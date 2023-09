“Foi chegar e sentirme como na casa. É o escenario perfecto. Non me podo crer que teña esta oportunidade de vivir en Nova York sen preocuparme de nada máis que de aprender”.

A alegría, o entusiasmo e as ganas de seguir formándose ben poden traspasar o Atlántico e deixarse sentir a 5.000 quilómetros e oito horas de avión de distancia se a noticia vaga a pena.

E iso é exactamente o que transmite, ao outro lado do teléfono e con razón, a voz de Noa Covelo (1994), unha das cinco artistas becadas este ano para completar os seus estudos nos Estados Unidos a través da Bolsa Fulbright da comunidade.

Unha iniciativa na que Galicia é pioneira ao tratarse da única CCAA que dispón deste tipo de bolsas culturais en colaboración coa prestixiosa Comisión Fulbright de EEUU para promover e divulgar a nosa cultura a través de estadías de formación.

En concreto, Noa Covelo rematou Arte Dramática na Escola Superior de Galicia en 2017 e desde entón complementa a escena e o circo coas clases de danza e teatro a nenos e mozos. Agora, grazas a esta beca, está a piques de comezar o curso no ‘Bartenieff Institute of Movement Studies’, onde poderá seguir profundizando na súa área de especialización: a expresión corporal.

A partir do 5 de setembro, Covelo, que tamén acaba de crear un podcast no que conta as súas aventuras como artista na cidade, pensa achegarse aos segredos do movemento do corpo en todo o seu espectro para comprender como repercute na saúde física, pero tamén mental, das persoas: “Interésame moito seguir de preto á figura do coordinador do movemento, que aquí nos Estados Unidos está moi presente, e continuar investigando o xeito no que a arte, a danza e a expresión corporal en xeral poden contribuír ao benestar da xente”.

Marchar para volver

Algo así como marchar para aprender e volver para contribuír co aprendido e é que, para optar a esta beca, os estudantes aspirantes a ‘fulbrighters’ teñen que elaborar un proxecto por escrito no que, ademais de explicar que queren facer e por que, deben reflectir o xeito no que esta proposta podería repercutir nun beneficio para a súa comunidade.

Xa desde Nova York, Covelo cóntanos que para ser seleccionada estivo reforzando o inglés durante catro meses cunha profesora nativa e que botou outros dous, enteiros, para realizar o proxecto. O gran reto agora para ela é espremer ao máximo a súa formación sen deixar de gozar de todo o que ofrece unha das cidades máis importantes para a arte contemporánea no mundo.

Preguntada por se valeu a pena o camiño ata aquí, non o dubida: “Dígollo sempre ao meu alumnado: si é o que che gusta, o que che apetece: adiante. Non penses nun futuro moi afastado nin en ser boísimo, senón simplemente en facer agora, hoxe, e despois mañá; o camiño irase construíndo día a día, mes a mes e ano a ano”.

“Eu levo anos adicada ao arte e a miña gran oportunidade probablemente estea sendo esta cun proxecto que está dentro do meu ámbito, pero no que nin me imaxinaba especializarme cando empecei a carreira; pensa que non sabía nin que existía esa vía”, despídese Covelo non sen antes preguntar cando sae a entrevista por aquelo de “avisar aos avós”: “Sei que lles vai facer ilusión”. Por si o están lendo: semella que a neta vale ouro.