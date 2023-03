La obesidad infantil en España afecta ya al 18% de los niños y las niñas del país. Estos datos del Ministerio Sanidad ponen el foco en la necesidad de una educación nutricional. Federico Mallo, catedrático de Fisiología y Endocrinología de la Universidad de Vigo aporta las claves de la alimentación del pasado, del presente y los pilares que debe tener el en futuro para caminar hacia una sociedad más saludable desde la infancia.

Comencemos por desmentir o confirmar mitos, ¿somos lo que comemos ya desde la infancia?

Pues tengo que decir que no. La alimentación contribuye, pero no somos lo que comemos. De la alimentación dependen las necesidades energéticas y constructivas de nuestro cuerpo. Por lo tanto es un elemento que sí va a influir desde la infancia en nuestra construcción. Tener las necesidades de macronutrientes y micronutrientes cubiertas supone un buen desarrollo de todos los órganos, incluido el cerebro, especialmente en una etapa tan importante como la infancia. Una buena alimentación contribuirá a conseguir el objetivo final, pero no somos lo que comemos.

Siguiendo con los tópicos, ¿los niños de ahora comen peor que sus padres y abuelos?

La alimentación hasta la II Guerra Mundial se basaba en procesos más vinculados a la naturaleza, eso es cierto, pero también suponía eventualmente menores garantías de seguridad, los alimentos se estropeaban antes y sus características organolépticas también se podían deteriorar más rápido. Desde ese punto de vista, la industrialización garantiza mayor seguridad, pero a costa de mayores procesos, incluyendo en nuestra dieta productos procesados y ultraprocesados. La industrialización tiene sus pros y sus contras: ha mejorado la seguridad, pero también ha hecho que, por ejemplo, los refrescos que eran de consumo puntual, se consuman ahora como fuente de hidratación cotidiana. Están también las pizzas, los arroces o las pastas preparadas, incluso las ensaladas. Tanto es así que en algunos países como Nueva Zelanda, y también se ha empezado a instaurar en Europa y seguirá haciéndose, las frutas y verduras no podrán venderse plastificados por ir en contra de la naturaliza propia de esos alimentos.

Educación nutricional

Lo que sin duda ha cambiado es la educación del paladar

“Es importante que el consumidor se forme y pueda leer una etiqueta. A la industria hay que pedirle que sus productos sean lo que ponen en el envase”

Completamente. Los alimentos ultraprocesados necesitan mejorar sus características organolépticas y lo hacen con altos contenidos en sal, azúcar y grasas. Esto los convierte en ultrapalatables y desplaza los sabores más naturales. Pasa incluso con aquellos productos ultaprocesados que no se ven como tal. Por ejemplo, los derivados de la soja que han entrado en la cadena alimentaria pensando que son naturales, son verdaderamente ultraprocesados. Lo mismo que los fiambres de pavo, que cumplen en su mayoría con el mínimo exigido por ley de contenido cárnico, pero que no se parecen al pavo. Igual sucede con las salchichas o el ‘queso de untar’, que se parece al queso lo mismo que un huevo a una castaña.

A esto también hay que sumarle los hábitos de compra. Ahora lo habitual es que las familias vayan una vez a la semana o al mes al super a hacerse con todo lo necesario. Eso implica que tengan que ser de larga duración. Si, como hacían antes, pudiésemos ir al mercado cada día, sería diferente. Pero esto conllevará una nueva reorganización social donde no primen criterios como el dinero y el trabajo y sí los que benefician a la salud: el deporte, tener tiempo suficiente para descansar o para elegir y elaborar los alimentos más adecuados. Este será el siguiente desarrollo de Occidente.

A todo esto debemos sumar la influencia de publicidad y de las redes sociales, ¿cómo conseguir que no nos den gato por liebre?

La administración debe hacer un esfuerzo. Es cierto que las normativas de etiquetado son algo más exigentes, pero continúan siendo demasiado laxas. ‘Contiene proteína de origen animal’, ¿de qué animal? ‘Con aceites de origen vegetal’ ¿de qué vegetal y de qué tipo? También debe hacerse el esfuerzo para que el consumidor se forme y pueda leer un etiquetado. Desde finales del siglo XX principios del XIX nos hemos convertido en un grupo que tienen que aprender qué comer: cuánta cantidad y el qué. Antes ingeríamos lo que caía en nuestras manos, ahora tenemos grandes cantidades de muchos productos constantemente a nuestro alcance. Por eso hay que aprender, especialmente los niños, qué tipo de alimentos les convienen, cuáles no, qué necesitan, cómo diferenciarlos, a autorregularse… Por eso debería implantarse una materia de nutrición que incluyese el ejercicio, algo tan importantísimo para el desarrollo y la salud y de lo que se habla muy poco.

"No me comes nada"

Autorregularse mientras seguimos diciéndoles ‘no me comes nada’ o ‘termínate por lo menos la carne o el pescado’

Es que el contexto ha cambiado, pero el mensaje no. En un momento concreto del desarrollo económico, sobre los años 60 o 70, la cantidad de carne que se podía comprar era un indicador del nivel económico y social. Era cara, difícil de encontrar y muy nutritiva, igual que el pescado. Nuestros mayores, que vivieron este contexto desde la II Guerra Mundial, que además en España estuvo precedida por la Guerra Civil, siguen repitiendo estos mensajes, aunque el contexto sea otro. Esto nos está llevando a tener una dieta con exceso de grasas, de sal o de proteína animal. Todos debemos aprender.

¿Cuáles son las principales claves a poner en práctica con niños y jóvenes para alejarnos de una sociedad con problemas de obesidad?

La mejor estrategia es la preventiva: alimentarse bien y enseñar qué alimentos deben comerse y cuáles no. A la industria hay que pedirle que sus productos sean lo que pone que son en la etiqueta. Además, son necesarias campañas intensivas para fomentar la actividad física. En países como Japón o Singapur las dos primeras horas del día se dedican al deporte y luego continúan con las otras materias. Las ciudades deben estar diseñadas para la vida de las personas en un entorno amable, que les permita tener proximidad alimentaria, hacer ejercicio o facilitar los desplazamientos al trabajo. Las ciudades tienen que adaptarse a las necesidades de las personas y no al revés, en definitiva, que sean un entorno amigable para una vida activa.