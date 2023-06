A finais do curso escolar 2022/2023, coma tódolos anos, o IES de Beade fai a súa exposición dos proxectos que se desenvolveron ao longo de todo o ano por parte de diferentes seminarios e departamentos. Un momentiño onde os estudantes poden ensinar e disfrutar do traballo realizado durante todo o ano, que non foi pouco!

Desta vez, a colección era longa e completa: Para comezar, a exposición de robótica e aparellos tecnolóxicos: dende teléfonos sinxelos ata automatismos de portas, todos realizados por parte do Departamento de Tecnoloxía.

Os de Galego nos sorprenderon con dous proxectos, cada un incluso mellor ca o anterior. Por un lado, un estudo comparativo de países desenvolvidos e países pobres, facendo una comparativa de como se recicla en ambas partes do mundo; e unha guía turística das diferentes parroquias o noso arredor: Beade, Bembrive, Sardoma e Coruxo (entre outros). "Unha moi boa idea pois as veces non sabemos o que temos preto", comenta a FARO Ángel Comesaña, un dos mestres a cargo destes proxectos. O Departamento de Debuxo fixo una exposición de máscaras de entroido típicas de diferentes lugares de Galicia, sobre todo da provincia de Ourense e Pontevedra. A ducia de máscaras son reproducións a escala real de Peliqueiros, Boteiros, Pantallas... Fixeron un grande traballo que ademais foi empregado para explicar a un grupo ERASMUS de diferentes países que nos visitou a finais de marzo as peculiaridades da celebración do entroido na nosa comunidade.

O Club de Ciencias presentou diferentes traballos: Por un lado, dous proxectos que participaron en CIMVIGO: Cultivos Hidropónicos e Ven a xogar coas propiedades da auga. Tamén fixeron un resume do proxecto ERASMUS FRESSH que acaban de rematar despois de tres anos (con Portugal, Grecia, Bulgaria, República Checa). Por último, prepararon concurso dos sentidos de olfacto, tacto e oído que espertou o espírito competitivo dos visitantes e un vídeo feito por alumnos explicando a importancia da doazón de medula ósea . As sorprendentes imaxes obtidas por cámaras de Fototrampeo (cámaras que teñen visión nocturna para estudar os animais do monte este ano preto do noso instituto). Foi especialmente admirado o raposo que pasea diante dela durante varios días. § Propiedades físicas de diferentes fluídos: "fluídos non newtonianos, xogando con densidades, tensión superficial" comentan dende o centro. § Ademais este ano unha das bases dos seus proxectos foi a reciclaxe. Deste xeito, participaron xunto a ECOEMBES nunha recollida de materiais de plástico e papel. Replantexaron novos usos de materiais de plástico para elaborar árbores e adornos de nadal e aprenderon a facer papel reciclado. Algunhas das máscaras expostas, de feito, foron creadas con papel e materiais ao que lle deron unha segunda vida. Todo isto foi presentado polos alumnos dos diferentes cursos ante os seu compañeiros e os pais ou familiares que se acercaron a visitalo durante a xornada do día 30 de maio. Ao día seguinte puideron gozar dela os cativos de primaria dos centros adscritos na súa visita ao centro.