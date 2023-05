Dormir es un acto necesario para el ser humano. Dormimos sencillamente porque nuestro cerebro, y por ende nuestro cuerpo, requieren de ese tiempo para recuperarse y repararse.

Y es que las personas contamos con cerca de 86.000 millones de neuronas que cada día buscan conectarse para dar lugar a todo lo que llevamos a cabo. Una fortaleza sináptica que, sin embargo, consume grandes cantidades de energía, lo que la vuelve poco sostenible en el tiempo.

¿Cómo logramos entonces que nuestro rendimiento cognitivo sea eficiente? Efectivamente: dormimos y así recuperamos el equilibrio en nuestro cerebro en un proceso que se conoce como homeóstasis sináptica (Tononi, 2005).

En el caso de los niños, la importancia del sueño es igualmente o incluso más crucial. Durante años, organismos como la OMS han hecho hincapié en la necesidad de que la infancia respete los tiempos de sueño recomendados: los niños de entre los 2 y 5 años no deberían dormir menos de 11 horas para bajar a 9 o 10 horas hasta cumplir la mayoría de edad (Paruthi, 2016).

Para que el cerebro madure...

"Los niños de entre 2 y 5 años no deberían dormir menos de 11 horas para bajar a 9 o 10 horas hasta cumplir los 18"

Pero, ¿por qué es tan importante el sueño para el desarrollo cognitivo de nuestros pequeños?

La eficiencia de las conexiones entre nuestras neuronas depende de una sustancia llamada mielina. Cuando un niño nace, sus neuronas tienen un aspecto grisáceo porque todavía no están recubiertas de este elemento y será, a medida que el niño crezca, cuando esa masa neuronal “madura” vaya tomando un aspecto blanquecino.

Así y si tenemos en cuenta que la forma en la que las neuronas se relacionan en la infancia tiene un fuerte impacto en cómo lo van a hacer en fases posteriores, entenderemos la importancia de cuidarlas desde el inicio mediante un sueño reparador.

¿Qué pasa si dormimos mal?

Veámoslo del otro lado: ¿qué pasa si dormimos mal? En términos científicos, el volumen tanto de materia gris como de materia blanca es significativamente inferior en los niños que duermen mal.

Esto correlaciona con una memoria más ineficiente y cierto es que parece de sentido común porque el sueño es el momento en el que ésta se consolida en nuestra cabecita.

Asimismo, tareas que requieren de focalización y sostén atencional, o incluso control de impulsos, son desempeñadas de forma inadecuada por los niños que duermen menos de lo que necesitan. Así se ha demostrado en algunas investigaciones como la reciente llevada a cabo durante 2 años en niños y adolescentes americanos (Yang, 2022).

Más allá del rendimiento académico: el plano emocional

Pero no solo funcionaremos peor para el rendimiento académico, sino también para la gestión emocional. Las personas con desregulación de sueño tienen mayores probabilidades de desencadenar ansiedad o depresión y es que no es ningún secreto que si algo falla dentro de la cabeza, tu estado emocional va a ser uno de los primeros en notarlo, ¿o no te has fijado que cuando duermes mal estás más irascible?

Y es que muchos creen que el sueño se puede recuperar. Duermo mal varias noches seguidas y después, durante el fin de semana, lo recupero, ¿verdad?

No es así. Se ha concluido después de estudiar los efectos de la privación del sueño en adolescentes, que no es posible recuperar las horas como si de compensar al jefe el tiempo no trabajado se tratase.

Adolescencia y pantallas: “Tenemos al enemigo en casa”

Y es que a la adolescencia le sumamos una característica no presente en la infancia. La liberación de melatonina, o lo que es lo mismo:la sustancia química que nos lleva al sueño, se retrasa considerablemente unas cuantas horas en esta etapa de nuestra vida.

A los chicos y chicas de esta edad les da el sueño más tarde que a los niños y a los adultos y pueden sentirlo sobre las 24.00 o las 01.00 horas de la noche, situación que, en nuestros días, se agrava considerablemente por el abuso que hacen de las pantallas desde las 20.00 horas hasta la hora de dormir.

Sabemos que la liberación de la melatonina se ve facilitada por la oscuridad: si pongo una pantalla de móvil ante mis ojos, mi cerebro entenderá que todavía hay luz y que no es hora de dormir. Así, estaremos ralentizando la entrada de sueño a nuestros jóvenes, de los que se ha concluido que cada noche pierden una media de dos horas y media de sueño con respecto a sus necesidades.

Y es que si algo se sabe hoy en día es que el abuso de los dispositivos tecnológicos está dañando la calidad del sueño.

Tenemos el problema servido. Si duermo mal, mi cabeza funciona peor y por tanto, el aprendizaje en una etapa vital como es la infancia y la adolescencia, se dificulta. De nada servirá por tanto que todo lo que me quieran enseñar lo hagan mediante metodologías o estrategias que demuestran eficiencia de impacto. Tenemos al enemigo en casa.

“Déjale llorar” (No) El sueño es un proceso madurativo que empieza a estabilizarse a partir de los 6/7 años y que por tanto no puede educarse. Si bien es cierto que la diferencia entre los ritmos de sueño del niño y de sus adultos de referencia puede llegar a agotar a los segundos, debemos saber que los despertares nocturnos no solo son normales, sino que resulta crucial que sean respetados. Así y frente a las recetas de falsos coaches del sueño —ese “déjale llorar que ya se calmará”—, tenemos que atender las necesidades de los pequeños pues lo contrario generará cortisol en su cerebro, con el consecuente impacto cognitivo y el desarrollo de traumas o estilos de apego evitativos. Con todo y aunque no pueda educarse, sí existen algunas pautas a seguir: Rutina. Bañar al niño, darle de cenar, leerle un cuento y acostarle y hacerlo siempre igual No exposición a pantallas en las dos horas previas. Respetar el espacio físico del sueño, que se utilice solo para eso: ni se juega ni se come en la cama.



