantil…) hai outras que custan algo máis.

Marcos está acompañado por Darío Suárez, o mestre de matemáticas que xunto a el, facilita que haxa orde neste Clube: “Pero procuramos tocar o menos posible na elaboración das noticias. Ao marxe das seccións clásicas e habituais, dámoslles liberdade para crear da súa propia man categorías variadas, diferentes e que atendan aos seus intereses (e dos seus lectores)” explican.

Unha mirada pedagóxica á búsqueda das noticias

“As veces os contidos son unha locura, pero son sempre deles” explica Marcos Márquez. “En ocasións, un pode buscar este tipo de proxectos noutras escolas e parece que as redactou Einstein. Aquí está feito por eles, elexido por eles, elaborado por eles... e aproveitan de verdade as vantaxes deste tipo de actividades”.

E é que, según nos explica o mestre, hai algúns alumnos con dificultades lingüísticas que atopan na creación do xornal unha forma de mellorar tanto de xeito formal como na autoestima: “Mellora a súa expresión escrita, en xeral, e os alumnos que teñen dificultade para realizar artigos máis longos céntranse e desfrutan pensando nos titulares. Ademais, mellora a súa capacidade de creación, de imaxinación, e tamén aprender a darlle importancia a certas cousas do día a día, un anaco de realidade.”

Tamén fomenta o traballo en equipo entre alumnado de diferentes aulas, de xeito que se escoitan entre eles, e facilita o momento de traballar co ordenador: “A veces pensamos que os nativos dixitais controlan de todo... pero ai, a ofimática!”.

E as veces, este tipo de actividades serven tamén de porta para expresar sentimentos que, doutra forma, poderían no ser xestionados ou exteriorizados: este ano, tiveron que contar a noticia que nunca quixeron. Pero a actualidade manda e as veces obriga a afrontar as noticias dende a máis absoluta profesionalidade: un accidente en Marín que levou a un dos seus compañeiros do centro.

“Ese día, os maiores reuniron a asamblea e iniciarion a conversa. Dende poñer un lazo negro ata adicarlle unha páxina. Tiñan claro que algo había que facer dende o Club de Xornalismo”.

Un club que se mantén a pesar das baixas dos membros a medida que medran: “Queremos promover este tipo de iniciativas, tanto na nosa escola coma fora” explica Marcos, resaltando que os proxectos deste estilo só continúan se os alumnos e alumnas tiran deles. “Popularizar un Club de Xornalistasen cada centro garantiría a súa permanencia así coma todas as vantaxes que ten para a súa educación en diferentes campos”.

Outra das cualidades deste tipo de actividades é garantir a canteira para as próximas xeracións!