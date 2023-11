Imagínatelo. Esta sensación de rutina es complicada para todos. No nos apetece volver a clase al terminar cada finde, no poder levantarnos cuando queramos, preferimos jugar y saltar en vez de estar horas sentados en el pupitre. Llueve todos los días y además se está acercando la época de exámenes.

Pues todo ello es todavía más complicado para los miles de estudiantes que, en Galicia, tienen algún grado de hiperacrividad o déficit de atención, y que constituyen entre un 5% y un 7% del alumnado gallego: de 11 mil a 15 mil menores en edad escolar tienen al menos uno de estos trastornos.

¡Ojo! No son lo mismo: “El Trastorno por déficit de Atención puede darse con o sin hiperactividad” nos explican desde ANHIDA, la Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención en Vigo. “Se caracteriza por falta de concentración y por (o por)_una impulsividad excesiva o inapropiada para la edad del niño”.

Sus síntomas, de origen neurobiológico, aparecen siempre antes de los 7 años de edad, lo que significa que al entrar al colegio este trastorno ya está mostrando síntomas, que pueden resultar en una serie de dificultades curriculares.

Un TDAH en el colegio

Ese alumno que se distrae con mucha facilidad, comete errores “tontos”, le cuesta organizarse e incluso a menudo pierde cosas que necesita, cumple con todos los puntos de la conducta de un niño “desatento”.

Su compañero, que se levanta constantemente y no deja de mover las manos o los pies, habla en exceso y “está activo como si tuviera un motor” es un hiperactivo de libro. Un subtipo de este, tal vez el menos conocido, es el que se precipita a contestar antes incluso de que termines la pregunta, que tiene dificultades para guardar turno o se inmiscuye en las actividades de los demás: esa es conducta de niño impulsivo.

“Es muy importante señalar que el TDAH no es consecuencia de una educación incorrecta por parte ni de las familias ni de los profesores” explican desde ANHIDA, que insisten en la importancia de, primero, asumir el diagnóstico para así poder empezar a trabajar de forma conjunta y tratar de paliar en la medida de lo posible todas esas dificultades que pueden surgir durante las clases, “porque una buena relación entre las personas que más tiempo pasan con los menores es importante y decisivo para su desarrollo”.

DIFERENCIAS Déficit de Atención: Tienen una gran dispersión mental y se distraen muy fácilmente, incluso durante los juegos

Les cuesta entender las cosas de un modo claro y rápido. Parece que nunca entienden las órdenes al cien por cien y muchas veces parecen no escuchar cuando les hablan

Cualquier tarea que implique mucha atención o concentración les supone un esfuerzo titánico que no siempre son capaces de mantener hasta el final

Dificultad para organizarse, no suelen terminar las tareas que empiezan

Son muy distraídos y se olvidan rápidamente de aquello que no han entendido claramente, llegando incluso a perder cosas importantes Hiperactividad: Incapacidad para estarse quieto y concentrarse en algo. Les suele costar mantener todo su cuerpo relajado. Siempre están moviendo los pies, mordiéndose las uñas...

Normalmente es incapaz de acabar algo que le suponga un esfuerzo (a no ser que le motive especialmente)

Su impulsividad le lleva a precipitarse en muchas de sus actividades

Cuando habla se expresa con excesiva locuacidad. No puede esperar su turno e interrumpe con facilidad a los demás.

Es muy impaciente y le cuesta estar sentado de forma relajada.

Si el TDAH no se detecta a tiempo puede haber consecuencias formales, como fracaso escolar, dificultad en la comprensión lectora o cálculo, pero también va más allá. “Puede provocar baja autoestima al no ser comprendido o incluso sentirse culpado por algo que no puede controlar, con lo que un trastorno no tratado conlleva también aparición de sentimientos depresivos o dependencia de la aprobación de los adultos, lo que les lleva a un constante estado de inmadurez en el que necesitan llamar todo el tiempo la atención”.

En el momento en el que un niño es diagnosticado con TDAH se activa el protocolo escolar de la Xunta. Para ello es necesario un diagnóstico por la seguridad social o un pediatra, ya que el déficit de atención se puede confundir con otros problemas neurológicos o incluso con anemia, y por lo tanto las medidas que toma el centro podrían no ser las adecuadas.

Es necesario hacerlo con una terapia multidisciplinar, orquestada por especialistas (desde los psiquiatras hasta los pedagogos) y seguir tratamientos de todo tipo, desde métodos relativos a la conducta hasta farmacológicos.

“Estos alumnos suelen presentar mal rendimiento escolar y tendencia a transgredir las reglas, pero no son vagos ni rebeldes”, explica Estela Portillo, miembro de ANHIDA y una de las encargadas de tansmitir a los centros escolares los diferentes métodos para ayudar a esos estudiantes durante las clases. “Mucha gente cree que lo que hacemos es bajar la dificultad de las clases, hacerlas más fáciles, pero se trata de medidas de adaptación no curriculares. Es decir, no se cambia el contenido ni el temario, sino que se adapta el método de enseñanza”.

Estos métodos pueden ser muy concretos, como la disposición de las preguntas en los exámenes o la situación del alumno en la clase: “Se distrae con facilidad, por lo que no deberíamos dejar que se siente atrás, ya que al estar más lejos perderá el interés y se pondrá a charlar con sus compañeros. Tampoco cerca de la ventana ¡hay de todo para observar!” explica Estela Portillo, que aclara, además, que muchos de estos sistemas son beneficiosos para el alumnado en general, no solo para aquellos que tengan TDAH.

Uno más específico es la figura del Asistente o el Secretario del profesor: “Cuando hablamos del subtipo hiperactivo o impulsivo, lo ideal es permitir movimientos no disruptivos. No podemos impedir que se muevan, son alumnos que no pueden estar tanto tiempo sentados, así que nos toca intentar que esos movimientos no alteren el ritmo de la clase. Ahí es donde nace la figura del ‘alumno secretario’. El maestro le pide tareas: ‘Ve a buscar esto”, “Lleva esto al despacho del director”. Este tipo de actividades les permiten moverse un poco, liberarse, pero sin molestar al transcurrir de la clase”.

Hablamos de permitirles sus movimientos, pero también de hacerles sentir bien: “Muchas veces el TDAH va acompañado de problemas de conducta, y muchos profesores tienden a dejar fuera de las actividades a los alumnos con déficit, lo cual les hace mucho mal para su amor propio”. Por eso es tan importante hacerles sentir partícipes y normales. “Por ejemplo en las excursiones. Lidiar con la clase entera es complicado, y cuando le sumamos un TDAH (que muchas veces está acompañado de más problemas) los profesores pueden verse desbordados. Por eso se recomienda llevar un acompañante (un padre, un tutor) a la excursión, que pueda ayudar de forma orgánica, sin hacer sentir mal al alumno, y ayude al profesor”.

El TDAH continuará con ellos toda su vida, pero lo importante es cómo se relaciona con él durante los primeros años del diagnóstico: “al fin y al cabo ¡a todos los niños les gusta saltar!”