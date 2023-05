Fálase moito dos programas de mobilidade para alumnado de todas as idades, co Erasmus entre as iniciativas máis coñecidas, que mesmo conta agora con modalidades adaptadas para ESO, pero o que se menciona menos son as posibilidades coas que contan os propios docentes para sacar partido de vivir unha experiencia no estranxeiro á hora de mellorar en idiomas, ademais de enriquecerse e coñecer novas prácticas educativas que lle permitan innovar no exercicio da súa profesión.

O certo é que son cada vez máis as actividades formativas ás que o profesorado galego pode acceder no estranxeiro co obxectivo tanto de fomentar a actualización metodolóxica como de impulsar o dominio dunha segunda ou mesmo terceira lingua estranxeira na educación, moi requirido no actual contexto de globalización no que vivimos. Unha destas iniciativas é o programa PIALE (Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras), enmarcado dentro da Estratexia galega de linguas estranxeiras Edulingüe 2030 e que incide directamente na mellora da competencia comunicativa do profesorado ao tempo que favorece a internacionalización do sistema educativo. Una aposta que ofrece aos mestres galegos de Infantil, Primaria, Secundaria, FP e Ensinanzas de Réxime Especial itinerarios formativos para a mellora da competencia lingüística e comunicativa en lingua estranxeira. Marchar de Erasmus ¡co instituto! 300 prazas e dúas modalidades Neste senso, a Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria 2023 deste programa para a realización de actividades de formación do profesorado no estranxeiro en dúas modalidades. Ben integrándose na vida escolar dun centro educativo fóra de España (130 prazas); ben realizando un curso de idiomas no estranxeiro (160 prazas). Vigo, primer pilar del ‘Puente de libros en el Mediterráneo’ Podo participar? Se es mestre e che interesa, debes saber que nesta convocatoria pode participar o profesorado de inglés, francés, alemán ou portugués de Infantil, Primaria, Secundaria, FP e Ensinanzas de Réxime Especial, así como os docentes de materias ou módulos non lingüísticos impartidos en linguas estranxeiras destas etapas educativas. No primeiro caso, establécese un Itinerario formativo en dúas fases. Na fase A, de 100 horas, o docente integrarase na vida escolar de centros de ensino de Canadá, Francia ou Portugal no primeiro trimestre do curso 2023/24. A fase B, de 25 horas, consistirá na difusión da experiencia adquirida mediante a elaboración dunha memoria e dunha proposta didáctica como recurso educativo aberto. No caso da segunda modalidade, a primeira das fases, de 50 horas, correspóndese coa realización dun curso de formación de dúas semanas de duración nun país estranxeiro (Reino Unido, Francia, Portugal ou Alemaña), que se desenvolverán no mes de xullo de 2023. Na segunda fase, de 25 horas, o docente elaborará unha proposta didáctica como recurso educativo aberto sobre a súa experiencia. De vuelta a las aulas francesas Presentación de solicitudes As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta: www.edu.xunta.gal/piale/. O procedemento de solicitude iniciarase a través da aplicación en liña dispoñible desde o Portal Educativo. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de maio.