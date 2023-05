Unha fábrica de caramelos ecolóxicos ideada por un grupo de estudantes de 4º da ESO do Colexio Maristas de Lugo e unha cafetería de temática vintage deseñada por tres alumnos de 2º de Bacharelato do IES A Sangriña de A Guarda, foron os gañadores da terceira edición do concurso Imaxina a túa empresa.

O presidente da Asociación Galega da Empresa Familiar, Víctor Nogueira, e a coordinadora adxunta de Educación Superior de Afundación, Obra Social ABANCA, Carlota Sánchez Puga, entregaron os premios este 16 de maio en Santiago de Compostela. O xurado de Imaxina a túa empresa, integrado por dous representantes de Agef, dous de Afundación e un representante das Cátedras da Empresa Familiar, valorou a implicación de docentes e alumnos así como a calidade dos proxectos presentados. "Seguide sempre adiante" 17 empresarios e 875 estudantes participan no programa “O obxectivo deste programa é fomentar a inquietude por facer algo teu: crear unha empresa, crear futuro para os nosos fillos. O futuro sodes vós. Seguide adiante con estas ideas. Recibiredes golpes. Non é sinxelo mais é importante ter vocación de ser emprendedor, rupturista. Debedes ser valentes porque hai moito que facer e sodes unha xeración moi formada. Non vos deixedes levar polo desánimo”, dixo Víctor Nogueira aos participantes. “O concurso ten a idea de sementar en vós a idea de que podedes fundar a vosa propia empresa. Tedes que mirar no voso entorno, identificar as oportunidades e mirar un pouco más alá. Os xenios do futuro han de ter pensamento crítico, ser intelectualmente curiosos e ter flexibilidade”, sinalou Carlota Sánchez Puga. Nos 8 proxectos empresariais presentados participaron activamente 34 alumnas e alumnos da ESO e Bacharelato. No conxunto do programa educativo Empresa Familiar nas Aulas deste curso interviñeron 875 alumnos de 17 institutos e colexios galegos e 17 empresarios da Asociación Galega da Empresa Familiar. Andrea Vega, alumna premiada na categoría de Bacharelato, destacou: “Fainos moita ilusión estar aquí e estamos moi orgullosos de ter presentado o noso proxecto despois de moitos meses de duro traballo, pero pagou a pena. Foi unha grande aprendizaxe”.