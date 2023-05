“Onte estabas en Internet e hoxe estás no cole!” O coñecido escritor e editor galego Bieto Ledo enfundouse o pasado xoves o papel de contacontos para abraiar aos alumnos de Educación Infantil do colexio vigués Andersen co seu libro O Reloxo.

Antón Pulido: "Esta luna es roja porque yo quiero, pero podría ser azul" Un invitado moi especial que serviu como colofón á semana cultural do centro, adicada á elaboración de libros e na que o alumnado de Primaria e ESO puido achegarse máis ao proceso de edición grazas a esta figura chave das nosas letras. Tampouco os pequenos xornalistas do programa de radio “Andersen nas ondas” deixaron pasar a oportunidade de facerlle unha aguda entrevista a Ledo, na que o escritor non fuxiu das preguntas máis comprometidas.