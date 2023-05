Empezou no 2018 con 14 centros e, cinco cursos máis tarde, xa son 45 os institutos galegos que imparten o Bacharelato de Excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), un programa educativo nacido para promover a investigación científica entre o alumnado e que implica a realización dun proxecto con posterior defensa pública.

Un dos centros que conta con este Bacharelato é o Val Miñor de Nigrán, e, precisamente para ofrecer as súas alumnas a posibilidade de expoñer estes traballos fronte ás familias e a comunidade educativa, decidiu organizar xunto ao Instituto Primeiro de Marzo de Baiona a I Xornada Científica “Ciencia para entender o Mundo”.

Se pola maná foron os alumnos da ESO os encargados de compartir conceptos científicos cos visitantes en forma de obradoiros e experimentos; xa pola tarde, chegou a quenda das ponencias dos proxectos das tres estudantes de STEMBacharelato do IES Val Miñor, ademais das dos proxectos do Clube de Ciencias do Primeiro de Marzo.

Unha cita que contou coa intervención da bióloga Khadija Amanda Barciela López, do prestixioso instituto de Primatoloxía Jane Goodal, e na que quedou clara a preocupación das novas xeracións polo cambio climático, cun gran protagonismo do seu impacto na nosa contorna en todas as presentacións.

‘En que zonas do instituto detectamos máis Gas Radón?’, ‘Como é a calidade da auga no río da Groba?’ ou ‘como están a afectar os hidrocarburos nas praias do Val Miñor?’ foron deste xeito algunhas das preguntas que se responderon durante a Xornada.

E é que a chave para que a ciencia motive ao alumnado é sinxela e componse de dous patas: o primeiro, “que entendan que é unha ferramenta fundamental para entender o mundo e tomar decisións”; o segundo, “que o comproben por si mesmos no seu entorno, de xeito tanxible, para verlle o sentido”.

Dous décadas e tres chaves: unha cuestión de motivación

Teno claro Juan Hermida, profesor de Bioloxía desde hai máis de 20 anos e coordinador da cita, que explica que “o alumnado é moi consciente dos retos que se nos veñen enriba” e sinala á ciencia coma unha ferramenta fundamental para facerlles fronte. Se cadra que é mais necesaria ca nunca, interesa máis aos mozos de hoxe que aos de antes? preguntamos ao mestre, que “está moi satisfeito cos seus alumnos, con traballos á altura de moitos TFG universitarios”, aínda que ao tempo cre que a xuventude debería implicarse máis na loita polo clima.

“Coma en todo, depende do xeito no que se imparta”, resume, pero, con todo e tras máis de dous décadas de traballo, parece ter dado con algunhas chaves que, senón sempre, si a miúdo poden funcionar:

“Non ten que ver o que se ve no libro co que é tanxible, con todo o que lles é próximo. Gozan moito máis cando se trata das súas praias ou dos seus ríos, por exemplo”. Liberdade nos temas. “Trato de ofrecer varias posibilidades para que cada un poda elixir a temática en función do que lles interesa”.