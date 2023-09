Dende que unha crianza nace, cada hito que alcanza achégao máis a ese ser social no que se converterá. A familia, a tribo, é ese primeiro grupo ao que sente que pertenece, pero un punto de inflexión sen dúbida será o comezo da etapa escolar. Cando acoden por primeira vez á escola infantil ou xa ‘ao colexio de maiores’ pasan a ser, definitivamente, un pouco máis do mundo e un pouco menos do seo familiar. E, por suposto, a ser máis de si mesmos.

Imos ver, o fogar sempre será refuxio -ou así debería ser-, pero que levante a man aquela familia que non sentiu vertixe a primera vez fronte a porta da aula. Vertixe polo paso do tempo, si, pero tamén por confiar o seu verdadeiro legado a terceiros. Os bálsamos para manter a temperanza? Saber que non son uns terceiros calqueira, senon profesionais conscientes de que nas súas mans está o futuro; que son coñecedores de que o seu bo facer será clave no desenvolvemento de ducias de cativos e cativas. E tamén a confianza nas nosas crianzas, a súa capacidade de adaptación e de aprendizaxe é incalculable. Faro Educa despedía o curso 2022/2023 co balance que docentes e alumnado facían de 180 días nos que construían un futuro conxunto. Agora, verán e batalla de conciliación mediante, estamos ante un novo lenzo en branco no que seguir erixindo o mañá. Arranca un novo ano escolar para aprender, pero sen esquecer divertirnos e disfrutar do camiño.